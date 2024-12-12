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琵琶湖畔的浪漫下午茶！第一排夕陽Cafe推薦「Chalet水之濱」

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃鄒承恩

位於滋賀縣的琵琶湖，是全日本最大的湖泊，擁有很多值得推薦的美食景點。如果是從京都前往近江八幡旅遊，推薦傍晚時分可以至Chalet水之濱（シャーレ水ヶ浜），邊喝咖啡邊欣賞琵琶湖第一排夕陽美景。

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營業時間
從10點開始，基本上是開到下午5點，但打烊會根據日落時間調整，建議傍晚前往就能欣賞到絕美夕陽。

交通
從JR「近江八幡站」搭乘巴士、單程約18分鐘，在「長命寺」站下車後約步行1.5公里、20分鐘左右即可抵達。

近江八幡一日遊建議行程
八幡堀水鄉遊船 ⭢ La Collina 近江八幡 ⭢ 琵琶湖

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲從公車站步行前往水之濱的路上，最先來到的景點是長命寺，可以挑戰共808階的階梯上山。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲喜歡泡溫泉則可以至「長命寺温泉　天葉の湯」享受日歸溫泉。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲沿途即可欣賞琵琶湖畔景色。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲約20分鐘左右，就會看到水之濱，建築外觀相當有特色。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲平日也時常客滿，需要等一下才有位子。

菜單
有咖啡、茶飲、汽水、果汁等，搭配甜點、蛋糕、三明治、咖哩飯、沙拉、義大利麵等輕食。無論想簡單喝杯飲料，或是肚子餓想吃正餐都沒問題。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲熱咖啡、哈蜜瓜蘇打皆為500日圓（約台幣100元）。

座位區
店內分成室內座位、戶外座位兩大區，並採自由入座。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲整排面湖座位區可說是零死角、無遮蔽。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲咖啡廳面向西邊，為欣賞琵琶湖夕陽的絕佳位置。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲咖啡廳旁有個階梯可以往下走到湖邊。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

▲離開咖啡廳走回巴士站的路上，夕陽的暮色相當柔美。

▲▼日本最大湖泊旁的浪漫下午茶，Chalet水之濱的湖景與夕陽之美。（圖／周花花授權提供）

Chalet水之濱（シャーレ水ヶ浜）

地址：日本〒523-0808 Shiga, Omihachiman, Chomeijicho, 水ヶ浜１８２－８
營業時間：10：00－17：00（周一公休）

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