ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄CP值便當店推薦！金黃豆乳豬鋪滿飯盒、香脆厚實有嚼勁

姐妹淘部落客

姐妹淘部落客 姐妹淘部落客

蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

撰文攝影／姐妹淘甜美食光、整理／實習記者蘇相云

位在三民區鼎中路上，有一間人氣便當店「翰鼎豆乳豬」，到中午時蠻多人在排隊的；第一次來的人可以吃吃看招牌豆乳豬，或是燒雞雞腿飯都是蠻不錯的，店家也有提供紅茶外帶杯，自己裝跟自己封膜，這樣紅茶就不會灑出來或有滴漏的問題，中午常吃便當或想訂便當的話也可以考慮這家。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲附近有機車停車格，騎機車來會比較方便，招牌也很好認。

環境

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲店內除了有提供桌椅內用以外，還有自助的湯品跟飲料，都可以自己裝。

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲外帶的話，可以跟店員拿外帶杯裝。

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲店家很貼心有準備封膜機，外帶杯可以封膜，這樣也比較不怕灑出來。

豆乳豬飯　90元
第一次建議可以點他們的招牌「豆乳豬」，便當鋪上滿滿的豆乳豬，價格也算親民，不會失望的。豆乳豬外面酥脆，裡面厚實有嚼勁，味道也很入味，他們的豆乳豬都蠻大塊的，肉的份量大大滿足。

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

燒雞雞腿飯　100元
雞腿也很大隻，無論是小菜或是肉品，他們給的份量都蠻多的，燒雞雞腿肉質軟嫩，醬汁帶有甜味，配飯很好吃。

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

糖醋排骨

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

▲也很不錯，糖醋搭配醬汁本來就很下飯了，整體酸酸甜甜，肉質也是比較偏嫩的。

菜單

▲▼滿到爆出來！CP值超高便當推薦　豆乳豬外層酥脆、內裡厚實有嚼勁。（圖／部落客姐妹淘提供）

後記
兩個便當吃下來份量很多，是可以吃蠻飽的。招牌豆乳豬量多，搭配飯也很不錯，燒雞雞腿，醬汁帶甜，肉質也很軟嫩，這次吃的兩個整體都很不錯，價格也很親民，是個平價便當店，不過中午時人還是蠻多的，可能需要排隊，外帶想喝紅茶，記得可以跟店員拿外帶杯。

翰鼎豆乳豬

營業：10：00至13：00 / 16：30至19：30（周日休息）
電話：0987－307809
地址：高雄市三民區鼎中路339號

姐妹淘
蒐集全台灣美食旅遊情報，人家是一步一腳印、我們是一餐一家店，遍訪台灣美食與飯店，地毯式的搜索，提供最新、最廣的台灣美食，想吃美食，就看姐妹淘。
部落格粉絲團IG

【你可能也想看】

坐擁整片澄清湖畔景色！高雄圓山大飯店餐酒館　國宴中式小點必吃
今年必比登家數4城市全衰退！29家掉出榜外　台北、台南最多
米其林必比登推介126家名單出爐　高雄秀明豬心冬粉新入榜

 

關鍵字： 翰鼎豆乳豬 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 姐妹淘

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

高流鯨魚提岸藏原住民餐廳！音樂夕陽美食的三重享受　菜色份量霸氣

高流鯨魚提岸藏原住民餐廳！音樂夕陽美食的三重享受　菜色份量霸氣

高雄首創「日式串燒＋麻辣烤魚」吃到飽！含卜卜鍋超過70道料理任挑

高雄首創「日式串燒＋麻辣烤魚」吃到飽！含卜卜鍋超過70道料理任挑

2024嘉義最完整旅遊指南！一日遊行程「30＋景點」懶人包

2024嘉義最完整旅遊指南！一日遊行程「30＋景點」懶人包

盤點4家復活的老味道

盤點4家復活的老味道

三星15站「順遊景點安排」全收錄！

三星15站「順遊景點安排」全收錄！

美國人氣冰淇淋買1送1歡慶雙12

美國人氣冰淇淋買1送1歡慶雙12

滿到爆出來！CP值超高便當店推薦

滿到爆出來！CP值超高便當店推薦

榮耀號滯留那霸「賠償方案出爐」

榮耀號滯留那霸「賠償方案出爐」

再睡5分鐘推開心果系列限時2個月喝

再睡5分鐘推開心果系列限時2個月喝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

榮耀號滯留那霸「賠償方案出爐」

義饗食堂吃到飽限時回歸

麻古茶坊限時3天買1送1！

內湖「金瑞治水園區」新設賞景小屋

住進獅子王的家　非洲新奢華酒店開幕

北市2飯店跨年專案！圓山買1送1晚

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

全球最大碳佐麻里燒肉旗艦園區今開幕

中山站游進「巨型鯨魚」！6燈飾必拍

台北深夜魯肉飯！運將最愛的口袋名單

熱門行程

最新新聞更多

盤點4家復活的老味道

三星15站「順遊景點安排」全收錄！

美國人氣冰淇淋買1送1歡慶雙12

滿到爆出來！CP值超高便當店推薦

榮耀號滯留那霸「賠償方案出爐」

再睡5分鐘推開心果系列限時2個月喝

Uber Eats「12月限定優惠」懶人包

嘉義人激推在地必吃涼麵店！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366