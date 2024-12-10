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台北宵夜推薦！渾濃乳白蛤蜊雞湯麵　每一口都是滿滿膠質感

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

中山區吉林路上這家鷄麵CHILLMEN，是網路評價很高，不少網友推薦的台北雞湯麵！菜單主打雞湯麵、擔擔麵，營業時間開到凌晨12點，可以當作續攤宵夜來吃，距離捷運行天宮站、松江南京站都不遠，店內不能訂位預約，建議挑離峰時段來才不用現場候位排隊。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

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鷄麵CHILLMEN交通位置

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲鷄麵CHILLMEN地址位在台北市中山區吉林路128號，靠近吉林國小、台北長春國賓影城、錢櫃松江店，距離捷運松江南京站、行天宮站，均是步行時間10分鐘內可到的路程。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲店內客人看起來多像是附近的上班族、居民，不少家庭客帶小朋友來吃飯，晚一點的宵夜場才比較多外來客，建議大家來要做好客滿需要排隊候位的心理準備。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲鷄麵CHILLMEN菜單如上，僅能使用現金結帳，主餐有胡椒極厚豬肚雞湯麵、蛤蜊舒肥雞濃湯麵、秋人私房擔擔麵三種選擇，可加價升級成套餐，搭配功夫菜、精緻小菜、飲品等選擇。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲可以參考小黑板上的招牌菜。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲升級套餐的「超Chill組合」，包含雞香燙時蔬＋任選40元飲料一罐，再加價10元換成神仙酸梅湯，酸酸甜甜的很適合搭配重口味食物享用。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲雞香燙時蔬，份量屬於一個人獨享剛好，高麗菜口感爽脆、滋味鮮甜，與雞油的組合提升了甜感。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲招牌秋人炸雞翅，上桌時的賣相十分可口，可以看出外皮炸得相當酥脆。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲炸雞翅本身的調味還不錯，帶點微辣很是涮嘴。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲蛤蜊舒肥雞濃湯麵，渾濃雞湯為基底，搭配舒肥雞胸肉、蛤蜊、手工雞肉丸，乳白色的雞湯看起來就很濃郁。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲濃雞湯可以喝到滿滿膠質感，調味也下得比較重。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲舒肥雞肉口感軟嫩。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲使用的是口感Q彈的拉麵麵條，但不知道為什麼麵粉味有點重。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲秋人私房擔擔麵，基底使用的同樣是拉麵麵條，搭配手工絞肉、自製風味油製成的擔擔麵醬，吃之前記得先均勻攪拌。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲辣度倒不會說太重，只是鹹到不太好入口。

▲▼吉林路美食宵夜，鷄麵CHILLMEN ，超濃郁蛤蜊雞湯麵推薦，開到凌晨12點的台北深夜食堂。（圖／周花花提供）

▲附的蛤蜊雞湯味道和雞湯麵是一樣的，等於說點這碗可以吃到兩種招牌。

總結
幾間台北雞湯麵吃下來，我心中還是比較推薦同在中山區的「雞湯榮麵食館」，和台北東區「竣師父牛肉麵」。這兩家在雞湯麵的細節掌握上，均更勝鷄麵CHILLMEN一籌，菜單口味的選擇與變化也更加豐富；鷄麵CHILLMEN優勢是開到比較晚，宵夜場如果在松江南京附近的話，還是可以過來吃碗雞湯麵啦！

鷄麵 CHILLMEN

地址：台北市中山區吉林路128號
電話：0960－980774
營業時間：17：00－00：00 （周日一公休）

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