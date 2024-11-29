小資族玩大阪必收！人均一千就有超大房間　道頓堀地鐵站就在隔壁

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

大阪住宿的選擇中，我真的非常推薦這一間民宿！在Airbnb下訂，離日本橋站六分鐘到達，離道頓堀更是步行不到五分鐘，CP值真的非常高，以下會為各位整理怎麼步行前往，還有怎麼訂房連結，讓各位出國也可以輕鬆省荷包，輕鬆開始玩大阪。

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心齋橋住宿推薦

首要條件為地點一定要靠近地鐵站，交通方便，生活機能完善，而且價格必須合理；這次找到了一間特別滿足這些要求的住宿，距離道頓堀和心齋橋只需步行五分鐘，而且位於一條鬧中取靜的小巷中，遠離城市的喧囂，卻依然十分便利。

交通介紹

如何前往飯店

到達日本橋站之後，從日本橋站6號出口出來，沿著箭頭方向行駛。但6號出口是樓梯，如果行李很多想要搭電梯的話，就是前往10號出口搭乘，現階段都是以6號出口的路線。





▲從6號出口步行2分鐘至4分鐘後，會看到這個物體，如紅色箭頭所示向右轉。

▲左邊就是民宿的入口處，而右邊則是倒垃圾的地方。

大阪住宿推薦環境介紹

有去過日本的人都知道，許多日本的住宿空間非常狹小，尤其是當你打開行李後，幾乎沒有足夠的空間行走。然而，這間住宿卻截然不同，提供了寬敞的四人房（兩人也可以入住），空間充裕。

▲除此之外還有一個獨立的廚房與用餐區，讓我們能夠輕鬆自炊。

▲衛浴空間是屬於乾濕分離。

▲甚至還配浴缸。





▲房間內還有配一個Wi-Fi盒。

▲空間裡的燈光都還是可以遙控控制的。

價格部分

當然大家最重視的還是價格。這裡雖然是四人的房型，但兩人也可以入住，一個人平均的價格都落在一千上下而已。但我有發現，他們的住宿價格浮動蠻大的，通常離時間越近訂房價格越便宜，然後越早鳥價格會偏高，但這一間目前的訂房率蠻高的，所以各位要自己去斟酌訂房的時間。

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