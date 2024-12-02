六扇門北市首店12／4開幕推「買一送一」　這2天第2鍋5折

▲六扇門台北市首店12/4開幕推「買一送一」。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

記者黃士原／台北報導

經過2個月的試營運，人氣連鎖鍋物「六扇門」台北市首店將於12月4日正式開幕，店家也同步推出慶祝活動，當天消費內用即享指定鍋物買一送一，12月5日至12月6日則祭出第2鍋5折優惠。

有「最強小火鍋」稱號的六扇門，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格160元起至310元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲自助吧的飲品可以喝到飽。（圖／取自六扇門時尚湯鍋企業總部粉專）

六扇門在全台已有90家分店，台北市第1家分店「中山農安店」經過2個月試營運，將於12月4日正式開幕，當天內用即享指定鍋物買一送一，12:00與18:00兩時段各100組，售完為止。12月5日至12月6日，只要完成追蹤六扇門FB粉絲專頁、按讚、並在指定貼文標註一名朋友並留言，結帳出示留言畫面，即享內用第2鍋5折優惠。

▲出生年月日對中「50217」任2碼，夏慕尼請吃2份扇貝海鮮盤。（圖／王品提供）

另外，夏慕尼推出「為愛在一起」活動，只要身分證件上的出生年月日，對中「50217」任2個數字，今天起到明年1月24日，平日到夏慕尼享用2客套餐，就送2份價值680元的「扇貝海鮮盤」，內容包含香煎扇貝、大比目魚與藍鑽蝦。