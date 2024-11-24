高雄手工冰粿彩色盤一口一顆超涮嘴！乳酪特製岩雪融出鹹甜奶香

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

冰粿Bingo！是熱河街附近的冰品甜點店，提供自家手工製作的彩色粉粿，還有黑糖刨冰、豆花、紅豆湯、冬季限定的燒仙草，內用外帶都可以，也有外送服務。彩色粉粿是使用地瓜粉製作，軟Q滑嫩，有特製5種口味，搭配手炒黑糖和黃豆粉享用，一口一顆超涮嘴！

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多種配料、滋味

愛吃冰一定要試試招牌的岩雪黑糖刨冰，刨冰淋上自家熬煮的黑糖、乳酪特製的岩雪奶蓋，吃起來鹹甜帶有奶香味，還有自選3種配料滿足味蕾。手作豆花綿密富含豆香味，一樣可以自選3種配料，另外也有白玉紅豆湯和冬季限定的暖呼呼燒仙草，淋上岩雪奶蓋更美味。

空間及門市外觀

冰粿彩色盤（附手炒黑糖＋黃豆粉） 75元

冰粿彩色盤是地瓜粉製作的粉粿，口感軟Q滑嫩，有梔子花原味、芝麻、抹茶、玫瑰、桂花等5種口味，吃起來是自然的淡淡清香。

▲粉粿可以搭配手炒黑糖和黃豆粉享用，甜甜的帶點豆香味。

▲桂花口味的粉粿能嚐到淡淡花香味。

▲芝麻口味有些許芝麻風味，搭配黃豆粉多了清香更好吃。

▲梔子花原味是微甜口感。

▲抹茶能嚐到茶香味。

▲這個是有淡雅花香的玫瑰口味。

岩雪黑糖刨冰（自選3種料岩雪黑糖刨冰 75元／粉條＋10元）

招牌推薦必吃岩雪黑糖刨冰，刨冰淋上自家熬煮的黑糖，搭配乳酪特製的岩雪，還有自選3種料滿足味蕾。

▲黑糖刨冰吃起來甜香不膩。

▲自己淋上乳酪特製的岩雪，多了鹹甜口感及奶香味更好吃。

▲喜歡軟Q口感的話，自選料推薦彩色粉粿，可以吃到5種口味。

▲還有軟Q的珍珠、雙圓帶來豐富咀嚼感。

▲另外再加點一份粉條吃起來更過癮。

手作豆花（自己選3種料豆花 60元）

手作豆花綿密充滿豆香，淋上糖水微甜帶點糖香味，搭配自選配料芋泥、薏仁、仙草，口感軟嫩。

白玉紅豆湯 50元／岩雪＋10元

白玉紅豆湯有紅豆和紫米，吃起來有顆粒感，帶點紫米香氣，搭配軟Q白玉增添口感，可以再加點岩雪奶蓋，增添鹹甜滋味更好吃。

▲白玉紅豆湯加乳酪製作的岩雪奶蓋很對味。

純燒仙草（附硬花生） 45元／岩雪＋10元 （冬季限定）

冬季限定的純燒仙草帶點滑嫩口感，加上硬花生多了濃郁香氣，可以另外加購岩雪奶蓋，滋味鹹甜富含奶香更好吃。

彩粿嫩仙草（附奶油球） 50元

喜歡仙草甜點也可以選擇彩粿嫩仙草，搭配5種口味的軟Q粉粿，再自己淋上奶油球品嚐，吃起來有奶香和滑順口感。

菜單 MENU

冰粿 Bingo！

地址：高雄市三民區山東街58號

電話：07－3221329

營業時間：12：00－21：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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