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北海道住宿推薦！函館車站就在隔壁　藏超美空間能喝咖啡看夜景

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

這次北海道自由行我們待了16天，其中最滿意的飯店就是這間函館JR INN Hakodate！它不但地理位置很好，而且房間也很大又很新穎，位置就在函館車站旁邊而已，對面就是函館朝市，吃早餐很方便，而且不管要到函館市區哪個景點，搭車也都很方便！

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▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲前面這棟建築就是函館車站，而後方那棟白色高高的大樓就是JR INN Hakodate。

JR INN Hakodate停車場
本身就有停車場，對於自駕的人來說相對方便很多，而且停車場對面就是函館朝市，函館本身就是海港，所以漁獲海鮮非常的有名，如果不想要在飯店用餐的話，也可以早上起床再到對面的函館朝市吃早餐就可以了。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

JR INN Hakodate交通方式

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們是從札幌搭乘特急北斗號到函館，從車站一出來就可以在車站大廳看到指標了。

JR INN Hakodate環境

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲循著指標走到後面之後，不用過馬路就可以直接連接JR INN Hakodate的入口處。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲Check-in的時間是下午3點，Check-out的時間是早上11點，我們這天也大概是3點左右抵達，還好當時大廳的人還不是很多。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲大廳不但是挑高設計，而且也很寬敞，從落地窗向外看就可以明顯的看到對面的函館早市。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲大廳裡面就有打卡點，一定要拍照一下。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲櫃子上的備品可以自己拿、有洗臉乳、化妝水、乳液、梳子和棉花棒等。

Check-in＆Check-out機器

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲現在日本很多商務飯店都採取自助式服務，可以節省很多時間，不過當時的機器好像停止此項功能，還是要從櫃台辦理。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一樓也有一個文書公共空間，如果需要使用電腦的話應該是可以借用。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲特別是大廳旁邊還有一個空間展示各種枕頭，住客可以自己挑選，但其實房間就有兩顆枕頭了，所以如果不需要的人就可以直接pass。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲拿到房卡之後，我們搭乘電梯上樓。

JR INN Hakodate房間
大概是在札幌住了四天東橫INN的關係，已經習慣房間很小了，一打開房門看到房間這麼大之後我和小櫻桃都驚訝了起來；而且房間不但大還很新很乾淨，我們住的這一間是面向函館朝市的，旁邊就是海港，朋友住的那一間則是面向函館車站的，還可以看到火車進出車站。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我覺得兩邊的視野都不錯，早上起床打開窗簾都覺得心情好好。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲收納式的行李架，我其實不喜歡收納式的，因為常常放上去不穩倒塌，不過為了節省空間也沒辦法。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲洗手台是設置在外面，這樣比較不會影響衛浴的空間。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲吹風機就放在洗手台旁邊，是活動式的不是嵌壁式的，很加分。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲毛巾和浴巾就放在洗手檯下面。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲簡單的備品，用完都可以在樓下拿。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲浴室只有shower沒有浴缸，不過備品是POLA的，現在日本很多商務飯店都是用POLA的，我還滿喜歡的，真的很好用。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲廁所是獨立空間，這點也很棒，不會影響正在洗澡的室友。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲床的對面就是電視，電視是這種平面電視比較不占空間。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲茶水設備都在櫃子裡。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲另外還有小冰箱和各種充電插頭。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

房間整體空間很舒適
床不算大，就標準的單人床大小，不過兩張併在一起的話就會覺得還滿大的，另外睡衣我覺得也滿好睡的，如果連續住宿的話，可以選擇要不要打掃，或者只要補充備品和毛巾即可，記得把小板子掛在房外門把上。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲房間的小桌子真的超加分的，我終於有桌子可以好好地用筆電整理照片了。

JR INN Hakodate泡湯

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲樓上有溫泉，整個視野超好的。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我很喜歡泡完湯之後買瓶牛奶或是冰淇淋吃，就是會很療癒。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲樓上的公共空間也很不錯，晚上可以喝個咖啡看看夜景。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲另外也有洗衣設備，不過這個不能單獨烘乾，只有洗、脫、烘三合一功能。

JR INN Hakodate附近景點

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲下樓就是函館車站，車站裡面就有四季彩館，裡面有販售各種伴手禮，也有賣便當，如果要搭車的話也可以在車站買個便當再上車。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲車站裡面也有7－11，只是這間大概9點就關門了。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲函館車站走出來左轉就是HAKOVIVA商場，這裡也有很多美食餐廳。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲還有一間Lawson。

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

對面是根室花丸壽司函館店
人潮雖然沒有札幌車站的多，不過一樣要排隊，建議可以先來抽號碼再回飯店Check-in，用手機APP都可以追蹤叫號的進度，等時間快到了再走路過來就行了。

JR INN Hakodate早餐

▲▼離函館車站最近的飯店，JR INN Hakodate。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們訂的房型是沒有附早餐的，我們連續兩天都直接走路到飯店對面函館朝市吃早餐。

整體評論
JR INN Hakodate真的超讚！房間空間還滿大的，而且很乾淨新穎，視野也很好，最主要是交通非常非常方便，真的是無可替代。

JR INN Hakodate 函館JR Inn

地址：12－14 Wakamatsucho, Hakodate, Hokkaido 040－0063日本
電話：＋81－138－222－333

飛天璇
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