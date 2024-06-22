不花 30 萬日幣入住！也能一窺東京寶格麗堂奧的 3 種方式

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者柯珮萱

去年 4 月才開幕的東京寶格麗酒店（Bvlgari Hotel Tokyo），一晚動輒 30 萬日幣起跳，又再刷新東京頂級飯店房價，若對時尚或奢華旅宿有興趣，有 3 種相對划算的消費方式，可讓非住客也能一探珠寶品牌 Bvlgari 首度在日本插旗、也是全球第 8 間的寶格麗酒店，雖無法深入客房或泳池等公共設施（請見完整開箱文），但能一窺堂奧相信已很值得！

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▲位於 45 樓的 Bvlgari Bar 是目前東京的話題酒吧。

▲Bvlgari Bar 生意非常好，連著兩晚來都是座無虛席。

▲東京寶格麗酒店的大廳酒廊，挑高而華美。

▲就算非住客，也能在這享用一頓精緻的下午茶。

▲下午茶提供多款茶品，使用的茶具也都非常好看。

▲義大利餐廳的 Magic Hour。

▲義大利餐廳的料理與選用器皿總是相得益彰。

▲義大利餐廳的空間、料理、服務等各方面都很具水準，在這用餐很是愉快。

方式 1：Bvlgari Bar

「Bvlgari Bar」座落在飯店也是所在建築「東京中城八重洲」的最高樓，除了調酒在午間也有供餐。要前往酒吧，得從 40 樓大廳換搭專屬的獨立電梯直通飯店頂樓，這間位於 45 樓的酒吧，那又是另一個世界。

▲要進入 Bvlgari Bar 的玄關。

▲酒吧最具標誌性的 Garden of Wonders 奇蹟花園牆面。

▲酒吧選用的傢俱都很有質感。

入住期間我連續兩晚都來報到

第一晚我坐在象徵「Garden of Wonders 奇蹟花園」手工馬賽克裝飾牆面的特色吧台旁，近拍調酒師的專注；第二晚則是和家人在晚餐後一同預約前來，換坐沙發區享受不同氛圍。

▲調酒師的專注也是很棒的酒吧風景。

▲午後時分的酒吧，能欣賞露台的高空花園景色。

▲寶格麗的八角芒星，讓這杯調飲更顯不凡。

第二晚的天氣很好

月亮高掛，我們走到戶外露台，那真是一個震撼！居高臨下欣賞如寶石般璀璨的丸之內與東京車站夜景，並遠眺東京鐵塔與去年底剛開幕的東京最新地標「麻布台之丘」，就算沒住宿，都值得專程前來 chill 一下，不過生意非常好，記得務必提前預約。

▲東京都的高空頗具科幻感。

▲從 45 樓俯瞰東京車站。

▲向左手邊可遠眺東京鐵塔。

Bvlgari Bar

營業時間：中午 12：00 至半夜 24：00（午餐：中午 12:00 －14：00）

註：17：00 之後僅限年滿 20 歲者進入

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

方式 2：寶格麗東京珠寶下午茶

若嗜甜點或喜享受下午茶的浪漫氛圍，東京寶格麗酒店大廳酒廊的下午茶很值得一試！這天邀請定居在東京的外甥女與舅舅我共進下午茶，為了這個難得聚會，外甥女還特別做了指甲彩繪與編髮，精心打扮盛裝而來，真是賞心悅目。





▲盛裝出席、享用下午茶的外甥女李欣。

▲繼曼谷 Capella 飯店後，開心與室內設計師的外甥女李欣再次一起開箱頂級飯店：東京寶格麗酒店。



▲麵包烘焙主廚悉心為我們介紹每款餐點。

每人 10,500 日幣

有非常可口的 6 款鹹食與美如珠寶的 6 款精緻甜點，另有多種品質都很不錯的咖啡茶可挑選搭配。品項大部分都是與世界其他家寶格麗酒店的下午茶同步，亦即不管到哪間寶格麗酒店都能品嚐到他們最經典的甜點！

▲非常豐盛，建議午餐可以不用吃直接來吃下午茶。



▲每款甜點都美的宛如珠寶一般。



▲讚嘆完直接入口，滿足！

▲下午茶使用的杯盤器皿都非常優雅。

值得一提是，寶格麗東京酒店的型男麵包烘焙主廚 Weber 是自小在紐約長大的台灣人，他在紐約學習烘焙，隨後在峇里島一家知名甜點店服務好些年，而去年這家飯店開幕時就來了，這天稍早在早餐所吃到讓我驚艷的麵包，亦是出自他之手。

▲我對 Weber 說很喜歡他製作的麵包，成就了很棒的飯店西式早餐。

▲驚喜收到來自大廳酒廊同仁們親手合寫的卡片。

寶格麗下午茶

每人 10,500 日幣，需提前預約並有分時段，用餐時間為 120 分鐘（11：30 am、11：45 am、2：00 pm、2：15 pm、4：30 pm、4：45 pm、7：00 m、7：15 pm）

方式 3：米其林一星義大利餐廳

東京寶格麗酒店有 2 間餐廳，分別是去年開幕僅 8 個月就摘下米其林一星的義大利餐廳「Il Ristorante – Niko Romito」，以及僅提供 8 個座位的日本料理餐廳「Hōseki」，都是有開放外面客人前來用餐。

▲沒想到能在東京遇見來自義大利的米其林三星主廚 Niko Romito。

▲餐廳非常美，中間一排玻璃吊燈是來自義大利威尼斯的 Murano 島。

▲餐廳唯一的包廂，牆面選用的橘色非常好看。

▲餐廳面西，下午的光影很帶戲。

這晚，我與家人們選擇在義大利餐廳歡聚用餐，幸運的我們在上開胃菜前，先到外頭露台一同欣賞了純粹的變換天色，還有比這更迷人的開場嗎？接著我們坐在來自威尼斯 Murano 琉璃吊燈下，一邊用餐一邊目送完美的東京日落。

▲完美的一期一會，謝謝東京。

▲一邊用餐，一邊欣賞隱沒在遠山的夕陽。

▲若這間餐廳有所謂的求婚桌，應該就是這張了。

更神奇是，一年只來東京寶格麗酒店餐廳一次的米其林三星主廚 Niko Romito，竟然都巧遇上了，原來他帶著夏季新菜色而來，在這晚將新菜單介紹給日本當地的媒體朋友們，我把握機會向他致意。

▲帶海味的鹹香，有滋有味。

繼在杜拜寶格麗酒店後，這是我第二次品嚐「Il Ristorante – Niko Romito」的料理，餐點層次分明且都能吃到所要表現的味道組成，有相當水準，除此之外，選用的餐盤器皿都非常精緻華美，伴隨整體空間的優雅，實在享受。

▲有著珠寶閃耀光澤的料理。

▲來自寶格麗酒莊。

▲笑語佐餐，與家人們一同聚餐最是開心。

▲用餐後會提供給每位客人一個小驚喜，是精緻的寶格麗巧克力。

餐廳頁面（上面有午餐與晚餐的 Menu）

東京寶格麗飯店 Bvlgari Hotel Tokyo

地址：2－2－1 Yaesu, Chuo－ku 東京 104－0028

電話：＋81 3－6262－3333

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

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