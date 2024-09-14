坐擁整片澄清湖畔景色！高雄圓山大飯店餐酒館　國宴中式小點必吃

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撰文攝影／姐妹淘甜美食光、整理／實習記者黃亭詠

祕境咖啡廳搖身一變成祕境餐酒館！位於歷史悠久且能眺望高雄美景的圓山大飯店，論風景而言，來到這裡欣賞早已值回票價，這次的改變在於：餐點種類更多樣化，推出許多搭酒餐點，當中不乏有將近失傳的功夫中餐，還有黑毛牛、伊比利豬等高級材料西式餐。下午來更可以點份唐寧雙人英式下午茶，三層高的配置包含甜點鹹食，走到窗前望向蔣公與蔣夫人最愛的澄清湖風景，這就是來到祕境餐酒館的獨家享受。

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祕境餐酒館環境

▲入內到了二樓就能看到典雅的入口環境。

▲靠窗的位置能直接眺望風景。

▲多點人來能坐進包廂裡，一個包廂可容納6－8人。

▲有英倫吧檯區可品嘗各式餐酒。

祕境早午餐450元

祕境早午餐

種類多又營養均衡的早午餐，來旅行的人，這樣開始新的一天肯定幸福，香草烤雞外皮酥脆、肉質軟嫩，裡外都有香料提味，優格甜而不膩，龍眼畫龍點睛，讓整個早午餐口感變獨特，麵包有莓果和起司兩種口味，搭配奶油和咖啡，法式起司乳酪切塊上桌，不會很有負擔的甜食品嘗。

祕境中餐

國宴小食

▲在這裡還能享受國宴中式小點，都是相當經典甚至快失傳的技術料理。

鎮江肴肉

▲傳統功夫菜鎮江肴肉，將豬肉封在半透明的肉凍中，切成塊狀後外型晶瑩剔透，口感軟Q帶肉香。

梅汁番茄150元

▲底層是主廚特製梅汁搭配醃番茄吃來特別爽口，酸酸甜甜的滋味，讓人食慾大開。

梅汁山藥150元

▲同樣的特製梅汁也能佐山藥，相同的開胃效果，不同的是這有山藥增添爽脆口感。

滬式烤麩350元

▲傳統烤麩由生麵筋加入多種香料，經過高溫發酵製成，特色是香氣很足，加上黑木耳、每一口都是真功夫。

祕境西餐

德國豬腳酸椰菜套餐900元

▲愛吃豬肉還有德國豬腳的選擇，整體很大氣，料理過程繁複費工。

德國豬腳

選用膠質較多的前腿上端肉，加上10多種香料滷汁熬煮，出餐前再煎至金黃色，入口是外酥內軟的體驗，不會過老，仍有膠質在口中彈牙的口感。

鮮蝦沙拉

▲鮮蝦沙拉佐焦糖白蘭地、蘋果醬汁。

▲莓果麵包、乳酪麵包抹上奶油，配上濃湯的組合相當療癒。

美國黑牛安格斯無骨牛小排 4oz 1200元

真功夫的牛排料理

選用美國安格斯黑毛牛，將最精緻部位冷藏熟成，再經過高溫炭烤，以至於一口咬下鮮嫩多汁，一塊肉成不成功決定在熟度，切開看到平均的粉色就知道其真功夫。

▲口感是帶嚼勁的，不斷感受到肉汁滿溢在口中。

炙燒舒肥嫩雞凱薩沙拉

▲套餐皆會附贈沙拉、濃湯、精選蛋糕、咖啡或茶，這款凱薩沙拉主食為舒肥嫩雞。

炙烤白花椰濃湯

▲喝起來濃郁香醇，搭配麵包很合適。

精選甜點

▲套餐最後也有附贈甜點。

普羅旺斯戰斧豬排1000元

戰斧豬排位於肋排中段，選用台灣豬隻因此格外鮮甜，本身就已用墨西哥香料醃製48小時，再經過舒肥、炭烤，以至於品嘗起來肉質相當軟嫩，表皮也酥香。

▲沾上鳳梨百香果醬汁後，整體酸甜更開胃加分。

義式沙拉米臘腸披薩 300元／8吋

▲披薩餅皮嫩中在酥脆，單吃餅皮就可以感受到表層的番茄醬汁，起司、菇類等配料一起吃層次豐富。

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祕境餐酒

圓山冰茶450元

▲以當季水果做底，加入陳高、蝶矢梅酒、茶湯、蘋果，喝起來層次豐富，且果香濃郁。

紅房子450元

▲以窖藏陳高作為基底加入甜菜根、火龍果、蘋果、紅石榴等果實，適合夜晚搭配西餐享受，很喜歡這杯的奔放口感。

大吉嶺莊園雙芬茶

大吉嶺莊園雙芬茶

唐寧雙人英式下午茶，提供茶品三選一，有大吉嶺莊園雙芬茶、薑芒綠茶、晨光草原甘菊花茶，這杯大吉嶺莊園雙芬茶，口感溫醇，茶香四溢。

唐寧雙人英式下午茶1080元

▲下午來的最佳選擇就是這三層英式下午茶，從甜點到鹹食都具備，再來杯茶享受英倫風情。

▲第一層：鉑金胭脂金芒瑪德蓮、鉑金薄荷圓舞曲馬芬、鉑金焦糖柏金莓果巧克力慕斯，第一層甜點無疑是姊妹與小孩的最愛。

▲第二層，司康包含經典伯爵英式司康、京都宇治抹茶司康，唐寧鉑金胭脂莓果果醬、奶油乳酪，口感不乾澀，配茶適當，抹茶香自然。

▲第三層鹹食，黃瓜火腿三明治、時蔬塔、鮮蝦酥與墨魚海鮮洋芋球，最下面這層風味相當多樣。

菜單

祕境餐酒館後記

來到祕境餐酒館體驗一個下午愜意，從進門那刻其實眼睛就被裝潢吸引住，等到上餐再次感受到祕境翻轉的大革新，中西餐的多重選項，還有下午茶點心的薰陶，都讓圓山大飯店的質感畫龍點睛。推薦高雄全新的約會勝地，體驗一場祕境饗宴。

圓山大飯店祕境餐酒館

營業：10：30－22：30

電話：（07）370－5911

地址：高雄市鳥松區圓山路2號

姐妹淘

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