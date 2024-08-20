米其林必比登推介126家名單出爐　高雄秀明豬心冬粉新入榜

▲126家米其林必比登名單出爐。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2024」發布前夕，米其林今日先公布126家必比登推介名單，包括台北43家、台中27家、台南31家，以及高雄25家，其中16家新入選店家，有超過一半提供台灣在地美味與小吃。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec表示，美食店家與小吃是當地生活方式重要的組成元素，相信必比登推介是探索台灣及呈現其豐富餐飲風貌的最佳方式之一。必比登推介入選名單，不僅是為了國際旅客能探索道地的美食文化，也提供了在地美食愛好者物有所值且美味的選擇。米其林評審員很高興能繼續在台北、台中、台南和高雄探索，並發掘出新店家與大家分享。此次16家新增名單中，有傳統美味也有國際風味。

▲台北米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲台北米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲心潮飯店今年入榜必比登。（圖／記者黃士原攝）

台北6家新入選必比登推介

位於台北的心潮飯店已為《米其林指南》評審員推薦入選名單之中，今年更獲得必比登推介的肯定。心潮飯店是高雄知名台菜餐廳─老新台菜推出的品牌， 店名諧音「新炒飯」。這裡供應的台菜別出新意，尤以炒飯為主軸，無論是厚炸排骨菜香炒飯，還是炙燒干貝烏魚子炒飯，皆在創新與傳統中取得平衡，色香味俱全。

▲黃記魯肉飯肥而不膩。（圖／沙拉公主吃喝玩樂看世界）

黃記魯肉飯是一間在巷子裡經營了幾十年的老店，好評已在食客間口耳相傳，故人潮總是絡繹不絕。招牌滷肉飯雖以肥肉為主，但肥而不膩，鹹香的醬汁略帶膠質，令人回味。經典滷白菜也是熱門小菜之一。羹湯的高湯以柴魚熬製，加入沙茶醬點綴，呈現古早風味。

▲麵鋪以芋頭米粉聞名。（圖／取自米其林指南網站）

麵鋪是一家隱藏在巷弄中的小店，開業於2007年。該店以芋頭米粉聞名，不但為鄰里間的早餐熱點，也是上班族的午餐好去處，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕。老闆選用充滿米香的粗米粉，吸滿湯汁後更充滿風味。湯頭經長時間燉煮，散發著油蔥的香氣，芋頭則軟綿可口，十分美味。

▲「Páng」主打墨西哥玉米餅以及拉丁美洲料理。（圖／Páng提供）

自《台灣米其林指南》推出以來，今年入選必比登推介的Pàng，是第一家、也是唯一一家提供墨西哥料理的餐廳。年輕的老闆兼主廚受美國文化薰陶，加上曾在南美餐廳工作，因而創立此店，將精緻墨西哥風味融合台灣食材。胭脂樹籽手撕豬，將燉煮豬肉、自製魔鬼椒莎莎醬，搭配以台灣洛神花漬的紫洋蔥，層次分明，是店裡的熱門品項。

▲軟食力主打外酥內軟粉漿軟蛋餅。（圖／記者黃士原攝）

軟食力創立於2017年，經搬遷後最終落腳行天宮旁的巷弄中。小店以南台灣的軟式粉漿蛋餅為特色，煎至表皮酥脆、內餡軟嫩，超過10種餡料可以選擇，如花椒麻辣香腸或豆乳雞，為台式傳統早餐注入新滋味。店裡也提供飯糰與饅力堡，後者以黑糖饅頭取代漢堡麵包。

▲小品雅廚的清粥小菜。（圖／取自米其林指南網站）

小品雅廚以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每日提供20多道家常台式料理，有「台北最強宵夜場」美譽。菜餚主要以冷菜呈現，但會根據季節調整食材，客人可以挑選清粥或白飯搭配。其中鹹而不膩的紅燒蹄膀、乾燒茄子、滷白菜都是米其林評審員推薦菜色。

▲台中米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲台中米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲隱藏於西屯區巷弄內的「裡小樓」，吃得到滷肉飯、高粱香腸、鹽焗玉米雞腿等非凡家常菜。（圖／台中市觀旅局提供）

台中2 家新入選必比登推介

台中新入選必比登推介的店家中，裡小樓以台灣家常菜和小菜聞名。金門老壇高梁香腸腸衣輕薄，帶濃郁酒香，值得一試。鹽焗玉米雞腿也是招牌菜色，建議搭配一碗滷肉飯。

▲以江浙與川味為主的「繡球」口口辛香，每日現做的小菜令人回味。（圖／台中市觀旅局提供）

繡球老闆娘曾經營江浙私廚，故此處的麵食以川味和江浙風味為主。每日現作的小菜是不少客人到訪的理由之一，品項依時令食材調整，其中冰糖㸆苦瓜值得推薦，不妨來碰碰運氣。

▲台南米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲台南米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食。（圖／取自麥謎食驗室臉書）

台南3家新入選必比登推介

台南共有3間店家新入選必比登推介。麥謎食驗室本著實驗及研發精神，創作出新穎的麵食，以其深度和層次令人印象深刻。菜單按季更迭，選用來自世界各地的食材，當中包括在地人熟悉的剝皮辣椒、赤味噌，也有富東南亞特色的參巴醬、青木瓜，甚至是法式燉菜。

▲「添厚」隱藏在大天后宮旁的小巷弄，提供家常台菜。（圖／米其林指南提供）

添厚隱藏在大天后宮旁的小巷弄，經營者是虔誠的媽祖信徒，故店名、室內設計也以此作為連結。其家常台菜精緻細膩，如金銀蛋時蔬風味充滿層次，經典湯品魷魚螺肉蒜，料好實在。

▲葉桑生炒鴨肉焿，其鴨肉羹的特色是以小鍋炒香而成。（圖／米其林指南提供）

葉桑生炒鴨肉焿老闆曾在嘉義新港經營鴨肉羹生意，於2021年落戶台南。其鴨肉羹以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，同時散發蒜香和鴨肉肉香，搭配清甜筍絲，風味十足。鴨肉飯同樣不容錯過。

▲高雄米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲高雄米其林必比登名單。（圖／米其林指南提供）※點圖可放大

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南提供）

高雄5家新入選必比登推介

今年高雄共有5家新入選的必比登推介，讓整體高雄必比登推介的數量來到25間。賣塩順以傳統家常台菜聞名，老薑炒雞腿使用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁。小燉食室提供五道中式燉湯搭配主食與小菜，剝皮辣椒蛤蠣雞湯以去骨土雞腿、高雄岡山的剝皮辣椒、雲林蛤蠣與新鮮蔬菜煨煮，甘甜微辣，層次分明。

▲小燉食室提供5種中式燉湯。（圖／取自小燉食室臉書）

▲春蘭割包的綜合割包，其手工麵皮做得鬆軟，半肥瘦滷肉呈現琥珀色澤。（圖／米其林指南提供）

其他3家高雄店家則是以其知名的小吃入選，春蘭割包以其充足的用料、份量以及極佳味道聞名，推薦綜合割包，爽脆的酸菜，搭配呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、花生糖粉以及特製的醬汁，滋味迷人。

▲秀明豬心冬粉。（圖／姐妹淘部落客）

秀明豬心冬粉的月見肉燥飯上配上油亮的半熟煎蛋，絲滑的蛋液混合鹹香米飯，令人回味無窮。鮮嫩厚實的豬舌也是很受歡迎的一道菜，搭配蒜泥一起享用，額外美味。

▲良佳豬腳以帶有胡椒辛香的中藥材滷製。（圖／米其林指南提供）

良佳豬腳走過近半個甲子，其豬腳飯一直深受在地老饕歡迎。帶有胡椒辛香的中藥材滷製的豬腳，呈迷人的琥珀色，軟嫩可口，搭配來自花蓮的米飯、口感爽脆的滷筍絲，整體風味清爽，肥而不膩。