ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京淺草日式早餐推薦！手作飯糰口味選擇極豐富　必搭經典味噌湯

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

淺草美食、淺草早餐推薦這家！味噌湯、日式飯糰專賣店「Misojyu」，人氣高到營業時間門口總是大排長龍，無論內用、外帶常常都要排隊，菜單有著很多種口味的手作飯糰，與味噌湯的經典組合，絕對是來東京旅行的必吃早餐。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

Misojyu位置
位在東京淺草巷弄內，距離淺草寺、雷門大燈籠都蠻近的，從地下鐵淺草站出口出來，約步行5分鐘左右即可抵達，前往淺草的交通方式、交通工具有很多，大家自由選擇最便利的即可。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

Misojyu用餐環境
分成一樓、二樓，我們這天是平日白天剛開店沒多久就到了，看到店門口沒人排隊還開心一下，殊不知店內已經整間坐滿滿，再晚一點來的話就客滿需要排隊候位。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

提早去排隊才不會等很久
根據網友和身邊其他朋友表示，他們來吃的時候都有排到隊，建議大家可以挑離峰時段來，不然就是多預留點時間才不會吃得很趕，要不然就是外帶也可以。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

Misojyu菜單
多數人都是直接點套餐最快，套餐會包含一個可任選口味的飯糰、本日味噌湯、本日小菜，若是要再單點飯糰的話，則為一顆200円。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

Misojyu飯糰口味有很多種

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

▲一看就知道是手工捏的，每種看起來都好好吃，有實品可看，外加還有英文、漢字，應該不太需要擔心不會點餐的問題，不會說日文比手畫腳都會通。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

Misojyu套餐
味噌湯很大一碗，所以當早餐吃的話還蠻飽的，營業時間一直開到下午4點，喜歡吃日式飯糰的人，要當做午餐、下午茶點心來吃都沒有問題。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

套餐（770円）＋單點飯糰（200円）

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

▲日式餐具相當有質感，在一樓點完餐、結完帳後，會由專人拿上樓、端上桌。

梅干飯糰

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

▲有再搭配紫蘇葉，光鼻子湊近一聞就能嗅到淡淡清香，整體風味相當高雅，很適合當作一天中的第一餐來吃，不會對身體造成太大負擔。

明太子乳酪飯糰

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

▲口味則較重一些，周圍還圍了些許海苔，吃的時候記得要再將醬料塗抹均勻，不然突然咬到一大口可能會被瞬間鹹到。

▲▼東京淺草Misojyu 味噌湯+手作日式飯糰的經典早餐組合！（圖／部落客周花花提供）

▲鹹度夠厚的味噌湯，是我很喜歡的日式風味，每天搭配的蔬菜可能都不太一樣，能在一餐中補充更多蔬菜營養。

整體心得
因為日本飯糰名店實在太多，「Misojyu」不能算是驚為天人的美味，但位於淺草寺附近的地理位置相當好，有質感的品牌印象，也是為什麼評價還不錯的原因；若是來到東京淺草旅行，想要吃吃日式早餐，或是下午茶嘴饞的話，走進這家就是個蠻好的選擇。

Misojyu ミソジュウ

地址：1 Chome-7-5 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032日本
營業時間：08：00－16：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►世界冠軍咖啡最美分店要先訂位！88樓俯瞰台北城、茶香拿鐵好順口
►必點香甜玫瑰包太讓人驚豔！75年老江浙菜館　小籠包炸鮮香湯汁
►隱身桃鶯陸橋下的排隊豆花攤！40元樸實古早味給料完全不手軟

關鍵字： Misojyu ミソジュウ 日本美食 東京美食 淺草美食 達人美食 美食情報 國外特色系列 美食雲 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

推薦閱讀

淺草超值4星飯店！交誼廳喝啤酒近賞晴空塔　富士山也能盡收眼底

淺草超值4星飯店！交誼廳喝啤酒近賞晴空塔　富士山也能盡收眼底

調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

調酒控激推！中山區4.8星海島風酒吧　招牌「茶味特調」一喝上癮

值得專程前往的東京咖啡老宅！唯美空間超愜意、二樓還能看電車　

值得專程前往的東京咖啡老宅！唯美空間超愜意、二樓還能看電車　

日本「第一美溪」朝聖攻略＆交通方式詳解！傳說中的飛天糰子必嚐

日本「第一美溪」朝聖攻略＆交通方式詳解！傳說中的飛天糰子必嚐

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村首辦跨年派對「免費入場」

免費玩！南港「戶外滑冰場」恐龍助陣

天冷瘋泡湯！「北投4溫泉飯店」亮點

汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！

欣葉NAGOMI第2家店明年第1季開

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

手搖飲雙12限定優惠懶人包！

三商巧福牛肉麵特價109元

宜蘭民宅內必吃千層派

熱門行程

最新新聞更多

好丘草莓季開跑！草莓厚醬貝果回歸

高雄義大跨年煙火秀9處最佳觀賞視角

苗栗「最美雲海小鎮」一日遊攻略！

門前隱味牛「無法預約」改現場排隊

釜山不燒腦自由行！4條一日遊路線

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

東京淺草日式早餐推薦！超夯手作飯糰

饗麻饗辣草莓季登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366