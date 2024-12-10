亞洲首艘「迪士尼探險號」今開賣　玩最長海上雲霄飛車、滑水道

▲迪士尼探險號擁有全球最長海上雲霄飛車。（圖／迪士尼郵輪提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年最夯郵輪「迪士尼探險號」從今（10日）起開搶！旅遊電商KKday與Klook均同步開賣，讓旅客可以搶訂這艘明年12月15日開航的海上迪士尼樂園、體驗超好玩的全球最長海上雲霄飛車，4天3夜每房3萬元起。

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的郵輪，船身全長342公尺、擁有19層甲板，最多可容納6700位旅客，並有2111間艙房。船上提供多種房型，從有天窗可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，甚至是提供寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等。

▲迪士尼探險號迎接旅客的「Disney Imagination Garden」。

▲以漫威主題打造的「Marvel Landing」。

船上設有7大主題區，包含登船後迎接旅客的「Disney Imagination Garden」，宛如走進童話世界的奇幻氛圍；以漫威主題打造的「Marvel Landing」，擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車；採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的「Toy Story Place」，可享受超長滑水道。

▲餐飲區「Disney Discovery Reef」。

還有以《小美人魚》和《海底總動員》為靈感打造的餐飲區「Disney Discovery Reef」、設有露天座位與弧形游泳池的 「Wayfinder Bay」、提供電子遊戲和電影院等多元娛樂的「San Fransokyo Street」，以及以迪士尼公主彩繪裝飾天花板的餐廳與商店「Town Square」等，每個角落都隱藏著經典的迪士尼動畫人物。船上還有專為3-10歲兒童打造的Disney's Oceaneer Club到適合青少年的Vibe，再到卡拉OK、Spa、酒廊等場所應有盡有。

▲船上客房。

旅遊電商KKday從即日起開賣艙房部分提供「內艙房」每人售價約1萬5612元起、「海景房」每人售價約2萬1478元起、「露台房」每人售價約2萬3434元起、「套房」每人售價約5萬3744元起，客房皆精心設計，並且有迪士尼獨一無二的奇幻風格。

旅遊電商Klook則提供3至5晚方案選擇，4天3夜每房最低958美元起（約新台幣3萬元起），已於開賣前搶先登記並在12月12日前訂購就送150美元（約台幣4500元）限量Klook旅遊金，而開賣前登記且於12月13日之後訂購的人，也可享25美元（約台幣750元）限量旅遊金。

▲船上也有一系列表演。

旅行社業者「可樂旅遊」也同步開賣團體與自由行套裝行程，機票、住宿、遊輪體驗全包，首波上架2025年12月15日至2026年3月30日共30趟次，搭配長榮航空推出限定專案價，每人最低4萬888元起。

團體行程以5日與6日行程為主打，包括長榮航空往返新加坡、入住距離郵輪碼頭僅15分鐘車程的五星「新加坡首都凱賓斯基酒店」，並前往當地知名景點和享受美食；自由行則提供長榮航空往返新加坡航班，住宿推薦新加坡禧街鉑爾曼飯店或濱海灣賓樂雅臻選酒店一晚。