36小時細熬慢燉、輕咬骨肉分離！台中安格斯帶骨牛小排牛肉麵

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撰文攝影／大口老師的走跳學堂、整理／實習記者張宜樺

說到台中牛肉麵我最喜歡這間洄味牛肉麵！洄味牛肉麵有西屯店、崇德店兩間分店，我們這次享用的洄味牛肉麵崇德店就位於台中市北區崇德路一段上，不僅有多元豐富的餐點，牛肉麵還有清燉、紅燒、麻辣三種湯頭及粗麵、細麵可供選擇，包準可以吃得很過癮。

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新推出菜色超強

最近新推出的頂級安格斯慢燉帶骨牛小排牛肉麵、伊比利豬小排麵都非常厲害，肉的份量根本就是戰斧等級，一上桌就非常霸氣，吃起來也很讓人驚豔，經過36小時細熬慢燉，輕輕一咬就骨肉分離，此外還能吃到肥瘦適中的口感，搭配精燉湯頭真的很可以，吃完一碗保證飽翻。

招牌滿漢三寶牛肉麵也是人氣餐點之一，一次就能吃到牛腱肉、牛筋、牛肚三種不同部位及口感，吃起來好銷魂啊！另外還可以搭配小菜，就能吃得很過癮啦！

洄味牛肉麵崇德店位置、停車

洄味牛肉麵崇德店就位於台中市北區崇德路一段上，在地人大多騎車前往，開車的話路邊有停車格，附近也有付費停車場，交通也很方便。門面走的是低調簡約的木質調，一旁有外帶點餐的窗口，懶得出門的朋友想要直接點外送也沒問題。

▲這裡也有販售老闆自製的極品麻辣醬、辣牛油、醇香辣椒醬，喜歡的朋友可以買回去享用或是送給親朋好友。

一樓用餐區

一樓是開放式廚房及吧台用餐區，可以看見師傅料理的過程，吃起來更加安心不少；吧台用餐區下方放有置物籃，不用擔心包包沒地方放，就算一個人來用餐也很可以。

二樓用餐區

二樓用餐區，大多為2－4人座，也可以自由併桌，人多人少都適合，一樓用餐區若客滿就會開放二樓使用。

▲我們點了新品及想吃的餐點，沒多久就擺了滿滿一桌啦！

自助區

自助區有提供餐具及三種醬料，包括醇香辣醬、辣牛油、四川辣醬油，搭配牛肉麵、滷味或小菜都很好吃，不過記得適度拿取就好，不要浪費囉！

頂級安格斯慢燉帶骨牛小排牛肉麵

這碗是新推出的餐點，老闆特別選用安格斯等級帶骨小牛排來做成牛肉麵，就知道店家對於牛肉的品質也非常要求；一上桌就被這兩大塊帶骨牛小排給驚呆，也太霸氣了吧！這碗搭配的是紅燒湯頭，採用多種中藥材搭配牛骨及紅白蘿蔔、芹菜、洋蔥及爆香的食材下去熬製而成，喝起來是夠味卻又乾爽的滋味。

帶骨牛小排採用類似舒肥的方式

經過36小時慢燉而成，夾起來超有重量，有種骨肉即將分離的感覺，他們家的帶骨牛小排就是軟嫩到直接用筷子就能夾斷，就連牙口不好的長輩、小朋友都能輕鬆享用。底下那塊帶骨牛小排更是浮誇的大，一口就能品嘗到肥瘦兩種口感，既有牛油的香氣，還有肥嫩軟Q的肉質口感。

▲這裡帶有蔬菜的甘甜、牛骨的香氣與藥膳的提味，整體很溫潤和諧。

▲細麵更容易吸附湯頭香氣，吃起來Q滑順口，不會過於軟爛，我也滿喜歡的。

▲除了頂級安格斯慢燉帶骨牛小排牛肉麵之外，另外一碗新品則是伊比利豬小排麵，不吃牛的朋友可以考慮這碗，兩款都很浮誇的厲害。

伊比利豬小排麵

這碗搭配的是麻辣湯頭，看起來紅通通的，但是辣度可以調整，像我們就是請老闆幫我們調成小辣的口味，連湯都可以放心喝下肚，大家不用過於擔心。這款同樣霸氣的擺上兩大塊伊比利豬小排，店家特別先油炸過，讓豬小排變得沒這麼油膩，再經由36小時慢燉而成，也是相當費時費工的一道。

豬小排吸附了滷汁精華與麻辣湯頭的洗禮，吃起來甘香微辣，肉質軟嫩鹹香又帶點油脂香氣，不時還會吃到軟骨的爽脆口感，層次相當多元豐富。豬小排的份量也是相當驚人，光是吃完這兩塊肉就超有飽足感，更別說還有麵條跟湯頭了。

▲這碗搭配的是粗麵，吃起來香Q帶勁，既有麵香又能吃到彈性嚼感，還能吸附湯頭的香辣氣息，吃起來很過癮啊！

▲他們家的麻辣湯頭跟市面上有點不太一樣，採用的是四川進口辣椒加上多種香料熬製而成，湯頭厚實夠味，又帶有獨特的香麻口感。

▲另外頂級安格斯手沖無骨牛小排牛肉麵、招牌滿漢三寶牛肉麵、紅油抄手也都是很受歡迎的餐點，搭配小菜就是豐盛的一餐了。

頂級安格斯手沖無骨牛小排牛肉麵

這項也是不少女孩兒的愛，麵條上頭鋪滿肉質細嫩、油花均勻的無骨牛小排，光看就讓人口水直流。上桌後再自行淋上高湯，我們選的是清燉湯頭，看著粉嫩色澤的無骨牛小排慢慢變成七八分熟的模樣。

頂級安格斯手沖無骨牛小排牛肉麵份量十足，吃起來也很有飽足感；無骨牛小排肉質細嫩軟Q、香滑嫩口，細細咀嚼就能品嘗到牛肉的肥嫩氣息，越吃越涮嘴。

▲這款搭配的是細麵，吸附湯頭的甘醇甜美，吃起來更加滑Q美味。

▲清燉湯頭可以喝得到純粹的牛骨香氣，搭配九層塔、薑絲提味，甘香清甜，喝起來更清爽順口。

招牌滿漢三寶牛肉麵

招牌滿漢三寶牛肉麵，一次可以吃到牛肉、牛筋、牛肚三種不同口感，也是人氣餐點之一，我們同樣搭配的是清燉湯頭。牛肉部份採用的是一頭牛只有兩塊的頂級牛腱，厚實又大塊，既能吃到飽滿豐厚的柔嫩口感，搭配軟Q香嫩的細筋，雙重層次在嘴中堆疊好享受；牛肚厚實軟Q又入味，牛筋滷至半透明質地，吃起來滑嫩又有著彈性的膠質口感，帶點黏唇感非常銷魂啊！

▲波浪狀的粗麵更能巴附湯頭精華，吃起來既有QQ嚼感又有討喜的麵香，搭配清燉湯頭也很可以。

紅油抄手

採用自行調製的四川醬汁搭配芝麻花生醬，香氣濃烈又涮嘴，也是非常熱賣的餐點。攪拌均勻後即可享用，一顆顆渾圓飽滿的餛飩皮薄肉嫩，搭配香濃微辣的醬料很對味，酸、香、麻、辣在嘴裡達到完美的平衡，整個香氣爆棚，很容易一顆接著一顆停不下來。

小菜

另外還有小菜、飲品，都可以點來搭配享用；飲料是紅茶、冬瓜茶，喝起來甜度適中，清爽順口，搭餐也很適合。豆包，豆香濃烈，柔軟又帶有彈性，搭配香麻微辣的醬料很開胃。

黃金泡菜，吃起來酸香帶甜，尾韻有淡淡的回甘香氣，爽脆又夠味，一次還能吃到韓國進口頂級的山東大白菜及白蘿蔔兩種不同口感。醋溜土豆絲，酸香脆爽又不會嗆口，搭配金針菇更增添層次口感；涼拌雲耳，滑Q又帶點微酸甘甜的滋味開胃又解膩。

評價心得

洄味牛肉麵崇德店不僅維持一貫的水準，每一款吃起來都好吃無雷，尤其我特別喜歡新推出的頂級安格斯慢燉帶骨牛小排牛肉麵，霸氣上桌吃起來超級過癮，不吃牛的朋友也可以考慮另一款伊比利豬小排麵；另外招牌滿漢三寶牛肉麵也是每回必點，再搭配小菜就是滿足又飽足的一餐，有興趣的朋友不妨也可以試試。

洄味牛肉麵崇德店菜單

洄味牛肉麵崇德店

地址：台中市北區崇德路一段498號

電話：04－22376802

營業時間：11：00－21：00（周二公休）

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