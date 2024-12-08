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撰文攝影／姐妹淘甜美食光、整理／實習記者蘇相云

位在三民區鼎中路上，有一間人氣便當店「翰鼎豆乳豬」，到中午時蠻多人在排隊的；第一次來的人可以吃吃看招牌豆乳豬，或是燒雞雞腿飯都是蠻不錯的，店家也有提供紅茶外帶杯，自己裝跟自己封膜，這樣紅茶就不會灑出來或有滴漏的問題，中午常吃便當或想訂便當的話也可以考慮這家。

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▲附近有機車停車格，騎機車來會比較方便，招牌也很好認。

環境

▲店內除了有提供桌椅內用以外，還有自助的湯品跟飲料，都可以自己裝。

▲外帶的話，可以跟店員拿外帶杯裝。

▲店家很貼心有準備封膜機，外帶杯可以封膜，這樣也比較不怕灑出來。

豆乳豬飯 90元

第一次建議可以點他們的招牌「豆乳豬」，便當鋪上滿滿的豆乳豬，價格也算親民，不會失望的。豆乳豬外面酥脆，裡面厚實有嚼勁，味道也很入味，他們的豆乳豬都蠻大塊的，肉的份量大大滿足。

燒雞雞腿飯 100元

雞腿也很大隻，無論是小菜或是肉品，他們給的份量都蠻多的，燒雞雞腿肉質軟嫩，醬汁帶有甜味，配飯很好吃。

糖醋排骨

▲也很不錯，糖醋搭配醬汁本來就很下飯了，整體酸酸甜甜，肉質也是比較偏嫩的。

菜單

後記

兩個便當吃下來份量很多，是可以吃蠻飽的。招牌豆乳豬量多，搭配飯也很不錯，燒雞雞腿，醬汁帶甜，肉質也很軟嫩，這次吃的兩個整體都很不錯，價格也很親民，是個平價便當店，不過中午時人還是蠻多的，可能需要排隊，外帶想喝紅茶，記得可以跟店員拿外帶杯。

翰鼎豆乳豬

營業：10：00至13：00 / 16：30至19：30（周日休息）

電話：0987－307809

地址：高雄市三民區鼎中路339號

姐妹淘

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