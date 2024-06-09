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高雄首創「日式串燒＋麻辣烤魚」吃到飽！含卜卜鍋超過70道料理任挑

姐妹淘部落客

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▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。

撰文攝影／姐妹淘甜美食光、整理／實習記者黃亭詠

在澄清路上新開了一家吃到飽的串燒店，麻辣烤魚、花雕雞、蛤蜊卜卜鍋、麻辣乾鍋這些在外面單點可能都要300起跳的特色鍋物也都不怕你點，不管是三五好友想小酌，或公司聚餐、慶功宴一大群人都很適合，因為吃到飽價格固定，想吃什麼就點什麼超級划算，無敵快樂。

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開串外觀

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲位於澄清路上機車停車相對方便、汽車則可以選擇後方的停車場。

開串環境

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲裝潢風格時尚，主視覺紅色配上黑色的皮沙發、熱鬧的氛圍很適合聚餐。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲像酒吧一樣的酒牆、在這裡可以點到豐富的酒水。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

推薦串燒

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲雞、豬、牛、內臟、海鮮應有盡有。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲左起：烤豬梅花串、醬烤雞腿肉、醬烤牛肉串、醬烤肥腸，平均一串市價50元以上。

雞腿三味串

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲除了經典的鹽烤、醬烤、也很推薦三種口味的雞腿肉：明太子、塔塔醬、青蔥醬。

海鹽烤鮮蝦

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲金鑽大蝦肉質Q彈、每隻都一樣大。

推薦鍋物

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲四款特色鍋物：卜卜鍋、花雕雞鍋、麻辣烤魚、麻辣乾鍋也是隨便吃。

赤嘴貝卜卜鍋

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲卜卜鍋會不定時更換貝類、有海瓜子、蛤蜊、赤嘴，都是活的絕對新鮮。

麻辣烤魚

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲一整條魚用中國經典手法料理，香、麻、辣重口味最愛、每天限量20份。

花雕雞鍋

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲花雕雞鍋是乾鍋形式，酒精都已被揮發只剩滿滿花雕香氣，整體非常涮嘴。

起司焗烤螺肉

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲法式料理才能吃到的經典菜色，在開串讓你吃到飽。

水蓮炒小魚酥

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲熱炒店必點的炒水蓮、爽脆口感令人喜歡。

照燒鯖魚

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲表皮金黃帶醬汁的甜，肉質軟嫩不柴、油酯豐富。

花魚一夜干

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲刺少肉多很方便、搭配新鮮金桔的清香就很美味。

麻辣水煮系列

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲口味嗆辣有牛肚、羊肚、豬肚、牛肉、多利魚等。

水煮麻辣多利魚

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲多利魚軟嫩的口感、做成水煮意外合適。

水煮麻辣大蝦

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲開串的蝦料理都很好吃，水煮口味也是大推。

焗烤韓國泡菜

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲最佳配料就是起司泡菜。

烤圓茄蒜蓉醬

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲除了櫛瓜等常見的烤蔬菜，還有一整條圓茄切片、刷上蒜蓉醬烤的香氣四溢。

鰹魚花扇貝奶油燒

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲烤扇貝上面撒上鰹魚和奶油再烤，增添風味同時保有海的鮮味。

泰式灼花枝

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲一整隻的小卷清理得很乾淨，新鮮Q彈搭配泰式酸辣醬、蒜片好涮嘴。

白灼大鮮蝦

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲川燙蝦蝦搭配酸辣醬也很不賴，吃得出新鮮。

沙茶海鮮煲

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲主食類我也很推薦這個海鮮冬粉煲，沙茶香氣很好的扒在彈牙的冬粉上。

炸豬排三明治

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲有厚度的炸豬排酥脆多汁、搭配用奶油煎過的土司。

干貝芡汁茶蒸蛋

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲滑嫩口感還有滿滿的菇菇。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲不是章魚燒是花枝丸。

炸山藥薯條明太子醬

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲表皮脆口，內餡屬於山藥的鮮脆、搭配明太子醬的鮮味。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲薄脆香的手工甜不辣，是會在鹹酥雞店吃到的滋味。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲多樣的小菜可以洗去嘴裡厚重的油脂、清爽一下也不錯。

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲目前有9款飲品，各式有糖茶、無糖茶等。

加價購調酒

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

死在巴黎220元

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲高濃度的艾碧斯最經典的喝法，會在上方放方糖，再將冰水淋在方糖上讓它溶解。

宇治金時180元

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲以貝禮詩奶酒為基底。融入抹茶、紅豆、牛奶元素，是女生會愛的口感。

藍色珊瑚礁180元、長島冰茶200元

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲經典的長島冰茶不用多說，藍色珊瑚礁則是伏特加與水果元素，酒感低甜度高。

彩虹shot480元

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

▲超美的彩虹漸層、很適合打卡。

開串菜單

▲▼高雄首創日式串燒、熱炒炸物海鮮、麻辣烤魚、卜卜鍋等超過70種料理讓你899吃到飽。（圖／姊妹淘提供）

用餐心得
功夫料理烤手串無限吃，南部目前可能是唯一一間，搭配水煮系列、熱炒、海鮮、炸物，鮮少有吃到飽餐廳會一次一起提供，來這喝酒、點串燒、海鮮，完全不用擔心付帳時會爆表，可以吃的開心，是聚餐的好地方。

開串

營業：11：00－23：00 
電話：（07）767－6538
地址：高雄市三民區澄清路460號

姐妹淘
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