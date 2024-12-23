逾80攤「台中大坑九號夜市」12／25試營！加碼5大耶誕燈飾一次收

▲大坑九號夜市12/25試營運，超過80個美食小吃、遊戲攤位進駐。（圖／翻攝自Facebook／大坑九號夜市）

記者彭懷玉／綜合報導

到台中過耶誕、逛最新夜市！台中「大坑九號夜市」將於12月25日試營運，超過80個美食小吃、遊戲攤位進駐，每周三至周日限定開逛。來到台中，別忘了到柳川與16公尺高的毛怪耶誕樹合影，此外，陽明市政大樓廣場、豐原水岸花都葫蘆墩圳、軟埤仔溪等地皆有好拍燈飾，一路亮到明年。

▲大坑九號夜市耶誕燈飾。（圖／翻攝自Facebook／大坑九號夜市）

大坑九號夜市

大坑九號夜市就在大坑9號步道旁邊，每周三至周日從下午4點營業至晚間12點。業者表示，夜市含免費停車場佔地800坪，共有超過80美食和遊戲攤位，包含蒙古烤肉、蚵仔煎、雞蛋糕、章魚小丸子、豆花、麵包攤、水果攤、無骨鳳爪、炸魷魚、東山鴨頭、甘草芭樂、大腸包小腸、熱狗煎鳥蛋、鹹水雞等，其他攤位囊括3C、服飾、百貨、套圈圈、兒童搖搖馬等，重複攤位少是特點。

▲大坑九號夜市12/25晚間6點半至9點半，有折氣球互動表演。（圖／翻攝自Facebook／大坑九號夜市）

業者預告，12月25日至12月26日將有下雪體驗，特製噴雪特效，為夜市增添冬日夢幻氛圍，12月25日晚間7點至9點，帶來魔幻鴿子秀；6點半至9點半，則帶來折氣球互動表演，以及耶誕老人現身發送小禮，而明年1月1日至1月3日加碼元旦火舞秀，民眾可以免費使用露營桌椅，欣賞精彩的表演。

地點：台中市北屯區東山路一段383號

▲▼毛怪造型耶誕樹在台中柳川，從台灣大道往民生路方向出發，沿途盡是童趣十足的造景。（圖／台中市政府提供）







16公尺高《怪獸電力公司》毛怪耶誕樹

全台唯一毛怪造型耶誕樹在柳川！今年台中耶誕燈節範圍從舊城區拓及到綠川、柳川，即日起展到明年元旦。柳川有怪獸電力公司主角群、絕美光廊隧道，從台灣大道往民生路方向出發，沿途盡是童趣十足的造景，讓粉絲們拍到手軟。

同時，舊台中火車站前廣場，每周五至周日，還有豐富藝文表演活動，新聞局也推出美食地圖，介紹燈區附近的美食名店，可以透過台中通APP、燈會現場或台中捷運沿線取得。

▲市政公園地下停車場出入口上方，矗立童趣的耶誕老人和雪人。（圖／台中市政府提供）



陽明市政大樓廣場

台中市政府水利局在陽明市政大樓廣場規劃「耶誕老公公跳出禮物盒」主題意象燈飾，展至明年1月1日，周邊光環境沿途到明年2月17日，亮燈時段為下午5點30分至10點30分。

▲豐原水岸花都葫蘆墩圳打造各式主題燈飾。（圖／台中市政府提供）



豐原水岸花都葫蘆墩圳

水利局於豐原水岸花都葫蘆墩圳打造各式主題燈飾，其中，三豐路至三民路間豐原國小前圓環，以具祈福之意的葫蘆（福祿）主燈，搭配星月副燈「璀璨星光、豐滿月圓」點綴兩旁，再輔以葫蘆墩圳水流貫穿，開啟台中豐沛能量的想像。此外，於主燈下方走廊打造星光點點美麗通道，讓人彷彿置身星空中。將展至明年2月17日，每日下午5點30分至11點亮燈，到農曆春節都能逛。

▲▼今年以「聖誕水叮噹 軟埤仔發光」為主題點亮軟埤仔溪，將持續至明年2月17日。（圖／台中市政府提供）







軟埤仔溪點燈

水利局表示，軟埤仔溪水環境改善工程已於今年完工啟用，今年以「聖誕水叮噹 軟埤仔發光」為主題點亮軟埤仔溪，將持續至明年2月17日，亮燈時段為周一至周四下午5點30分至10點；周五至周日下午5點30分至10點30分，陪大家從耶誕到元宵節，都能感受過節氣氛。

▲▼水利局也在南區綠川興大段以「螢光閃閃」的主題布置耶誕燈飾。（圖／台中市政府提供）







南區綠川興大段耶誕燈飾

不只如此，水利局也在南區綠川興大段（學府路至忠明南路）布置耶誕燈飾，以「螢光閃閃」的主題，河道欄杆上掛滿不同色調的冰條燈，營造浪滿的燈光區，宛如森林中滿布螢火蟲的景象。每日下午5點30分至晚間10點亮燈，延續至明年元旦。

▲▼西區市民廣場有雲朵燈飾；勤美綠園道前的耶誕樹。（圖／台中市政府提供）