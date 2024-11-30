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免費山林包廂裡吃甕仔雞！清境超夯土雞城　近7千則評論仍有4.5星

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

清境美食中必吃的甕仔雞「好雞婆土雞城」。這間坐落在綠林中，每一個包廂都是被蓊鬱的樹林給包圍著，不只是價格實在，他們的甕仔雞也是在地人大大推薦的，搭配這邊的熱炒還有火鍋一起享用，可以吃到非常滿足。

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環境介紹
地點就在清境農場再往上開個10分鐘左右，基本上簡直可以用世外桃源來形容。而且好雞婆土雞城在近七千則評價中，竟然還有4.5的高分，可見在地老饕還有觀光客對這邊的喜愛

每個人一間包廂
在這裡用餐相當有隱密性，且不需要額外收取包廂費用。而這一間間的包廂同時也被綠林給圍繞著，在用餐的同時，還可以近距離跟大自然接觸。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果是一大群的朋友，也可以到這一間餐廳型的包廂用餐。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點介紹

泰式檸香海鮮沙拉
海鮮的份量算是滿多的，味道上也很夠味。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

風味椒麻雞
椒麻雞外皮焦黃酥脆，整體下來還算不錯。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

香草烤雞
烤雞外皮酥脆，肉質也很軟嫩，在不沾醬的同時就已經非常夠味。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲整隻雞送上桌的時候會有服務人員會幫忙把雞肉都剝好，也會額外用一盤烤雞的脆皮給各位嚐鮮。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

酸白菜火鍋
這裡的鍋物種類相當的多，而這一次前往剛好有推出全新的酸白菜火鍋，四個人吃剛剛好。在味道上還算是不錯的，而且料非常多。

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼叢林秘境美食，清境必吃的「好雞婆土雞城」香草甕仔雞。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

好雞婆土雞城

地址：南投縣仁愛鄉博望巷36之3號
電話：04－92803016
營業時間：11：00－14：00、17：00－20：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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