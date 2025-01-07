埔里免費落羽松秘境紅了！號稱全台最美停車場　午前來拍畫面最美

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

每一年都在追落羽松，殊不知有一處落羽松秘境明明就在生活地的附近，但是我卻不知道，這一個號稱全台最美的落羽松停車場，就是「中台禪寺停車場」，上網查了之後，會發現這裡的落羽松資訊相當的少，可能大家都知道「中台禪寺」這個景點，卻不知道這裡同時也是超美的落羽松秘境，目前落羽松已經超紅了，如果不想要人擠人的話，真的安排來這邊好好欣賞這一個埔里景點落羽松秘境。

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停車場

各位如果要前往的話，直接在Google搜尋中台禪寺，導航就會自動引導到停車場，或是前往的途中也會有明顯的指標引導各位。

▲中台禪寺的停車場可以說是最美落羽松停車場，最棒的就是這裡的停車場不需要門票，空間又很大。

環境介紹

如果各位想要看落羽松的話，會建議可以在中午前前往欣賞，因為午前的陽光灑在落羽松上的畫面感真的很好看。因為中台禪寺的面積真的很大，在沒有預約進入禪寺中導覽的情況下，光是外圍就可以走很久了。但有機會前來的話，還是會建議各位可以預約他們的導覽，不然是不能進入禪寺中的。

▲一進到寺廟中後，會有一個超大的庭院，這邊有超多的造景都跟山巒圍繞在一起，所以不管怎麼拍，都可以拍出零死角的美照。

▲剛好遇到下雨天，但很幸運的拍到圍繞在山巒中的山嵐，這樣的景色真的宛如世外桃源。

▲這一座同源橋是最多人一定要拍照的打卡景點，而且地下的水池中，時不時都會跑出陣陣濃霧，這樣的畫面感真的太夢幻了。

吉祥鐘

各位往中台世界碑的方向走，沿途會經過吉祥鐘，由上往下拍，會發現後方的落羽松猶如畫龍點睛般的效果，大大的點綴出落羽松的優雅。

曲橋

▲這一個圓弧型的曲橋設計，被落羽松圍繞著，從底處往上拍有一種別有洞天的感覺。

中台世界碑

走到最後是中台世界碑，這裡的花園都打理得非常好，也有景觀平台還有座位區，到了假日的時候更有咖啡車，在落羽松林中，細細品味愜意的午後時光。

中台禪寺

地址：南投縣埔里鎮中台路2號

營業時間：08：00～17：00

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