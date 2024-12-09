馬國「犀鳥之鄉」成立航空公司！首波航點台北在內　最快2025啟航

▲馬來西亞航空旗下飛翼航空（MASwings）。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

位於馬來西亞婆羅洲，又被稱作「犀鳥之鄉」的砂拉越，日前宣布將成立自己的航空公司「砂拉越航空」，最快在2025年上半年開航，首批航點就包含台北在內，另外還有東京、曼谷等，一共6個航點。

▲砂拉越政府正在收購馬航旗下飛翼航空（MASwings）第一批飛機，並成立「砂拉越航空」。（圖／記者彭懷玉攝）

砂拉越旅遊局大中華區公關經理鄭良愛透露，砂拉越政府正在收購馬航旗下飛翼航空(MASwings)第一批飛機，並成立「砂拉越航空」，最快在2025年上半年開航，首批航點將有台北、東京、曼谷等6個航點，未來不需輾轉從吉隆坡轉機，可以從台北直飛砂拉越首府-古晉市。

▲古晉市在2021年被聯合國教科文組織選為「創意城市美食之都」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲開立80年歷史的協益茶室喝得到放進牛油的「鴉片咖啡」。（圖／記者彭懷玉攝）



砂拉越位於世界第三大島婆羅洲西北部，並與汶萊、印尼比鄰，被稱作「犀鳥之鄉」，又有通往婆羅洲之門的美譽。其中，古晉市區包含古晉河濱公園、大伯公廟、亞答街等景點，還能到協益茶室品嚐「鴉片咖啡」，放慢腳步，體驗古城的美好。

▲▼姆魯國家公園的「鹿洞」是世界第二大洞穴通道，壯觀程度難以用圖文形容。（圖／記者彭懷玉攝）



說到砂拉越，不得不提姆魯國家公園，其內天然石灰岩洞穴群「砂拉越洞窟」（Sarawak Chamber）面積達166萬平方英尺（約46642坪），為全球最大的洞穴空間。

其中，「鹿洞」（Deer Cave）是世界第二大的洞穴通道，寬敞程度能容納一棟摩天大樓，置身其中會深刻感受大自然的偉大和自身的渺小，不只洞穴，姆魯國家公園瀑布與石灰岩群峰地貌也十分壯觀，2000年被聯合國教科文組織（UNESCO）評為世界自然遺產。