身分證拿出來對！姓名有「冠」「翔」中1字　住礁溪溫泉飯店4折起

▲礁溪冠翔泉旅將正式開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

繼今夏重啟試營運後，礁溪冠翔泉旅宣布將於明（22）日正式開幕。為回饋長期支持的旅客，即日起至12月30日為止推出優惠專案，凡姓名中有「冠」或「翔」一字，不分房型訂房皆享定價4折起優惠，若與「冠翔」同名更可獲免費升等至森境或樂境套房禮遇。

在地經營超過18年的礁溪冠翔泉旅，在疫情期間全館翻新整修，於今年6月重啟並試營運，全新改裝後以「植癒系飯店」為主打，從飯店外觀到客房、公共設施都請台灣著名景觀建築師吳書原跨界操刀舒心植栽，讓旅客隨時都能享受置身自然感受。

▲▼館內從公共空間到客房都有大量植栽妝點。（圖／記者蔡玟君攝）

為了回饋旅客，業者從即日起至12月30日為止推出優惠，凡姓名中有「冠」或「翔」一字，不分房型訂房皆享平日定價4折起、假日5折起優惠，若與「冠翔」同名更可獲免費升等至森境或樂境套房禮遇，每天限量5間，未符合資格的其他民眾活動期間訂房則另贈品牌專屬環保水瓶一只。

▲住礁溪老爺送價值4.8萬元頂級音響。（圖／業者提供，下同）

而礁溪老爺酒店繼2022年與英國CASTLE音響合作創下佳績，今年再度攜手推出「聲.活-音響悅聽專案」，即日起至2025年1月26日，任選3人入住和式景觀套房一晚，或雙人入住露營車兩晚，並含早、晚餐，就送一組市價4萬8000元的真空管音響組，專案價4萬8000元，每日限量五間。

▲▼旅客可選擇入住露營車或是和室景觀房，退房時可將頂級音響帶回家。

此次礁溪老爺酒店再次與英國CASTLE音響品牌合作推出住房專案，旅客可入住17坪和式景觀房或露營車，享受悠閒度假時光同時還能實際體驗頂級音響帶來的迷人樂音，退房後即可將Castle Satellite 喇叭與Sovern SV-360 擴大機的音響組合帶回家，該專案音響限量50組。

▲還能享受館內大浴場等設施。

此外，選擇入住露營車的旅客於周一至周五入住，加碼第3人免費，三天兩夜皆含野營早晚餐，並可至本館享受泡湯與各項設施療癒身心。