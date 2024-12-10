馬來西亞「世界第2大洞穴」開箱！震撼史詩場景　交通攻略一次看

▲姆魯國家公園於2000年被UNESCO評選為世界自然遺產。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／馬來西亞報導

姆魯國家公園（Gunung Mulu National Park）坐落於馬來西亞砂拉越美里省（Miri），以天然石灰岩洞穴群聞名全球。其中，鹿洞為世界第二大洞穴通道，可以直接停進一台波音747飛機；又稱「內臟洞」的藍洞，踏入洞內，令人讚嘆千萬年形塑出的魔幻景致。

▲覺得亞馬遜叢林太遠，不妨先飛到更古老的婆羅洲熱帶雨林探秘。（圖／記者彭懷玉攝）



覺得亞馬遜叢林太遠，不妨先飛到更古老的婆羅洲熱帶雨林探秘！於2000年被聯合國教科文組織（UNESCO）評選為世界自然遺產的姆魯國家公園，需先在國家公園管理處辦理登記，或是入住姆魯五星級萬豪酒店，訂房時可選擇加購套裝行程，領取到入園手環後切記留好，方便後續入園時供人員查驗。

▲五星級姆魯萬豪酒店距離姆魯國家公園僅5分鐘車程，訂房時可同步預訂行程。（圖／記者彭懷玉攝）



▲Sungai Paku河流淌而過。（圖／記者彭懷玉攝）



從公園辦公室入口進到園區，隨即展開熱帶雨林的探秘之旅，步道鋪上木棧板，十分好走，沿途可見隱身於綠葉中的竹節蟲、70公尺高的百年巨木等珍稀動植物，跨越橋墩，底下是Sungai Paku河流淌而過，經過約3公里的步行，鹿洞入口就在不遠處。

▲途經大板根、高約50至70公尺的百年巨木。（圖／記者彭懷玉攝）



鹿洞（Deer Cave）過去因大量鹿群聚集於洞口飲水而名之，喀斯特洞穴長2160公尺、高196公尺，壯闊到可以停下一架波音747，尤其當陽光灑進洞內，強烈對比猶如置身科幻史詩電影中，每個轉角都讓眾人一邊發出讚嘆聲，一邊狂按快門，想以鏡頭捕捉鹿洞之美。沿途探秘，往洞口回頭望去，還有一處神似林肯總統輪廓的畫面，形狀也和台灣頗為相似。

▲▼當陽光灑進鹿洞內，強烈對比猶如置身科幻史詩電影中。（圖／記者彭懷玉攝）



▲洞內棲息著約300萬隻蝙蝠及金絲燕（內有大量蝙蝠糞便，建議配戴口罩掩住氣味）。（圖／記者彭懷玉攝）



▲往洞口回頭望去，還有一處神似林肯總統輪廓的畫面，形狀也和台灣頗為相似。（圖／記者彭懷玉攝）



▲鹿洞入口處設有觀景台，幸運的話，可在傍晚欣賞蝙蝠集體出洞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲約300萬隻蝙蝠盤旋天空，形成一條條黑色帶狀長龍，堪稱世界級景點。（圖／砂拉越旅遊局提供）

鹿洞一大亮點，是親睹上萬隻蝙蝠出洞的奇景！其入口處設有觀景台，幸運的話，可在傍晚欣賞蝙蝠集體出洞，約300萬隻蝙蝠盤旋天空，形成一條條黑色帶狀長龍，堪稱世界級景點。不過熱帶雨林經常下雨，若遇到雨天，蝙蝠會躲在洞內不出來覓食。

▲▼藍洞布滿大量石筍、石柱和鐘乳石，因紋理和岩壁呈現肉色，又被稱作「內臟洞」。（圖／記者彭懷玉攝）



藍洞（Lang cave）距離鹿洞約110公尺，雖沒有鹿洞壯觀，其內布滿大量石筍、石柱和鐘乳石，因紋理和岩壁呈現肉色，酷似人體內臟，又被稱作「內臟洞」。石筍仍在滴水，形塑出不同樣貌，發揮想像力，堅硬石頭宛如化身霜淇淋、水母等各式形體，令人驚嘆造物主的鬼斧神工。

▲▼前往姆魯國家公園需搭乘小飛機前往；以高空之姿，鳥瞰熱帶雨林蜿蜒河道的景致。（圖／記者彭懷玉攝）



目前台灣至姆魯沒有直飛班機，本次記者搭乘馬航MH367班機，從桃園前往吉隆坡，再由吉隆坡轉搭到古晉，隔日從古晉搭乘馬航飛翼航空 (MASwings) 小飛機前往姆魯機場，以高空之姿，鳥瞰熱帶雨林蜿蜒河道的景致，開啟旅程的美好想像。