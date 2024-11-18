埔里最神秘小店！置身三層樹屋裡享受下午茶、每周僅營業兩天

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

來到南投埔里或是日月潭總是有許多美食選擇，有些隱藏在極其隱密的小巷弄內。這次所要介紹的是藏匿在田野小徑中的餐廳嫁婆jà po，一個禮拜只經營兩天而已，其他時間點如果想要前往的話也可以私訊預約碰運氣，如果沒有網路資訊的話，一般人真的不太會找到這麼神秘的地方。

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南投美食。嫁婆jà po｜2024年二訪

2024年嫁婆的空間裡多了超夢幻點森林樹屋，現在已經無訂位服務了，如果喜歡的話請到現場候位，過去這裡有義大利麵跟燉飯的選擇，現在也都沒有了，目前只提供甜點以及飲品的選擇。

樹屋使用規定

因為在網路上看到樹屋空間，馬上衝過來，嫁婆目前有半露天座位、室外區以及樹屋的用餐空間，但如果想要在樹屋用餐的話，每人需酌收90元的清潔維護費用，樹屋用餐時間為90分鐘。

▲小朋友、年長者或是行動不便的人建議坐戶外區或是半露天座位區就好。

▲樹屋總共有三層樓，每一層樓都有不同的樣貌，而且也都有獨立的空間。

南投美食。嫁婆jà po｜2022訪

「嫁婆」又是客家話的外婆，在埔里鎮的永豐路這一代屬於客家莊，絕大部分也都是親戚，所以來到了嫁婆處處可以看到碎花布、紅土磚以及竹編等客家元素在每一個角落。

空間介紹

走過了嫁婆的紅磚門後是一大片的綠林，這裡有著最舒適的怡人景色，但小蚊子也真的很多，如果有打算前往的旅人，建議可以事先做好防蚊措施，如果忘記的話，嫁婆的櫃台上也有擺上幾瓶防蚊噴霧可以使用。

▲還是有許多在地人不知道這個地方，更不要說外縣市人或是觀光客，因為隱身田野所以更顯神秘。

嫁婆jà po｜半露天用餐區

可以來這裡享用下午的咖啡時光與可口的甜點，嫁婆的用餐空間屬於半露天的方式，樹林下也有設置座位區可以選擇。

▲懷舊的裝潢設置總能讓旅人享受愜意時光，但由於嫁婆屬於半露天的用餐空間，所以沒有安置冷氣。

▲推開懷舊的老舊櫥櫃，茶水均放在裡頭，旅人都可以自行拿取。

純植肉桂捲

純植肉桂捲

在前往之前就有朋友跟我大力推薦，去嫁婆一定要點他們的肉桂捲，嫁婆的肉桂捲其實就是好吃，但除了好吃以外，其實就是肉桂捲正常的味道。

嫁婆jà po

地址：南投縣埔里鎮永豐路66－1號

營業時間：周六至周日13：00至18：00



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