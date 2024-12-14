東京淺草日式早餐推薦！手作飯糰口味選擇極豐富　必搭經典味噌湯

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

淺草美食、淺草早餐推薦這家！味噌湯、日式飯糰專賣店「Misojyu」，人氣高到營業時間門口總是大排長龍，無論內用、外帶常常都要排隊，菜單有著很多種口味的手作飯糰，與味噌湯的經典組合，絕對是來東京旅行的必吃早餐。

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Misojyu位置

位在東京淺草巷弄內，距離淺草寺、雷門大燈籠都蠻近的，從地下鐵淺草站出口出來，約步行5分鐘左右即可抵達，前往淺草的交通方式、交通工具有很多，大家自由選擇最便利的即可。

Misojyu用餐環境

分成一樓、二樓，我們這天是平日白天剛開店沒多久就到了，看到店門口沒人排隊還開心一下，殊不知店內已經整間坐滿滿，再晚一點來的話就客滿需要排隊候位。

提早去排隊才不會等很久

根據網友和身邊其他朋友表示，他們來吃的時候都有排到隊，建議大家可以挑離峰時段來，不然就是多預留點時間才不會吃得很趕，要不然就是外帶也可以。



Misojyu菜單

多數人都是直接點套餐最快，套餐會包含一個可任選口味的飯糰、本日味噌湯、本日小菜，若是要再單點飯糰的話，則為一顆200円。

Misojyu飯糰口味有很多種

▲一看就知道是手工捏的，每種看起來都好好吃，有實品可看，外加還有英文、漢字，應該不太需要擔心不會點餐的問題，不會說日文比手畫腳都會通。

Misojyu套餐

味噌湯很大一碗，所以當早餐吃的話還蠻飽的，營業時間一直開到下午4點，喜歡吃日式飯糰的人，要當做午餐、下午茶點心來吃都沒有問題。



套餐（770円）＋單點飯糰（200円）

▲日式餐具相當有質感，在一樓點完餐、結完帳後，會由專人拿上樓、端上桌。

梅干飯糰

▲有再搭配紫蘇葉，光鼻子湊近一聞就能嗅到淡淡清香，整體風味相當高雅，很適合當作一天中的第一餐來吃，不會對身體造成太大負擔。

明太子乳酪飯糰

▲口味則較重一些，周圍還圍了些許海苔，吃的時候記得要再將醬料塗抹均勻，不然突然咬到一大口可能會被瞬間鹹到。

▲鹹度夠厚的味噌湯，是我很喜歡的日式風味，每天搭配的蔬菜可能都不太一樣，能在一餐中補充更多蔬菜營養。

整體心得

因為日本飯糰名店實在太多，「Misojyu」不能算是驚為天人的美味，但位於淺草寺附近的地理位置相當好，有質感的品牌印象，也是為什麼評價還不錯的原因；若是來到東京淺草旅行，想要吃吃日式早餐，或是下午茶嘴饞的話，走進這家就是個蠻好的選擇。

Misojyu ミソジュウ

地址：1 Chome-7-5 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032日本

營業時間：08：00－16：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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