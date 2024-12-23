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江戶時代懷舊之旅！200年老屋旅館、古樸郵便局　妻籠宿一日遊

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲妻籠宿以其復古的江戶時代街景聞名。（圖／依娃旅行小確幸提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

妻籠宿一日遊攻略！坐落於古老的中山道，是一處充滿江戶時代風情的山城秘境，這座小鎮以其完整保存的古老街道和傳統木造建築聞名；不同於京都的喧囂，妻籠宿靜謐的氛圍和復古的場景，讓遊客宛如穿越時空，置身於江戶時代的街景中。

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怎麼前往妻籠宿？
如果是從鄰近的馬籠宿可搭乘巴士前往，車程僅約20分鐘；若有時間也可選擇約2小時的古道健行，一路上還能享受自然美景。若選擇從名古屋、松本等大城市出發，則可利用JR鐵路與當地巴士接駁抵達。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲馬籠宿與妻籠宿相近，可以選擇搭乘巴士或徒步往返。

當地不可錯過的代表景點
這裡的松代屋旅館、藍色吊旗和古老的郵便局，都是不容錯過的絕美拍照景點！尤其松代屋旅館，擁有兩百多年歷史的老屋建築，光是木窗框的格子線條與斑駁的木紋質感，就足以成為絕佳的取景畫面。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲許多老屋保留外觀並轉作民宿，非常有年代感。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲▼櫻花季來玩還能順便拍櫻花。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲妻籠郵便局，除了可以寄明信片，還有郵便史料館可以逛逛。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲妻籠宿松代屋旅館，一間200年歷史的老屋旅館。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲▼許多吊旗上會寫著中山道妻籠宿。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

五平餅的獨特魅力＆必訪好日咖啡
除了絕美的老街風光，也相當受歡迎的便是當地的傳統小吃「五平餅」。這道特色小吃以壓扁的糙粳米飯，搭配特製醬料後炙烤至表面微焦，散發出迷人香氣，每一口都能感受到外脆內軟的口感。此外，老街上的「好日咖啡」也是熱門的休憩據點，坐在古屋前的露天座位，品嚐一杯咖啡，享受寧靜的午後時光。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲傳統小吃五平餅，店內還有一些商品可以逛。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲小吃店內用區。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲毛線造型的五平餅。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲五平餅搭配花生醬、味噌等特製醬料後微微炙烤，香氣迷人。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲除了五平餅也有提供醬油糰子。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲好日咖啡也是當地有名的人氣咖啡店，坐在室外享用也非常舒適。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲好日咖啡店內環境。

▲▼品味懷舊風華！妻籠宿一日深度體驗。（圖／依娃旅行小確幸提供）

▲好日咖啡很受當地人和旅客喜愛。

妻籠宿

地址： 2178-10 Azuma, Nagiso, Kiso District, Nagano 399-5302日本

Good Day Coffee & Bar （Kojitsu Coffee）

地址： 805-イ-2 Azuma, Nagiso, Kiso District, Nagano 399-5302日本
營業時間： 08：30至16：00（無公休）

*部落客《依娃旅行小確幸》現有經營：粉絲團部落格

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