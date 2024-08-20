今年必比登家數4城市全衰退！29家掉出榜外　台北、台南最多

▲台南阿明豬心冬粉。（圖／規小孫提供）

記者黃士原／台北報導

米其林今日先公布126家必比登推介名單，不過整體比去年的139家還少13家，就連4個城市各自進榜數，也全部比去年衰退，減少數量2至5家。同時再比對去年名單，更有29家掉出榜外。

米其林今日公布的126家必比登推介名單，除了整體比去年的139家還少13家，4個城市各自進榜家數也全部比去年衰退，台北從去年的45家減為43家，台中從31家減為27家、台南從36家變31家、高雄從27家掉到25家，由於今年新進店家有16家，比對之後，合計有29家掉出今年榜單。

▲已6連霸的好公道金雞園（大安），今年掉出台北必比登榜外。（圖／資料照）

台北跌出榜外的有8家，分別是阿國滷味、阿國切仔麵、高麗菜飯 原汁排骨湯、好公道金雞園 （大安）、季風、女娘的店、彭家園、施家鮮肉湯圓。其中好公道金雞園（大安）與彭家園2018年就被選入必比登，都有6連霸的好成績，而阿國滷味、阿國切仔麵、高麗菜飯 原汁排骨湯、女娘的店、施家鮮肉湯圓均是蟬聯5屆的店家；季風則是去年首次進榜，今年沒有得到評審的青睞。

▲MINIMAL將義式冰淇淋視為創作素材，熱愛冰淇淋的主廚萬士傑以現代料理概念詮釋冰淇淋。（圖／記者黃士原攝）

台中落榜店家有6家，分別是竹之鄉、越南你好、MINIMAL、京華煙雲、好先生及台客燒肉粥。其中，MINIMAL是去年唯一入選必比登推介的冰淇淋店，熱愛冰淇淋的主廚萬士傑以現代料理概念詮釋冰淇淋，讓客人可以感受不同溫度製成冰淇淋的豐富口感。

▲王氏魚皮的大片魚皮口感軟嫩。（圖／記者蔡玟君攝）

台南跌出榜外的也有8家，分別是阿明豬心冬粉（保安路）、保安路米糕、七股養蚵園家、下大道蘭米糕、開元路無名虱目魚、康樂街牛肉湯、府城食府（安平）、王氏魚皮。其中康樂街牛肉湯因歇業而被除名。

▲柏弘肉燥。（圖／姐妹淘部落客提供）

高雄今年必比登落榜數量為7家，分別是柏弘肉燥、鄭家切仔麵、雞伯、橋邊鵝肉、龍舫牛肉麵疙瘩、仙香飲食店及雲來坊。其中雲來坊也是歇業而被除名，不過第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，其菜色與過去雲來坊相似，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上。

今年必比登推介落榜名單：

台北

●阿國滷味

●阿國切仔麵

●高麗菜飯 原汁排骨湯

●好公道金雞園 （大安）

●季風

●女娘的店

●彭家園

●施家鮮肉湯圓

台中

●竹之鄉

●越南你好

●MINIMAL

●京華煙雲

●好先生

●台客燒肉粥

台南

●阿明豬心冬粉（保安路）

●保安路米糕

●七股養蚵園家

●下大道蘭米糕

●開元路無名虱目魚

●康樂街牛肉湯

●府城食府（安平）

●王氏魚皮

高雄

●柏弘肉燥

●鄭家切仔麵

●雞伯

●橋邊鵝肉

●龍舫牛肉麵疙瘩

●仙香飲食店

●雲來坊

