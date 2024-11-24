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隱身地母廟旁的超夯韓系咖啡！提拉米蘇香濃濕潤　還開放寵物入場

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁，而且開車不到三分鐘也可以到達18度C巧克力工坊。純白的建築被群山圍繞的畫面，不管什麼角度拍都好看。

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埔里咖啡廳推薦
定居日月潭已有三年的時間了，埔里地母廟一直是我最喜歡前往的地方，尤其是到了傍晚夜色低垂之際，站在地母廟的最上方往外眺望，那樣的美景是會讓人屏息的。今年初在地母廟的拱門旁新開了一間網美咖啡廳，不僅有韓系的室內場景還有戶外與大自然近距離接觸的座位區。

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
推開門走進室內的空間，一整片純白的色調，家俱中帶有木質的元素點綴出一絲絲的溫馨感，室內有許多大片玻璃的設計，所以室內的光線非常的充足，陽光隨著時間的流逝而不斷的挪移著，坐在位子上靜靜的看著光影不斷的變化，此刻真的覺得這樣的自然美感也可以是一種藝術。

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲Middle coffee明豆咖啡除了可以內用享受下午時光以外，還有窗口提供外帶服務。

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

消費規定
明豆咖啡的低消是每人一杯飲料，內用限兩個小時，最棒的就是Middle coffee同時還是一間寵物友善咖啡廳，但如果有帶寵物來的話記得還是要注意相關的寵物入內規定。

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

餐點介紹
Middle coffee除了有許多職人手沖咖啡的選項，還有其他飲品可以選擇，有一些飲品還是選用當地的新鮮百香果入到咖啡裡頭。漸層色調的拿鐵有著濃郁的奶香氣還有滑順的口感，搭配著店家的甜點一起享用真的蠻搭的。

除了有巴斯克以外還有提拉米蘇的甜點選擇
未來等穩定之後應該還會有更多的選擇，吃起來口感濕潤，而且店家的誠意十足，可可粉真的是灑好灑滿，對於喜歡吃巧克力的饕客們這樣吃起來真的很過癮。

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這間Middle coffee明豆咖啡地理位置非常好，就坐落在埔里必遊景點地母廟旁。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

Middle coffee 明豆咖啡

地址：南投縣埔里鎮枇杷路87－1號
電話：04－9242－2247
營業時間：10：00－17：30（周二公休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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