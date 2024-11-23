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礁溪溫泉燈花季4展區一次看！有5米光廊拱門　還有紫色花瀑、水舞

▲▼2024礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲2024礁溪溫泉燈花季。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁提供）

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「礁溪溫泉燈花季」來了！今年礁溪鄉公所打造4大展區，包括高達5米的光廊拱門，還有以燈光打造浪漫花海，活動從即日起至2025年3月2日為止，點燈時間為每天晚上6點至11點。

▲▼2024礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼2024礁溪溫泉燈花季有4大展區。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼2024礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

「2024礁溪溫泉燈花季」以「光與泉」為主題，並分為泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場4大展區。整體光雕裝置藝術設計利用地景及水域環境呈現，如溫泉廣場有3座高約5米「光繫礁心」光廊拱門，宛如閃爍的項鍊般聳立在廣場上，廊上方更以「七彩溫泉魚」花燈綴飾，將光影裝置與溫泉元素結合。

溫泉廣場旁的步道區以冬季紫花瀑布為靈感，將國外冬季賞花的浪漫動態引入步道，形成一幅如夢似幻爭相綻放的紫色花海，並隨著夜幕漸深，在光影迷濛呼吸下，讓人彷彿置身於浪漫仙境。

▲▼2024礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼免費燈海展出至明年3月2日為止。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼2024礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

湯圍溪步道、綠野溪廣場及地景廣場以充滿生態氣息的「光影泉徑」為設計主軸，巧妙結合自然環境與科技投影技術，使泉徑行經路面不時出現溫泉魚游弋的動態投影，讓遊客彷彿與泉水中的魚群共行。

水景廣場則以七彩溫泉水為創作靈感，將絢麗的光影與水舞融合；迎賓廣場更運用繽紛色彩溫泉圓型泡泡燈飾，輕盈跳動，彷彿一群快樂的小精靈悄悄地從泉水中升起。

關鍵字： 礁溪旅遊 宜蘭旅遊 礁溪溫泉燈花季

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