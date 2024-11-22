礁溪療癒系貓咪咖啡廳「萬記商行」！享澎湃早午餐、喵星人陪吃

▲礁溪萬記商行咖啡廳有超可愛的貓咪們「坐檯」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭特色咖啡廳眾多，近期在礁溪最受歡迎的，就是鄰近國五下田野間的貓咪咖啡廳「萬記商行」，不僅有超可愛貓咪「坐檯」，還有份量超大又澎派的貓咪吐司早午餐，與黑面羊、比熊、水果造型蛋糕，連咖啡都是貓咪拉花，完全是貓奴天堂。

▲萬記商行咖啡廳外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

「萬記商行」於2022年8月開幕，老闆娘Chloe開咖啡廳初衷來自家裡長年經營飲食店影響，使她從小就許下開一間自己的咖啡廳心願。咖啡廳名稱取自男友名字的台語發音反過來唸，她笑說，原本咖啡廳真的很小間，但所在的位置腹地廣大，隨著經營時間越長，店內也慢慢擴大。

▲▼店內用餐空間都是老闆娘自己裝潢設計。（圖／記者蔡玟君攝）

咖啡廳結合許多Chloe喜愛元素，從擺設、裝潢、油漆都是自己一手操辦，室外有野營風格桌椅、大量綠植佈置，適合拍照打卡，室內走微工業風格設計，並放置大量可愛貓咪相關擺飾，靠近田野處的座位特地保留一整片窗景，讓窗外四季風光成為最自然的掛畫，「朋友都說走進這間店，就像看到我本人一樣。」

▲店內有多隻貓咪，上圖為Money。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼萬記商行的店貓們自在的到處走動。（圖／記者蔡玟君攝）

店內最大亮點，就是有6隻可愛的貓咪，幾乎都是Chloe領養來，但變成現在知名的貓咪咖啡廳卻來自一場愛貓的調皮搗蛋。「其中一隻名叫Money的貓調皮把家裡的水龍頭打開，結果使家裡淹水達3公分，接到管理員打電話來，回家才發現，Money在中島上尖叫，其他貓在水裡，後來乾脆帶來店裡監管。」因此咖啡廳內現在也有他們專屬休息空間。

▲份量十足的貓咪吐司早午餐「義式起司辣肉醬」是招牌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲焦糖炙燒牛可頌。（圖／記者蔡玟君攝）

造型可愛的早午餐與蛋糕、咖啡，也是萬記商行備受網友青睞的原因。Chloe說，因為養貓，也發現日本有貓咪吐司，乾脆買了模具自己製作早午餐，其中「義式起司辣肉醬」更是必點招牌，連搭配的蔬菜都是自己種，不過只有冬季限定。

▲▼還有各種可愛動物造型蛋糕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲貓咪拉花的小山園抹茶歐蕾。（圖／記者蔡玟君攝）

結合自身愛做甜點喜好，Chloe以宜蘭現在越來越多以親近小動物為主題的農場當靈感，做出如笑笑羊、水豚、比熊等造型可愛的蛋糕，連咖啡拉花都是貓咪或比熊等小動物，讓餐點一端上桌就讓人忍不住拍不停。

▲▼到店內用餐可以摸貓，但不能抱貓，貓咪們偶爾也會跳上桌和客人近距離接觸。（圖／記者蔡玟君攝）

前來萬記商行用餐也需注意的是，貓咪可以摸，但禁止抱貓，讓貓咪們以自在的方式在店內走動，幸運的話，牠們也會跳上椅子或桌子親近顧客。

▲蒔花咖啡。（圖／滿分的旅遊札記提供）

而同樣位於礁溪的「蒔花咖啡」則屬於摩洛哥風格，餐點主打健康、香料和漂亮元素，讓人能在充滿異國風情的空間中，享受以季節食材製作的各種特色料理，與店家最代表的手沖咖啡。