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汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！隱身汐平公路超低調咖啡廳

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

汐止山上咖啡推薦這家！隱身汐平公路上的秘境咖啡廳「咖啡172號」，菜單自家烘焙的咖啡豆相當夠水準，各式手作甜點蛋糕也蠻好吃的，外觀非常低調，很多汐止在地人都不知道這裡，溫馨舒適的內用環境，讓人一走進來就愛上這裡。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

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在哪裡＆交通位置
地址位在新北市汐止區汐平路一段172號，剛好就在新北市、基隆市交界處，前往的交通方式最建議自己開車、騎車，若是搭乘大眾交通工具的話，可以搭到百福火車站、五堵車站，接著再步行2.8公里左右，約40分鐘可抵達，或者從汐止火車站搭乘F905、嶺腳車站搭乘F920至「汐平路一段171號路口（新巴士）」下車也可以。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲沿著汐平公路山下往山上走，我們一度還想說有沒有走錯，抵達時想說也太低調了吧，難怪很多汐止在地人都不知道這裡，一不小心還會錯過。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲從樓梯往上走來到櫃台，一走進來我們就知道自己會喜歡這裡，溫馨舒適的空間裡充滿咖啡香氣，會有來到世外桃源秘密基地的感覺，讓都市人能獲得短暫的偷閒。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲窗邊的景觀座位區已有坐人，所以我們便選了另一區的榻榻米座位，上去時需要脫鞋子，店家有貼心提醒公共場合不要躺臥，即使環境再舒適還是要注意基本的禮貌。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲店內客人都很有默契的降低音量講話，所以還蠻安靜的，加上又是一家汐止不限時咖啡廳，如果要帶書來看、帶電腦來工作也很適合。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲這裡是一家自家烘焙咖啡店，喝完有喜歡的話也能順手帶包咖啡豆或掛耳包。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

菜單
內用每人低消一杯飲料，第一頁是精美的手沖咖啡豆單，看你想喝哪個產區的豆子幾乎都有，第二頁則是義式咖啡、茶飲、氣泡飲等等，特別的是有不少老闆特調系列，即使常來喝也不會膩，吃的則有水餃、吐司簡單兩種。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲當日供應的手作甜點以小黑板上為主，價格屬咖啡店的正常價位。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

▲這天來有肉桂捲、提拉米蘇、生乳酪、烤布蕾、巴斯克蛋糕，常溫甜點櫃裡還擺著司康、貓掌磅蛋糕、美式軟餅乾，甜點選擇相當豐富。

生乳酪　100元
手作甜點卻做得很夠水準，生乳酪口感細緻綿密，帶點微酸和底層的OREO餅乾很適合拍，草莓果醬、新鮮草莓增添了酸甜層次，好吃！

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

卡布奇諾　130元
先試試卡布奇諾，出杯拉花蠻漂亮的，配方豆為印尼、巴西、哥倫比亞、瓜地馬拉，呈現圓潤的堅果、可可調性，溫溫和和、舒舒服服地快速乾杯。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

義大利香濃可可　130元
朋友點了義大利香濃可可，上頭還擺著棉花糖、薄荷葉做裝飾，很多咖啡廳賣的可可都會偏稀，但這裡的完全不會，是名符其實的香濃，不會過高的甜度相當耐喝，很適合女孩子點。

▲▼汐平公路旁低調秘境咖啡廳！清幽舒適空間猶如世外桃源。（圖／部落客周花花提供）

心得
這天在搜尋汐止山上咖啡廳時，不經意查到這間「咖啡172號」，來過一次之後立刻收藏進汐止咖啡店清單，之後有來到附近的話，肯定會再會訪喝喝看特調咖啡，這裡的菜單無論咖啡、可可、手作甜點都很夠水準，溫馨舒適的環境、親切的老闆都是我推薦的原因。

咖啡172號

地址：新北市汐止區汐平路一段172號
電話：02－26483206
營業時間：12：00～18：00 （周四公休）

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關鍵字： 咖啡172號 新北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 周花花

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