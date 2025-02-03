新竹最美「落羽松餐廳」採全預約制！玻璃屋隱身綠林享受與世隔絕

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

新竹關西新景點「大樂之野景觀餐廳」，唯美的落雨松森林搭配愛心池塘，浪漫度爆表，這裡號稱是全台最浪漫的落羽松秘境，餐廳也提供經濟美味的中式料理和優質服務，讓人來訪不僅能欣賞美景，更能享受美食，非常適合假期相邀朋友來賞景用餐，搭配關西景點一日遊，讓旅程能更加充實！PS：採全預約制！

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大樂之野景觀餐廳一日遊景點攻略

第一站：大樂之野景觀餐廳

第二站：東安古橋

第三站：佛陀世界

第四站：六福村主題遊樂園

交通方式&停車資訊

位在關西的「大樂之野景觀餐廳」開幕就爆紅，餐廳玻璃屋隱身在綠林裡，猶如世外桃源，開車的朋友，導航大樂之野就能抵達，餐廳備有戶外停車場，開車停車都很方便。

空拍美景

亮眼的愛心池塘整個超吸睛

透過陽光的照射，感覺愛心都在閃閃發光，池塘周圍整個被落羽松所包圍，景色唯美夢幻，彷彿來到秘密桃花源啦！大樂之野的池塘以愛心作為輪廓，真的是美翻了，相信女孩看到也會覺得超級迷人！

庭院風光

這座如愛心的池塘有個唯美的名字，是店家老闆親自立上的。名為靜池，園區被落羽松包圍，池塘活水柔美平靜，還有魚群們在池塘裡樂活的悠遊，這等景色，實在是讓人忘憂。

景色太美，停下腳步來感受，站在池邊，心情也有種莫名的平靜與放鬆，此情此景的感動，真的是難以用言語形容，一定要親自走遊，才能意會。這麼美的落羽松秘境，來這裡拍人像也超唯美的，滿片的落羽松森林成為滿分的背景版。

▲散步靜池的朋友們，也要注意安全。

愛心池塘旁還有一條觀景步道

走在步道上，可以近距離欣賞落羽松，陽光撒下的落羽松，如金幣般的葉片，亮眼又吸睛，讓人想一直抬頭望。

▲不少落羽松都用竹棍支撐，因為都是新移植落羽松，所以期初都還是會用竹棍固定。

▲這顆特別用繩索綑綁的落羽松是全台最大的落羽松。

老闆說園裡的布置都是採不破壞自然生態而規劃

而老闆本身也非常喜歡大自然，更愛這些樹群，用心的規畫和設計，就是想給旅人一個好的環境。

▲大樂之野採日式風格的戶外庭院，走在步道也讓人覺得格外放鬆。

大樂之野餐廳裡布置得古色古香

入館還能聞得到淡淡的柚木香氣，餐廳裡也空間寬敞，且採光也相當明亮，提供四人桌、六人桌及多人聚會的大圓桌，親朋好友聚會用餐也很適合來大樂之野。

店家有許多木製的大型裝飾，有用漂流木改造書櫃，還有牛車的輪子等，真的覺得老闆不僅用心還超有才的，來餐廳裡，真的要細細走遊品味，才能真正感覺到這間餐廳真的不簡單。

▲不僅裝潢舒適得宜，空間搭配得當，就連餐具都是選用日本進口的精緻瓷器，小巧思就能感覺的出店家經營的用心了。

更棒的是，餐廳四周都是落地窗

在餐廳裡用餐，也能欣賞戶外的美景。大樂之野景觀餐廳服務非常好，能感覺到他們待客至上的熱忱。

最新菜單

大樂之野的菜單相當豐富，主要提供中式料理等傳統菜色，推出雙人餐、三人餐和多人的合菜，價格還蠻平價的，而且份量也很飽滿。

泰式打拋豬

▲泰式打拋豬上桌香氣十足，份量適中滋味濃郁，非常下飯。

塔香茄子

▲塔香茄子炒得好有味道，茄子口感軟嫩口感佳，搭配米飯也很好吃。

蔥爆牛肉

▲蔥爆牛肉味濃好吃還不賴，醬汁的調配也非常有味道。

今天和友人點的餐點都超級下飯，服務人員還貼心告知飯要吃慢一點，整體餐點還不錯吃，就是出餐速度有點慢，假期人潮多，建議想要用餐的朋友要先預約。

大樂之野是個非常棒的景觀餐廳

擁有整座幽美的落羽松森林，還有浪漫度破表的愛心池，餐廳也提供舒適觀景的用餐空間，主推傳統中式料理，餐點味道還不賴，服務人員更是貼心周到，來這用餐很享受，新竹關西美拍新景點，最浪漫的落羽松秘境，愛拍照的朋友們，千萬別錯過，飽餐一頓後，還可順遊去附近東安古橋走走喔！

大樂之野景觀餐廳

地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15－8號

營業時間：11：00至14：00、16：30至20：00 (周一二休)

電話：03－5878088

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