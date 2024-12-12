日本環球影城最新「咚奇剛國度」開幕　必玩設施、周邊美食一次看

記者蔡玟君／日本報導

日本環球影城「超級任天堂世界」最新園區「咚奇剛國度」即日起正式開幕，讓旅客又有再次造訪的理由。《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這裡必玩遊樂設施，以及必買周邊商品、美食亮點。

▲日本環球影城超級任天堂世界最新園區「咚奇剛國度」開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「咚奇剛國度」就在日本環球影城超級任天堂世界園區內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼穿過隧道就能看到叢林風格氛圍與黃金神殿。（圖／記者蔡玟君攝）

「咚奇剛國度」是「超級任天堂世界園區」內第二個主題園區，隨著新區域的加入，讓超級任天堂世界園區面積擴大1.7倍。穿過隧道走進咚奇剛國度，首先入眼的是隱藏在綠意中黃金神殿，還有許多寫上「DK」字樣的木桶，讓旅客一秒走進野外叢林中。

▲▼黃金神殿內有壁畫，還有遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」。（圖／日本環球影城提供）

園內最大亮點，就是位於黃金神殿內的遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，走進神殿內，牆上可見各種史前時代神秘壁畫；搭上粗獷感十足的礦車，在上上下下、突然疾速急轉的軌道中，來場叢林冒險，刺激度十足，讓人不禁尖叫連連。

▲「康加鼓遊戲區」的節拍挑戰互動區。（圖／記者蔡玟君攝）

咚奇剛國度內還設有「康加鼓遊戲區」的節拍挑戰互動區，旅客需跟著燈號指示節拍敲打康加鼓，成功才能召喚隱藏在木箱中的蘭比現身。此外，在指定時間，咚奇剛本人也會現身與旅客互動。

▲▼必吃「DK狂野熱狗」，外盒設計也超可愛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼超可愛頭套戴起來更有沉浸式氛圍。（圖／記者蔡玟君攝）

園內也品嚐得到許多特色美食，例如「DK狂野熱狗」就是熱狗堡上放入酪梨和起司醬，還會插上咚奇剛的圖案，可愛又好拍。旅客也不能錯過一系列超可愛周邊商品，例如毛絨絨的「咚奇剛頭套」，戴上後玩樂園更具有沉浸式體驗感，還有可愛的髮箍、DK桶票夾、娃娃等，讓人買瘋。

▲咚奇剛本人也會現身在園區內。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著園區開幕，日本環球影城現在也推出「環球快速通關券咚奇剛特別版」，其中包含最熱門設施門票，大幅縮短等待時間，享受最新設施。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）