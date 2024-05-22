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與凱蒂貓同入睡！高雄漢來飯店三麗鷗主題房　夢幻色系少女心爆發

Ean 的世界大旅攝

Ean 的世界大旅攝 陳耀恩 | Ean

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影家，具有多次個展實績，德國蔡司ZEISS 光學大使、Profoto 瑞典頂級燈具指定攝影師，同時也擔任 Canon 專業講座講師，並曾長期擔任關島觀光局指定攝影師。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者黃亭詠

疫後的這段期間，多次遠赴日本一連開箱多間星野集團旗下的各品牌旅宿，除了正規客房，發現幾家飯店不約而同都推出限定主題房成為亮點，像是以路面電車為風景的「OMO5 東京大塚 by 星野集團」 有間全館唯一的電車主題房；以當地景點「旭川動物園」為靈感所設計的「OMO7 旭川 by 星野集團」，分別用北極熊與企鵝打造動物主題房，都相當用心，可說主題性與質感兼具。反觀台灣近年飯店圈也流行期間限定的主題房，但往往似乎在各方面都差了一點，只要稍不到位，就很容易讓住客感到尷尬！一直到日前住進高雄漢來大飯店的三麗鷗主題房，才讓我有所改觀並感到驚喜！

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▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）'
▲Hello Kitty 美式學院風精緻客房，整體設計相當到位，是最熱門的主題房之一。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲入住主題房會有專職的禮賓人員接待。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲26樓一走出電梯，就會看到三麗鷗大明星們在歡迎大家。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲主題房從平面到物件都很協調一致。

與三麗鷗明星一同入住
他們花了大工程將飯店 26F 改裝成主題樓層，除準備一間歡樂小棧開放給入住主題房房客來拍照打卡外，並以 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、酷企鵝、蛋黃哥等三麗鷗 8 個高人氣明星為主角，將其中 18 間客房打造成不同的專屬風格主題房，不是只有牆壁卡通貼紙貼一貼而已，而是玩真的，動用木作進行整體性的大改造，十分到位，甚至連天花板也都沒放過，著實讓我眼睛一亮，若說還有什麼可以加強更臻完美，應該只差換上訂製地毯了。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲從門上圖案就能知道裡面是住哪位三麗鷗明星。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲歡樂小棧提供各種三麗鷗卡通圖案手舉牌，能讓入住房客拍個過癮。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲歡樂小棧隨意一角都很好拍。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲主題房內的傢俱顏色也都很一致，小細節大關鍵。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲質感就來自這些費工的小地方。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲在歡樂小棧可以拍攝許多粉紅泡泡照片。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

用心布置粉絲絕對喜歡
像是我入住的Hello Kitty 美式學院風精緻客房，可愛的床頭校車造型實在好可愛，仔細觀察，質感的立體多層次，那是來自費工的木作，而黃色的床頭燈也復古的契合主題，還有抱枕等出現在房內的相關佈置物，都是精挑細選來達到整體性。用心是會被看見的，入住期間遇到自美返台度假的一對 ABC 情侶，就是專程訂房而來，另外根據飯店私下表示有位三麗鷗女粉絲至今已蒐集超過 10 間主題房，且仍持續進行中。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲因為是美式校車，還特別選了「STOP」抱枕搭配。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

從備品到點心都是正版授權
隨處都非常好拍的三麗鷗主題房，除了是飯店業者願意斥資投入資源，當然也是因為有來自日本三麗鷗總部的品質把關，可想見在設計上肯定有許多嚴格規範得遵守，例如出現在房間牆上的 Hello Kitty 蝴蝶結一定是右小左大，魔鬼藏在細節裡，唯有如此才教人不會出戲。除了客房設計的細節講究，主題房要成功，氛圍營造也很重要。當客人從左營高鐵站一出來，第一眼就會看到三麗鷗大明星們在接駁小巴士車體上列隊歡迎，抵達飯店，入住主題房的房客會特別由專門禮賓大使來接待介紹，再來就是許多粉絲肯定都會捨不得使用、要整組帶回家珍藏的房間周邊備品，包括入住房卡和房卡套、迎賓卡片、信紙、明信片、沐浴用品、洗衣袋，甚至是礦泉水，上面都有可愛的三麗鷗明星圖騰。光這些還不夠，目前還推出了在主題房內享用的「三麗鷗花漾食光下午茶」，夢幻同時，上頭每個點心竟然都跟三麗鷗的各個明星有關，不妨邊吃邊看精緻說明卡上的介紹。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲三麗鷗花漾食光下午茶，我覺得在精緻度上稍嫌不足。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲下午茶的每項餐點都有故事。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲有著三麗鷗主題包裝的備品。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲房間內許多物品都讓人愛不釋手，但水可帶走、杯且留下。

▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲主題房的浴室也沒馬虎，毛巾、浴巾上都有三麗鷗人物的電繡圖案。

其他房型介紹

Hello Kitty 優雅巴黎家庭套房
雙房雙床配置，同時擁有市景與港景的雙景觀房型，床頭板特選櫻花粉布塊是從日本進口，牆面上發亮的彩虹裝置串接連通房設計，散發矇矓的暈光效果是要與窗外港灣夜景相互輝映。


▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

Hello Kitty 海軍水手亞灣家庭房
呼應窗外港景所設計的海軍水手風，應該是小男孩會喜歡的主題房，以清爽的藍白條紋搭配充滿活力的鮮黃色，該房亮點是大型實木船舵造型的床頭板，床頭櫃上的燈具也是迷你麻繩船舵造型，此外窗台小客廳外還有夜光發亮的蝴蝶結。

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

美樂蒂 公主童話精緻客房
全粉嫩色系的這間房，肯定會是許多小公主們的愛！亮點絕對是可愛又精緻的巨大美樂蒂床頭板，手工縫製的皮質，夢幻之餘是座具質感的童話森林世界。

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

三麗鷗人氣明星 漢來童話飯店 家庭套房
18 間主題房中最頂級的莫過於是這間擁有雙房雙床雙衛浴雙視野的家庭主題套房，三麗鷗全明星都集合在這間粉嫩房裡，亮點除了本次主題房主視覺圖案以２米４全幅呈現牆上外，還有個隨時可席地而坐的粉色小帳篷，小朋友進去後應該就會不想出來了。

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

▲▼▲▼今晚你想跟 Hello Kitty 還是蛋黃哥同眠？夢幻開箱高雄漢來三麗鷗主題房。（圖／Ean提供）

高雄漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格Instagram

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