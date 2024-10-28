日治時代興建的宜蘭機場！走進「神風特攻機堡」反思當年血淚史

Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者黃亭詠

「員山機堡」（神風特攻機堡）是在日治時代興建的宜蘭機場，日據時代迄今仍留有相關設施和許多機堡，分布於宜蘭市及員山等地，這些軍事設施隨著戰爭結束，也都廢棄不用被人逐漸淡忘，久而久之雜草叢生，成了荒涼廢墟。現今兩座「員山機堡戰爭地景博物館」、「進士機堡」，也是歷經了8年多才整建完成。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

員山機堡｜神風特攻機堡 歷史戰爭地景

▲戰時興建的員山機堡，為員山地區重要的軍事設施。

▲現在的機堡是當時的特掩體，赤腳兵仔即沿著機堡旁的金山東路推飛機，並將飛機藏在沿路掩體。

▲戰後楊姓榮民改員山機堡為住家，直至2001年員山鄉公所向軍方爭取此機堡作為太平洋戰爭展館。

▲當年宜蘭有南機場（宜蘭大學城南校區）、北機場（金六結園區）、西機場（金車噶瑪蘭威士忌酒廠）。

員山機堡｜神風特攻機堡 空間環境

將員山機堡設計為「員山機堡戰爭地景博物館」2010年初啟用，是宜蘭至今唯一開放參觀的機堡。

▲仿機翼大門。



▲機堡是二次世界大戰時日本殖民政府的軍事遺構。

▲▼沒了竹飛機，用壁畫、小型竹飛機呈現。

▲機堡旁是室內展覽室，兩個建築物用鐵欄杆及金屬平板相連，串成一個向上延伸的坡道。

▲從建築基地圍繞中空廣場、由地面一路延伸至空中的半環狀鋼架，聯想為戰鬥機的飛行路徑。

▲建築就是入口，右邊為室內活動及展覽而用。

▲室內可以預約參訪及導覽。

▲屋頂有仿砲彈坑洞，寓意為美軍在此空投炸彈。

▲坑道展間，有許多歷史照片和相關史蹟故事。

▲相關文物展示的地方讓人更了解那一段過往的歷史，這幾座機堡目前得以良好的保存，也成為蘭陽平原新的景觀。

員山機堡｜神風特攻機堡 景點資訊



地址 : 宜蘭縣員山鄉金山東路398號

營業時間 : 09：30－12：00、13：30－16：00 （周一二公休、國定假日彈性休館）

電話：03－9227181

門票：免門票入園（需提前三天預約，參觀建築內部及導覽解說）

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►嘉義必吃經典！白醋涼麵淋上蒜泥更香 香菇肉羹組合是在地人推薦

►三澳美景盡收眼底！宜蘭踏青秘境賞海景日出 俯瞰扇形火車庫遺跡

►親近大自然玩水消暑！宜蘭親民版森林浴步道 探訪新寮瀑布美景