高流鯨魚提岸藏原住民餐廳！音樂夕陽美食的三重享受　菜色份量霸氣

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撰文攝影／姐妹淘甜美食光、整理／實習記者黃亭詠

打鹿岸原住民人文主題餐廳位在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸O4，裝潢以遠洋與大量的木頭為主題，能感受的到很強烈的原民文化，這裡的私廚顧問是道地的阿美族廚師，以往想到原民餐點可能會是石板烤肉又或是糯米飯，但這間店展現出了原民料理精緻又富有創意的一面，讓客人有更多樣化的餐點體驗。

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打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店外觀

▲在鯨魚堤岸的O4，假日晚上還有市集可以逛。

▲可以傍晚來吃，除了有市集可逛、還能吃著烤肉看夕陽。

▲晚上來也很漂亮。

打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店環境

▲環境以遠洋跟木頭為主題、有著原住民人文特有的氣氛。

▲不定期會有駐唱，可以一邊吃飯一邊聽歌雙重享受。

餐點介紹

BBQ 小1000元、大1800元

▲除了有牛、豬以外還有許多的貝類，放洋蔥下去烤所以還有淡淡的甜味，肉量都非常多適合無肉不歡的朋友。

馬告香腸

▲用特有的香料去調味，跟一般油膩的香腸不一樣，清爽以外還有淡淡的香味。

海鮮扇貝

▲使用木炭去烤鎖住扇貝的水分、肉質鮮甜每顆都超大。

海鮮螺類

▲海螺的肉質鮮嫩、口感超好超新鮮。

太平洋饗宴

▲超長的生魚片軍艦，根據季節挑選當季最適合的生魚片與生猛海鮮。

▲鮭魚生魚片厚實切的超大方的，一口咬下去超滿足。

▲還有不常見的螺類，吃起來有別於一般的生魚片、口感Q彈。

樹豆羊膝480元

▲原住民稱樹豆為勇士之豆，餐廳使用了少見的羊膝去燉煮，肉質很嫩，搭配醬汁味道也有出來。

鹽烤魚時價

▲外面包裹著一層鹽下去烤，裡面則是多汁鮮甜的魚肉。

▲敲開外面的鹽，裡面的魚肉不只鮮嫩還香氣十足，關鍵是特有的香料「刺蔥」，兩者鮮甜加上味道絕佳的搭配。

竹筒飯與傳統祈拿富阿拜 竹筒飯100元 小米阿拜100元 祈拿富80元

▲特別的是將小蝦米跟豬肉換成了炸芋頭地瓜絲，加上軟糯的糯米，外酥內軟口感非常的棒。

▲阿拜粒粒分明，用小米包著豬肉、跟竹筒飯一樣軟糯。

山豬肉360元

▲餐廳是使用清淡的麻辣口味，老闆說只有麻沒有辣、是山產料理的特點。

▲夾著山椒配豬肉吃下去，只會感受到一點微辣、豬肉超嫩口感超好。

前菜

▲無菜單料理的前菜，使用三種野菜做成野菜捲、醬汁酸酸甜甜。

刺蔥炸雞380元

▲炸雞有淡淡的香氣，加入了刺蔥，還有放入芋頭跟地瓜點綴。

山芋湯

▲這道也是無菜單料理的餐點，整體完全是用葉子去做成的、湯有淡淡的酒香。

打鹿岸原住民人文主題餐廳菜單



後記

打鹿岸這間店以美食去讓我們體會原住民的文化，可以吃看看刺蔥鹽烤魚、特有的香料「刺蔥」讓整個魚的味道跟香氣都提升了不少，最後還可以看著夕陽配著美食聽著歌謠，讓人可以完全沉靜在熱鬧舒服的氛圍。

打鹿岸原住民人文主題餐廳高流店

營業時間：11：00－23：00

電話：（07）2692－222

地址：高雄市苓雅區海邊路15號之 4

姐妹淘

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