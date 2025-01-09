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日本最會起霧的城市！運氣好才看得到北海道「世界三大夕陽美景」

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者張宜樺

北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。我們在道東玩了4天3夜，最後一天從知床半島回到釧路，隔天再回札幌，從住宿的釧路王子大飯店走路到幣舞橋大概只要10分鐘左右，吃晚餐前我們先順路過來拍拍照。

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幣舞橋在哪裡
走到幣舞橋橋下就可以看到這個明顯的「KUSHIRO」地標，KUSHIRO就是釧路的意思。而橋下的這個就是ぬさまい廣場 Nusamai Hiroba，旁邊有一整排的美食餐廳，站在廣場可以欣賞一年四季早晚都有不同景色哦！

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

幣舞橋環境
如果要從橋的這頭走到橋的那頭，建議還是要走地下道哦！釧路的幣舞橋和札幌的豐平橋、旭川的旭橋被稱為「北海道三大名橋」。

位於碼頭旁邊明顯的建築就是釧路漁人碼頭MOO
名字是源自於舊金山的漁人碼頭。釧路漁人碼頭MOO是一個都市型觀光設施，也是釧路的重要地標。館內有販售港都特有的新鮮海產和農作物的，還有各種商店，是選購紀念品的好地方。在室內屋台村「港之屋台」和餐廳區盡情享用北海道東部的美食，尤其5月－10月的爐端燒更是經典。

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲橋上有4座銅像，名為道東四季之像，代表著一年四季春、夏、秋、冬，夜晚點燈後會更浪漫哦！

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲釧路漁人碼頭MOO。

幣舞橋介紹
傍晚時間，很多民眾都出來運動了，沿著河邊散散步，遛遛狗。可惜釧路向來有「霧之都」的稱呼，釧路起霧的發生率號稱日本第一（一年中有時多達100天以上），所以我們這天無法如願欣賞到世界三大夕陽。可能也因為這樣，所以釧路的夕陽更是難得吧？我從北海道官方旅遊網站下載了三張夕陽美照，大家可以欣賞一下。

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲照片來源：北海道官方旅遊網站

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲照片來源：北海道官方旅遊網站

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲照片來源：北海道官方旅遊網站

結語
釧路雖然是道東的大城市，不過商店也滿早關的，意外發現位於天然溫泉幣舞之湯釧路多美迎PREMIUM酒店旁邊就有一個商圈，晚上看起來好美。

天然溫泉幣舞之湯釧路多美迎PREMIUM酒店應該也是幣舞橋最近的飯店了，走路到釧路車站大約10－15分鐘。其實如果要在釧路過夜的話，住在幣舞橋附近要比住在釧路車站附近還要熱鬧的多了。

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼北海道道東的釧路與菲律賓的馬尼拉、印尼的峇里島被譽為「世界三大夕陽美景」，其中幣舞橋更是釧路中欣賞夕陽的最佳地點。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供，勿擅自翻攝）

幣舞橋

地址：日本北海道Kitaodori, Kushiro, Hokkaido 085-0015日本

飛天璇
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