ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

你住過了嗎？2024全台新開飯店一覽　有嘉義101、日月潭最貴酒店

▲▼北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

▲北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台每年都有新飯店開幕，《ETtoday新聞雲》回顧過去一年，整理出「2024全台新開飯店」清單，並告訴你不同特色，來看你已經住過幾間了吧。

•台北　北投晶泉丰旅
北投晶泉丰旅位於泉源路上，從新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘即可到達。館內擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能從視覺上開始放鬆身心。

此外，近9成的客房擁有獨立雙湯池，景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可欣賞大屯山或北投市區的迷人風光；飯店同時擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。

▲▼台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

▲台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

•台北　台北大安伊普索凱悅尚選酒店
台北大安伊普索凱悅尚選酒店以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房。

全館以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

▲全新日系飯店「相鐵GRAND FRESA台北西門」2/2開幕。（圖／業者提供）

▲▼全新日系飯店「相鐵GRAND FRESA台北西門」。（圖／業者提供）

▲全新日系飯店「相鐵GRAND FRESA台北西門」2/2開幕。（圖／業者提供）

•台北　相鐵Grand Fresa台北西門
「相鐵GRAND FRESA台北西門」飯店共設有200間各式客房，包括標準雙人房、精緻雙人房和豪華家庭房等，其中9間可作為連通房。其中，豪華、西門房型設有落地窗，能看見180度迷人的西門町夜景，而共有171間客房可供3位旅客入住，最小的西門雙人房也有近10坪，最大房型是豪華家庭房，坪數約17.8坪。

▲▼福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

▲福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

•桃園　福容徠旅中壢
搶在今年結束前，福容大飯店將起家厝「福容大飯店中壢店」重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，館內共有154間客房、5種房型，坪數從8坪至22坪不等；業者也再次攜手IKEA，於館內推出15間親子主題房，分成森林、海洋與外太空3種主題，並有親子遊戲交誼廳，預計於2025年第一季亮相，成為唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。

▲臺中勤美洲際酒店將於10月23日盛大揭幕，在都心綠帶草悟道旁。（圖／業者提供）

▲台中勤美洲際酒店。（圖／業者提供）

•台中　台中勤美洲際酒店
台中勤美洲際酒店位於台中商業區，距離草悟道步行約7分鐘，一共規劃出6種房型、206間品牌經典的風格客房，最小的基本房型就有12坪大，到52坪套房均有，內裝洋溢當代精奢風格，並融入台灣高山海拔意象，隨處散發台灣島嶼及城市文化底蘊。

同時，酒店擁有1間可容納480人的無樑柱挑高宴會空間，以及4間獨立會議室；酒店設施則包括戶外游池、24小時健身中心和洲際行政俱樂部。

▲▼台中烏日璞旅。（圖／翻攝自璞旅飯店 Boutech Hotels臉書專頁）

▲▼台中烏日璞旅。（圖／翻攝自璞旅飯店 Boutech Hotels臉書專頁）

▲▼台中烏日璞旅。（圖／翻攝自璞旅飯店 Boutech Hotels臉書專頁）

•台中　烏日璞旅
鄰近台中高鐵站的「烏日璞旅」，飯店結合自然與人文元素設計，更帶有一絲叢林感，讓人彷彿置身於熱帶雨林的夢幻之中。館內共有136間客房、10多種房型選擇，每間房都有智慧型房控系統，陽台房更設有小朋友專屬的遊戲平台；在周末下午還提供下午茶服務。

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲▼悅樂旅店·台中文心店。（圖／遠雄遊憩事業提供）

▲▼台中最新飯店「悅樂旅店·台中文心」。（圖／遠雄遊憩事業提供）

•台中　悅樂旅店台中文心
遠雄集團旗下旅宿品牌「悅樂旅店 OLAH Poshtel 」在台中再開一間新分館，距離捷運崇德文心站步行僅10分鐘，是悅樂旅店繼站前館後，在台中開設的第二間飯店分館，全館共有5種房型可供選擇，木質調的設計打造輕鬆自在又寧靜的住宿空間，附近還有北平路商圈、崇德商圈，美食餐廳林立，位置十分便利。

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

•彰化　彰化馥御花園酒店
馥御花園酒店位於彰化高鐵站正對面，走路只要2分鐘。11層樓建築內設有110間客房、共5種房型，房間坪數從9坪起跳。館內更特別設置「舒適五人房」，不論高鐵商務出差或家庭旅遊，滿足旅客各式住宿需求；「雅緻景觀客房」、「馥御客房」則設有獨立戶外陽台空間，能將田中美景盡收眼底。

公共設施方面，館內設有花園全日餐廳、四個國際型宴會廳、室內外親子遊憩區、健身房、自助洗衣房等設施，其中兒童遊戲區設有球池、溜滑梯、互動遊戲機 Switch 區域、閱讀區、桌遊益智遊戲區，也有電動小汽車能在賽道上盡情奔馳，讓小朋友盡情放電。

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

▲▼「漢來日月行館」。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲「漢來日月行館」將在今年第3季開幕。（3D模擬圖／漢來飯店事業群提供）

•南投　漢來日月行館
漢來日月行館由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀，將「原 蔣公行館」的原址斥資逾11億元改裝興建，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計。全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有、全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

此外，每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

▲▼嘉義福容voco酒店。（圖／福容大飯店提供）

▲嘉義福容voco酒店。（圖／福容大飯店提供）

•嘉義　福容VOCO
被譽為「嘉義101」的「嘉義福容voco酒店」，由洲際酒店集團與福容大飯店共同打造，不僅是洲際酒店集團在台灣的首間voco酒店，也是福容大飯店旗下量體最大的酒店。

酒店全館共有369個房間，總共有10個房型，位於16樓～31樓之間，每間都是高層樓景觀房，房間面東能眺望嘉義市景、日出以及遠眺阿里山，面西則能欣賞整片綠油油的嘉南平原，還能迎接夕陽西下。

▲▼台南綉溪安平。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南綉溪安平。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南綉溪安平。（圖／記者蔡玟君攝）

•台南　台南綉溪安平飯店
台南綉溪安平飯店將整個空間打造成一座私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格，頂樓觀景台致敬安平古堡，同時在入口處設有守護神劍獅牆，與在地文化連結。

飯店共有42間客房、42種房型，讓旅客每次入住都有開盲盒般的驚喜。房型以功能區分為一大床客房與雙床家庭房，坪數從14坪至27坪。房內Home Bar則選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

▲▼高雄日航酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄日航酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄日航酒店一大床房。（圖／記者蔡玟君攝）

•高雄　高雄日航酒店
高雄日航酒店位於亞洲新灣區，22層樓高建築內共有260 間客房、坪數從10坪至38坪不等，整體設計融入港都山海意象，以沉穩內斂的茶褐色為主調，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，房卡設計亦加入大港橋圖案，展現與在地連結。

館內餐飲選擇多元，從大廳咖啡、洋溢南國氣息的「SERENA 全日餐廳」，到提供板前壽司、鐵板燒與套餐多種選擇的「飛翔日本料理」，還有以粵菜為主打的「桃泉中餐廳」。館內擁有可欣賞港都市景泳池，更不能錯過頂樓的天空酒吧，酒吧於室內外均設有座位，戶外露台設置純白沙發，搭配綠意植栽，洋溢緩慢愜意氛圍，旅客可在此點杯調酒、輕食，特頂角度甚至能看得到港灣夕陽美景。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

•高雄　高雄帕鉑候工所
全新質感飯店「帕鉑候工所」鄰近駁二藝術特區，設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。館內提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，從飯店前往輕軌走路也只要1分鐘，想要搭上輕軌暢遊高雄市區也超方便。

帕鉑候工所也引進自助check in服務，透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

•宜蘭　礁溪冠翔泉旅
冠翔泉旅前身為冠翔世紀溫泉會館，在地經營多年，乘載許多人從小到大到礁溪旅遊的回憶。2020年疫情爆發後，業者決定暫停營業並進行全館翻新整修，後更名為「冠翔泉旅」，從今年6月底以新樣貌重新出發。

此次改裝特別邀請知名景觀建築師吳書原跨界操刀，將植栽與溫泉結合，88間客房均擁有自己的植栽景觀，空中花園、2樓的戶外庭園綠意也都由吳書原設計，讓入住的旅人彷彿置身於綠洲中的溫泉旅宿。

關鍵字： 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 南投旅遊 台北市旅遊 桃園旅遊 台中旅遊 高雄旅遊 宜蘭旅遊 嘉義旅遊 彰化旅遊 台南旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

2024全台新開飯店懶人包

2024全台新開飯店懶人包

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

日本三重縣退休海女阿嬤經營海鮮炭烤

日本三重縣退休海女阿嬤經營海鮮炭烤

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

冷氣團殺到！手搖飲暖心優惠懶人包

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

2024全台新開飯店懶人包

麥當勞公車亭「童心停靠站」遭砲轟

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

敘日餐廳新年優惠元旦起連推28天

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

馬來西亞藏「貓城」！搭河輪賞夕陽

12米卡比獸在桃園！亮相日、地點曝光

2024全台新開飯店懶人包

盤點10家2024登台日本人氣餐廳

羅東夜市美食攻略！12家小吃攤不踩雷

台北101跨年煙火「11處觀賞點」

埔里特色美食盤點！油條夾「茭白筍」

「韓元急貶」匯率創新低！韓媒點名3種人最慘

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366