你住過了嗎？2024全台新開飯店一覽　有嘉義101、日月潭最貴酒店

▲北投晶泉丰旅。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

全台每年都有新飯店開幕，《ETtoday新聞雲》回顧過去一年，整理出「2024全台新開飯店」清單，並告訴你不同特色，來看你已經住過幾間了吧。

•台北 北投晶泉丰旅

北投晶泉丰旅位於泉源路上，從新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘即可到達。館內擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能從視覺上開始放鬆身心。

此外，近9成的客房擁有獨立雙湯池，景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可欣賞大屯山或北投市區的迷人風光；飯店同時擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。

▲台北大安伊普索凱悅尚選酒店。（圖／Klook提供）

•台北 台北大安伊普索凱悅尚選酒店

台北大安伊普索凱悅尚選酒店以音樂、復古及潮流三元素打造，帶給旅客全新的奢華有感體驗，不僅與台中指標酒吧Lay Low合作，提供全日限定飲品及零食免費、每天一小時Happy Hour，讓行政酒廊不再是VIP獨享福利，還有絕美視野的101景觀房。

全館以搶眼色調打造全館136間不同風格的客房，客房以音樂及復古為設計主軸，溫暖高彩度家具、配件及每房備有復古黑膠CD播放器，及EPISODE精選CD，帶旅人重回經典金曲年代。

▲▼全新日系飯店「相鐵GRAND FRESA台北西門」。（圖／業者提供）

•台北 相鐵Grand Fresa台北西門

「相鐵GRAND FRESA台北西門」飯店共設有200間各式客房，包括標準雙人房、精緻雙人房和豪華家庭房等，其中9間可作為連通房。其中，豪華、西門房型設有落地窗，能看見180度迷人的西門町夜景，而共有171間客房可供3位旅客入住，最小的西門雙人房也有近10坪，最大房型是豪華家庭房，坪數約17.8坪。

▲福容徠旅中壢。（圖／福容大飯店提供）

•桃園 福容徠旅中壢

搶在今年結束前，福容大飯店將起家厝「福容大飯店中壢店」重新裝潢，轉型成「福容徠旅中壢」，館內共有154間客房、5種房型，坪數從8坪至22坪不等；業者也再次攜手IKEA，於館內推出15間親子主題房，分成森林、海洋與外太空3種主題，並有親子遊戲交誼廳，預計於2025年第一季亮相，成為唯一商務和親子雙主題兼具的旅店。

▲台中勤美洲際酒店。（圖／業者提供）

•台中 台中勤美洲際酒店

台中勤美洲際酒店位於台中商業區，距離草悟道步行約7分鐘，一共規劃出6種房型、206間品牌經典的風格客房，最小的基本房型就有12坪大，到52坪套房均有，內裝洋溢當代精奢風格，並融入台灣高山海拔意象，隨處散發台灣島嶼及城市文化底蘊。

同時，酒店擁有1間可容納480人的無樑柱挑高宴會空間，以及4間獨立會議室；酒店設施則包括戶外游池、24小時健身中心和洲際行政俱樂部。

▲▼台中烏日璞旅。（圖／翻攝自璞旅飯店 Boutech Hotels臉書專頁）

•台中 烏日璞旅

鄰近台中高鐵站的「烏日璞旅」，飯店結合自然與人文元素設計，更帶有一絲叢林感，讓人彷彿置身於熱帶雨林的夢幻之中。館內共有136間客房、10多種房型選擇，每間房都有智慧型房控系統，陽台房更設有小朋友專屬的遊戲平台；在周末下午還提供下午茶服務。

▲▼悅樂旅店·台中文心店。（圖／遠雄遊憩事業提供）

•台中 悅樂旅店台中文心

遠雄集團旗下旅宿品牌「悅樂旅店 OLAH Poshtel 」在台中再開一間新分館，距離捷運崇德文心站步行僅10分鐘，是悅樂旅店繼站前館後，在台中開設的第二間飯店分館，全館共有5種房型可供選擇，木質調的設計打造輕鬆自在又寧靜的住宿空間，附近還有北平路商圈、崇德商圈，美食餐廳林立，位置十分便利。

▲▼彰化馥御花園酒店。（圖／業者提供）

•彰化 彰化馥御花園酒店

馥御花園酒店位於彰化高鐵站正對面，走路只要2分鐘。11層樓建築內設有110間客房、共5種房型，房間坪數從9坪起跳。館內更特別設置「舒適五人房」，不論高鐵商務出差或家庭旅遊，滿足旅客各式住宿需求；「雅緻景觀客房」、「馥御客房」則設有獨立戶外陽台空間，能將田中美景盡收眼底。

公共設施方面，館內設有花園全日餐廳、四個國際型宴會廳、室內外親子遊憩區、健身房、自助洗衣房等設施，其中兒童遊戲區設有球池、溜滑梯、互動遊戲機 Switch 區域、閱讀區、桌遊益智遊戲區，也有電動小汽車能在賽道上盡情奔馳，讓小朋友盡情放電。

▲▼「漢來日月行館」。（圖／漢來飯店事業群提供）

•南投 漢來日月行館

漢來日月行館由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀，將「原 蔣公行館」的原址斥資逾11億元改裝興建，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計。全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，房型自15坪至108坪都有、全數採用包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。

此外，每間客房全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。

▲嘉義福容voco酒店。（圖／福容大飯店提供）

•嘉義 福容VOCO

被譽為「嘉義101」的「嘉義福容voco酒店」，由洲際酒店集團與福容大飯店共同打造，不僅是洲際酒店集團在台灣的首間voco酒店，也是福容大飯店旗下量體最大的酒店。

酒店全館共有369個房間，總共有10個房型，位於16樓～31樓之間，每間都是高層樓景觀房，房間面東能眺望嘉義市景、日出以及遠眺阿里山，面西則能欣賞整片綠油油的嘉南平原，還能迎接夕陽西下。

▲▼台南綉溪安平。（圖／記者蔡玟君攝）

•台南 台南綉溪安平飯店

台南綉溪安平飯店將整個空間打造成一座私人度假屋，外牆磚塊的暖赭紅與清水模的冷靜灰，混搭出現代又復古的設計風格，頂樓觀景台致敬安平古堡，同時在入口處設有守護神劍獅牆，與在地文化連結。

飯店共有42間客房、42種房型，讓旅客每次入住都有開盲盒般的驚喜。房型以功能區分為一大床客房與雙床家庭房，坪數從14坪至27坪。房內Home Bar則選用世界沖煮大賽冠軍王策VWI by CHADWANG的鮮磨咖啡粉、台南老字號甲子園茶行冠軍製茶師蘇冠杰的高山茶與紅烏龍，除了名品手沖工具一應俱全，QR Code一掃，還有世界冠軍手把手影片指導。

▲▼高雄日航酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

•高雄 高雄日航酒店

高雄日航酒店位於亞洲新灣區，22層樓高建築內共有260 間客房、坪數從10坪至38坪不等，整體設計融入港都山海意象，以沉穩內斂的茶褐色為主調，點綴木作格柵營造和風氣息，並以地毯設計描繪波光粼粼的海港意象，房卡設計亦加入大港橋圖案，展現與在地連結。

館內餐飲選擇多元，從大廳咖啡、洋溢南國氣息的「SERENA 全日餐廳」，到提供板前壽司、鐵板燒與套餐多種選擇的「飛翔日本料理」，還有以粵菜為主打的「桃泉中餐廳」。館內擁有可欣賞港都市景泳池，更不能錯過頂樓的天空酒吧，酒吧於室內外均設有座位，戶外露台設置純白沙發，搭配綠意植栽，洋溢緩慢愜意氛圍，旅客可在此點杯調酒、輕食，特頂角度甚至能看得到港灣夕陽美景。

▲▼高雄帕鉑候工所。（圖／Klook提供）

•高雄 高雄帕鉑候工所

全新質感飯店「帕鉑候工所」鄰近駁二藝術特區，設計概念以新舊融合，建築本體背面保留原候工室原始的水泥外牆，呈現了舊有建築的獨特韻味，與經典的台灣復古風格。館內提供多種特色房型，包含擁有超大滑梯的「溜滑梯四人房」、質感簡約的「陽台閣樓四人房」等，適合親子或三五好友入住，從飯店前往輕軌走路也只要1分鐘，想要搭上輕軌暢遊高雄市區也超方便。

帕鉑候工所也引進自助check in服務，透過專屬連結在手機完成入住手續，省下寶貴的旅遊時間；此外，飯店6月也將推出自營餐飲品牌KDLU，讓旅客充分體驗海港城市的飲食魅力，除了無敵海景海產粥，還將提供海味下酒菜、台灣創意料理等。

▲▼礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

•宜蘭 礁溪冠翔泉旅

冠翔泉旅前身為冠翔世紀溫泉會館，在地經營多年，乘載許多人從小到大到礁溪旅遊的回憶。2020年疫情爆發後，業者決定暫停營業並進行全館翻新整修，後更名為「冠翔泉旅」，從今年6月底以新樣貌重新出發。

此次改裝特別邀請知名景觀建築師吳書原跨界操刀，將植栽與溫泉結合，88間客房均擁有自己的植栽景觀，空中花園、2樓的戶外庭園綠意也都由吳書原設計，讓入住的旅人彷彿置身於綠洲中的溫泉旅宿。