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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者蘇相云

「馮記三盞燈豬腳姜」可說是澳門特色美食，這次我們吃的是很少人知道的分店，位於關前後街上、英記餅家史努比主題店附近，離大三巴牌坊約5分鐘路程，這裡只有外帶服務，沒有內用座位，大家都是買好就在路邊吃了起來。

原本是澳門女生坐月子吃的滋補聖品

我們買了招牌豬腳薑蛋、豬皮，現在這款美味可說是連平常都能輕鬆吃得到，微酸甘甜帶點薑香的滋味很特別，吃了馬上開胃。真要具體形容的話，我們覺得有點類似薑汁甘蔗的味道，但意外的很合拍順口，有機會來澳門一定要試試！

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▲位於關前後街上，帶路的在地朋友看到這間彷彿發現新大陸，因為連他都不知道這裡竟然有分店，馬上停下來買一下。

▲這裡小小的，主要提供外帶，一旁也有提供菜單與價位。

▲我們買了一份招牌豬腳薑蛋與豬皮來嚐鮮，另外也有其他食材像是豬肚、豬耳、大腸、小腸等串串類可供單點。

這一鍋滷汁看起來就很厲害

原來老闆採用砂煲在家熬煮12小時以上，先熬煮豬腳薑，再帶到攤位上繼續滾，爐火從早到關都沒停過，薑醋汁被煮到蒸發後又馬上加醋進去，沒有添加任何一滴水，食材也因此吸收了薑醋汁的精華。

▲只見服務人員從陳年滷汁中熟練的撈出豬腳、雞蛋，並剪成小塊，方便客人享用。

▲這鍋老滷汁看起來相當誘人，感覺就很夠味，突然想來碗白飯了。

▲豬腳姜蛋會放在外帶盒中，一旁附有竹籤，讓大家自取使用。

豬腳姜蛋

裡頭有豬腳、薑與雞蛋，滷汁中的黑醋、蔗糖比例調配得剛剛好，裡頭的薑也是可以直接吃，還特別採用嫩薑而非老薑，吃起來鬆軟微辣又不會過於嗆辣，單吃就很滋補，雞蛋滷至有點類似鐵蛋的色澤，吃起來不會過於乾硬，帶點微微酸甜的薑香非常夠味。

▲豬腳滷至焦糖色澤，外皮軟Q，尾韻帶點酸香甘甜的滋味，微微薑香相當畫龍點睛，吃起來溫潤又開胃。

豬皮

▲滷得相當透徹，柔軟又入味，不太需要費力咀嚼就能輕鬆享用，同樣也是甘甜又帶有薑香，酸度適中，吃起來很順口。

心得

馮記三盞燈豬腳姜分店不僅距離大三巴牌坊很近，而且方便好吃又有在地特色，很適合來吃一波，不過記得攜帶濕紙巾備用，因為吃完手跟嘴唇都會有點黏黏的，有興趣的朋友都可以安排一下。

馮記三盞燈豬腳姜（分店）

地址：澳門關前正街上、英記餅店史努比主題店左邊約10公尺（關前薈入口）

營業時間：09：30至20：00

馮記三盞燈豬腳姜（本店）

地址：澳門飛能便度街19號(嘉樂花園)

營業時間：09：30至20：00

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