親近大自然玩水消暑！宜蘭親民版森林浴步道　探訪新寮瀑布美景

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者黃亭詠

新寮瀑布步道是羅東冬山近郊一處適合郊遊踏青的步道，大約一公里左右的路程，步道平緩好走，也有樹蔭可以遮陽，一旁也可以玩水、泡腳，新寮瀑布總共兩層，第一層大約走20分鐘，過吊橋再往上約再20分鐘。非常值得夏天來此，走走步道再玩個水，一起爬個小山，探訪新寮瀑布的美，來個深度森林SPA之旅，真的會暑氣全消。

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新寮瀑布步道交通停車

▲自行開車導航輸入新寮瀑布步道即可到達，附設免費停車場，附近沒有大眾運輸可直接到達，最近的公車站為仁山植物。

▲有兩座免費停車場。

▲靠近步道入口的停車場，旁有很乾淨的洗手間。

新寮瀑布步道空間環境

▲假日會有攤商販售飲料及輕食，平日就不一定了。

▲步道入口設有管制站，以維護步道自然生態，雖然已經沒有以前假日遊客300人限制，不過還是有入園和出園的管制，以維持最好的生態之旅。

▲現在共有兩個瀑布，第一層瀑布約1公里的路程，第二層則是相距200公尺。

▲步道算是平坦好走的，以前路上還鋪上木屑，更是舒服好走。

▲其實一開始都是伏流，大約走到500公尺左右，就聽到潺潺的水聲了。

▲這裡都是步道下方的溪流處。

▲往第一層步道的木棧道平台。

新寮步道第一層瀑布

▲站在第一層瀑布平台上，清涼水氣隨著風兒飄過來，沁涼舒暢、暑氣全消。

▲通往第二層瀑布的下方，也是戲水的好地方。

▲水很清澈，有小魚悠遊其中。

▲新寮瀑布，第一層氣勢非凡的瀑布。

新寮瀑布步道吊橋





▲通過吊橋前往第二層瀑布前進。

▲要來挑戰第二層，這個坡度更陡大約有60度左右。

▲沿路皆有繩索可扶，若遇雨天則需特別小心。

▲空氣中彌漫著花香和樹葉的清新氣息，讓人感到心曠神怡。

▲路旁一樣可以玩水，上去就是第二層的平台了，可供拍照。

新寮步道第二層瀑布

▲聽說瀑布富含陰離子，可以鎮定自律神經，對都市人常有的焦慮、憂鬱等現代病有紓壓療效。

▲上了橋到達終點，到了第三層瀑布才發現，這兒真是壯觀，長度約為第一層的兩倍高。

新寮瀑布步道心得評價

免門票景點、免費停車場，有乾淨廁所的「新寮瀑布步道」風景相當美，步道來回約一小時多，第一層瀑布輕鬆好走。過吊橋後往第二層瀑布，較多需攀爬階梯。途中有多處小徑可下新寮溪戲水，溪水涼爽非常消暑。體能好的可以順便走訪舊寮瀑布，下雨不建議前往，以免遇落石與滑倒。

新寮瀑布步道

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮二路盡頭

營業時間：整年開放

電話：（03）958－0169（林務局冬山工作站）

門票：免門票入園

廁所：停車場有洗手間

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