日本最會起霧的城市！運氣好才看得到北海道「世界三大夕陽美景」

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。我們在道東玩了4天3夜，最後一天從知床半島回到釧路，隔天再回札幌，從住宿的釧路王子大飯店走路到幣舞橋大概只要10分鐘左右，吃晚餐前我們先順路過來拍拍照。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



幣舞橋在哪裡

走到幣舞橋橋下就可以看到這個明顯的「KUSHIRO」地標，KUSHIRO就是釧路的意思。而橋下的這個就是ぬさまい廣場 Nusamai Hiroba，旁邊有一整排的美食餐廳，站在廣場可以欣賞一年四季早晚都有不同景色哦！

幣舞橋環境

如果要從橋的這頭走到橋的那頭，建議還是要走地下道哦！釧路的幣舞橋和札幌的豐平橋、旭川的旭橋被稱為「北海道三大名橋」。

位於碼頭旁邊明顯的建築就是釧路漁人碼頭MOO

名字是源自於舊金山的漁人碼頭。釧路漁人碼頭MOO是一個都市型觀光設施，也是釧路的重要地標。館內有販售港都特有的新鮮海產和農作物的，還有各種商店，是選購紀念品的好地方。在室內屋台村「港之屋台」和餐廳區盡情享用北海道東部的美食，尤其5月－10月的爐端燒更是經典。

▲橋上有4座銅像，名為道東四季之像，代表著一年四季春、夏、秋、冬，夜晚點燈後會更浪漫哦！

▲釧路漁人碼頭MOO。

幣舞橋介紹

傍晚時間，很多民眾都出來運動了，沿著河邊散散步，遛遛狗。可惜釧路向來有「霧之都」的稱呼，釧路起霧的發生率號稱日本第一（一年中有時多達100天以上），所以我們這天無法如願欣賞到世界三大夕陽。可能也因為這樣，所以釧路的夕陽更是難得吧？我從北海道官方旅遊網站下載了三張夕陽美照，大家可以欣賞一下。

▲照片來源：北海道官方旅遊網站。

▲照片來源：北海道官方旅遊網站。

▲照片來源：北海道官方旅遊網站。

結語

釧路雖然是道東的大城市，不過商店也滿早關的，意外發現位於天然溫泉幣舞之湯釧路多美迎PREMIUM酒店旁邊就有一個商圈，晚上看起來好美。

天然溫泉幣舞之湯釧路多美迎PREMIUM酒店應該也是幣舞橋最近的飯店了，走路到釧路車站大約10－15分鐘。其實如果要在釧路過夜的話，住在幣舞橋附近要比住在釧路車站附近還要熱鬧的多了。

幣舞橋

地址：日本北海道Kitaodori, Kushiro, Hokkaido 085-0015日本

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►免費搭道頓堀水上觀光船！玩大阪必買「關西樂享周遊券」攻略筆記

►開箱日本最北不凍湖玩法！參加冬天限定冰濤祭 札幌近郊一日遊推薦

►北海道住宿推薦！函館車站就在隔壁 藏超美空間能喝咖啡看夜景