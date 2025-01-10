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頂樓360度欣賞夜景！札幌王子飯店實住心得　地鐵站步行2分鐘就到

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

札幌王子飯店是2020年才重新整修過，環境很新穎，樓上還有大浴場，頂樓可以360度眺望札幌的夜景，我覺得早餐很不錯。如果要從札幌王子飯店到札幌車站也都可以直接搭飯店的接駁車，到狸小路也只要步行15分鐘左右，算是地理位置很方便，但是環境又不會太過吵雜。

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札幌王子飯店交通方式
如果是搭乘大眾交通運輸過來的話，可以搭乘地鐵東西線抵達「西11丁目站」，步行至札幌王子飯店只要2分鐘，其實我們在札幌的第二個晚上，當天去逛狸小路的時候就可以很近距離的看到札幌王子飯店了，可能因為建築物比較高的關係，非常的醒目。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

札幌王子飯店停車場

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲如果是開車的話，飯店大廳旁邊就是地下停車場的入口，住宿的房客可以免費停車，出入都要再至櫃台過一次卡。

札幌王子飯店環境
一樓就有生鮮市場，可以購買北海道伴手禮，另外還有一間服飾店，賣的是日本品牌的女裝；宮之森珈琲則是札幌很有名的咖啡連鎖店，選用來自世界各地的咖啡豆，而且都是自家烘焙的。錢不夠的話，這裡也有提款機，而且可以直接換匯。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲報到大廳，我們這天比較晚抵達，人也比較少，所以動作很快，隔天退房的時候也只要把房卡給櫃台人員就好。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

單床雙人房
我們這天住的是札幌王子飯店的單床雙人房，房間雖然不大，不過我覺得它的色系讓人覺得很舒服，而且它的枕頭和棉被都很軟，我們連續住了三個晚上，夜夜好眠。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲床頭都有閱讀燈，而且也有鬧鐘，鬧鐘旁邊就有USB充電孔。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飯店的睡衣很好穿，不過尺寸有點小，只適合小孩子或個子較矮的人。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲床的對面就是流線型的桌子，應該是為了節省空間而設計的。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲特別的是，桌上的檯燈竟然是可以充電的。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲電話和吹風機都在桌上，吹風機是Panasonic的，我覺得滿好吹的，另外還有兩瓶免費的礦泉水。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲抽屜有USB的充電線，支援各種插孔。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲房間沒有衣櫃，但是有開放式的衣架，而且牆上4個，廁所門口也有4個，對於需要每天洗衣服的我來說真的方便許多。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲有小冰箱和簡單的茶水設備，像是茶包和咖啡也都有。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲也有保險箱和鞋子清潔設備。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲拖鞋和睡衣是同一個色系，不織布材質設計，還滿好穿的。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲收放式的行李架，像日本商務飯店的房間都會比較小一點，這時候就很需要了。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲浴室是有附浴缸的，白天玩得很累的時候，晚上回到飯店就可以好好泡個澡！

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲洗髮精、潤髮乳和沐浴乳都有附，而且還有卸妝乳、化妝水和乳液，在日本很多飯店都使用Pola品牌，我覺得還滿好用的。

公共設施

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲洗衣室在二樓，還滿多人來洗的，大概都是像我們這種一次住很多天的。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

早餐

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這裡的早餐是百匯方式供應，用餐地點在一樓，採光很好動線也不錯。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個是5人份的早餐，很豐富，居然還有白櫻桃，我們每天都吃得很開心。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

▲飯店大門走出來左邊就是Lawson便利商店，對面就是百圓商店，真的有夠方便的。

接駁車
雖然札幌王子飯店離地鐵站很近，但如果check out退房後行李會比較多，拉著搭地鐵不方便，這時候有接駁車就方便多了，接駁車是一個小時一班，記得要前一天預約。

▲▼日本北海道飯店推薦！　360度眺望札幌的夜景，觀光、美食、購物一應俱全。（圖／部落客飛天璇提供）

札幌王子飯店

地址：11 Chome Minami 2 Jonishi，Chuo Ward，Sapporo，Hokkaido 060－8615日本

飛天璇
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關鍵字： 札幌王子飯店 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 飛天璇的口袋

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