新加坡環球影城「小小兵樂園」明年2月開放　亮點先看、門票開搶

▲新加坡環球影城最新「小小兵樂園」明年2月14日開幕。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡環球影城全新園區「小小兵樂園」將於2025年2月14日正式開放！除了多項遊樂設施如「小小兵瘋狂乘車遊」、新加坡環球影城獨有的小小兵主題旋轉木馬「Buggie Boogie」等，旅遊電商Klook宣布即日起獨家與官網同步開賣開幕首兩周假日門票。

新加坡環球影城全新「小小兵樂園」以《神偷奶爸》系列電影為靈感，打造了格魯的街區(Gru’s Neighborhood）、小小兵市集（Minion Marketplace）、超級玩樂島（Super Silly Fun Land）三大區域。

▲小小兵樂園氛圍3大區域。

格魯的街區將忠實還原電影中格魯的房子，旅客能化身小小兵展開搞怪實驗；小小兵市集除了販售各式小小兵周邊商品，從絨毛玩具、居家用品到服裝與配件等應有盡有；色彩繽紛的超級玩樂島則有經典的遊樂設施及餐點，包含「Buggie Boogie」旋轉木馬、「Silly Swirly」大型旋轉設施等，以及各式攤販小吃和嘉年華遊戲。

此外，超級玩樂島內也提供美味的小小兵特色食物，包含超萌的小小兵造型日式咖哩唐揚雞、反派肖肖兵素食漢堡以及點綴著艾格尼絲最愛的獨角獸娃娃Fluffy的起司蛋糕等。

▲▼還有超可愛周邊與餐點。

喜愛小小兵的粉絲們，千萬不要錯過由小小兵和格魯的三個女兒共同演出的《小小兵混亂時刻》（Minute of Minion Mayhem），表演結束後，更有機會參與角色見面會，與角色近距離互動與合影。

Klook也宣布即日起獨家與官網同步開賣「小小兵樂園」首兩週假日門票，包含2025年2月15、16、22、23日共4天，讓喜愛小小兵的粉絲能搶先入園朝聖，且提供中文友善介面，12月31日起也將陸續開賣2月14日後的平假日門票。

▲迪士尼探險號擁有全球最長海上雲霄飛車。（圖／迪士尼郵輪提供，下同）

此外，2025年最夯郵輪「迪士尼探險號」從今（10日）起開搶！旅遊電商KKday與Klook還有旅行社業者可樂旅遊均同步開賣，讓旅客可以搶訂這艘明年12月15日開航的海上迪士尼樂園、體驗超好玩的全球最長海上雲霄飛車，4天3夜每房3萬元起。

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的郵輪，船身全長342公尺、擁有19層甲板，最多可容納6700位旅客，並有2111間艙房。船上提供多種房型，從有天窗可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，甚至是提供寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等。

船上設有7大主題區，包含登船後迎接旅客的「Disney Imagination Garden」，宛如走進童話世界的奇幻氛圍；以漫威主題打造的「Marvel Landing」，擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車；採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的「Toy Story Place」，可享受超長滑水道等。