美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

大稻埕老屋改建咖啡廳「PILLO bakery & cafe」，是溫熟成吐司品牌「PILLO」首家實體店面，主打保水度高的方形吐司，軟Q口感真的是蠻好吃的；甜鹹口味選擇也很豐富，要內用外帶都可以，坐落在日治時期間建成的老建築內，裝潢設計非常漂亮，整體規劃相當夠質感。

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怎麼走＆交通資訊

地址位在台北市大同區延平北路二段11號，靠近南京西路從捷運北門站3號出口出來，約步行700公尺、10分鐘左右即可抵達，若是從捷運中山站走過來距離也差不多，均是走路10分鐘左右可到的路程時間，附近大同區景點還有迪化街、寧夏夜市，大家可以自由安排老台北一日遊、半日遊行程。

▲這棟建築最初是日治時期的總督府專賣局煙草倉庫，後來改建成「亞細亞旅館」；但最為人所知的形象，應該是1970年又改造成「大千百貨」，曾經是那個年代全台最時髦的百貨公司。

▲「PILLO bakery & cafe」進駐後保留了許多老房子元素，並邀請許多設計品牌進駐，整體呈現著極高的設計質感，裝潢風格也很漂亮。

▲提供訂位服務，建議可以使用線上訂位系統預約，若客滿的話則限時120分鐘。

▲「PILLO」是新成立的溫熟成吐司品牌，特色在於用法式舒肥概念來製作吐司。

▲這區的吐司要內用或外帶都可以，內用的話店員會協助回烤加熱再出餐。

菜單

不用加收服務費，內用每人低消一杯飲料，第一頁的吐司盤為內用限定，甜鹹口味相當多種，特別的是還有「Lab Man Mano慢慢弄‧乳酪坊」聯名商品，飲料類則有義式咖啡、特色飲品、茶飲、氣泡飲、無咖啡因飲料，部分飲料融入了大稻埕在地特色。

芭樂美式咖啡 170元

選用的是萬華「沛洛瑟珈琲店」的咖啡豆，深焙配方有著濃厚body，我點的這杯紅心芭樂美式煙燻味還蠻明顯的，幾乎喝不太出芭樂的味道，平衡度呈現不是那麼好。

米香拿鐵 170元

而朋友點的米香拿鐵也有類似的問題，風味調味和配方豆結合的並不好，加上過高的甜度並不是那麼適合配吐司飲用，或許點杯基本款茶飲會比較安全些。

無花果榛果奶油布里歐 240元

奶油布里歐吐司為基底，搭配無花果、葡萄、研磨香草榛果醬、威士忌麥芽奶油，並以餅乾脆做點綴，我很喜歡研磨香草榛果醬、威士忌麥芽奶油，這兩者的表現，完美發揮了加分效果；原本期望很高，結果反而讓我們有些失望，多了奶油香氣讓口感更香酥，但也因此吃不出吐司原本的彈性與味道，反倒還有過乾的問題，如果不是有奶油、榛果醬救援，單吃吐司真的會太乾，所以整體沒那麼推薦。

▲吐司盤有著美美的擺盤，雖然一份要價240元並不算平價，但至少質感有做出來。

青醬炒野菇溫熟成吐司 95元

反倒是沒有擺盤的溫熟成吐司讓我們驚豔，烤得熱熱上桌，完全能吃出柔嫩口感，綿中帶Q十分討喜，青醬帶有濃郁香氣，與野菇的結合相當合拍，好吃到我差點再外帶一顆，之後會想再試試其他口味，基本款原來才是店內的最強選手。

心得

PILLO bakery & cafe的溫熟成吐司確實是好吃的，但吐司盤、飲料較不合我的口味，如果喜歡吐司的人，建議你可以買外帶回家就好，冷凍的價格還會比較便宜，自己在家回烤即可，若是真的想要內用的話，飲料建議點無糖茶飲較為安全，也比較適合做為搭配吐司的佐餐飲料。

PILLO bakery & cafe

地址：台北市大同區延平北路二段11號

電話：02－25551311

營業時間：11：00～18：00 （周一周四公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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