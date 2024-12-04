體驗齒軌列車！瑞士私房景點吉斯河瀑布健行　全區免費景色太震撼

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃鄒承恩

布里恩茨湖畔附近的吉斯河瀑布（Giessbachfälle），因隱藏於因特拉肯東區而被譽為秘境之美。瀑布位於半山腰，搭乘齒軌列車（Giessbach Funicular）可輕鬆抵達到上面的吉斯河酒店（Grandhotel Giessbach），再花約45分鐘步行到瀑布頂端，沿途感受近距離接觸自然的震撼魅力。這篇遊記會先介紹行程的見聞與瀑布景色，再說明交通方式。瀑布區域都是免費的，全程只有齒軌列車須付費。

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交通方式

公車

搭乘公車到吉斯河酒店附近，再步行去瀑布。

渡輪

搭渡輪到渡口（Giessbach See），再搭乘齒軌列車（須付費）或步行到吉斯河酒店，由飯店走去瀑布。

吉斯河瀑布健行

起點始於下方的Giessbach See，由那邊可以步行或者搭乘齒軌列車上山。如果有搭完全程布里恩茨湖遊船一定不會錯過它，除了渡口非常古色古香，旁邊的吉斯河瀑布聲勢驚人。我是搭乘齒軌列車到上方的四星飯店Grandhotel Giessbach，由那邊步行到吉斯河瀑布。

▲渡口：Giessbach See。

▲渡口附近的瀑布景色。

▲出發了。

▲讓人心曠神怡的布里恩茨湖。

▲齒軌列車的巧妙設計讓部分路段可以雙向通行。

健行路線

搭乘齒軌列車到上面之後，可以先在Grandhotel Giessbach周遭或到瀑布晃一下。健行路線簡單、指標明確，由飯店到瀑布的來回時間約45分鐘，建議加上至少半小時的拍照時間。

Grandhotel Giessbach 歷史非常悠久

於1875年開業之後就是這區域的知名飯店，1979年結束營業之後原本要被拆除，經由 Franz Weber 的大力搶救而逃過一劫，於1984年重新開業，飯店周遭也有不少附屬建築，我沒花太多時間閒晃。

▲黑色是齒軌列車，白色是我的健行路線，最下方通過瀑布的橋是最佳拍攝點之一。

▲健行起點。

瀑布拍攝

沿著步道至最下層的橋樑是整個步道中景色最寬廣的區域，可以感受瀑布的千軍萬馬氣勢。若想營造絲綢感，快門約1／10～1／20秒即可，瀑布水流量很大，太慢的快門反而不好看。在這區域與水流的距離非常近，拍照鏡頭一定會濕，建議隨身攜帶擦拭布。拍完後沿著步道就可以到上一層的小小平台，沿途會經過一大段水流，幾乎是無法拍照。

第二層看台

第二層位於瀑布後方的區域，這邊更靠近瀑布，可以感受到驚人的水流聲。通過這邊之後可以再繼續往上走。

瀑布頂端

通過剛剛的平台後持續往上走，就可以抵達瀑布頂端。往上漫步的途中，可以看到吉斯瀑布沿著多層的河道順流而下，不是那種能一目了然看到全景的瀑布，與勞特布魯嫩的施陶河瀑布（Staubbach Falls）截然不同。

酒店平台

回到Grandhotel Giessbach之後，可以在它周遭開放區域的平台休息一下，這區域是拍攝瀑布全景與布里恩茨湖的好位置。時間到了之後就去搭齒軌列車下山，如錯過船班也可以走下去，垂直高度約100公尺。

▲從飯店外平台眺望布里恩茨湖。



▲圖恩湖周遭群山。

心得

雖然吉斯河瀑布的知名度遠不如瀑布小鎮勞特布魯嫩的施陶河瀑布，但親身體驗後的震撼絕對不下於它。施陶河瀑布落差近300公尺卻難以靠近，純粹欣賞它的壯觀，沒特別的體驗，不像這邊可以近距離體驗被水打臉的爽快感。而這邊可以跟布里恩茨湖或是布里恩茨的洛特峰鐵道一起安排，輕易組成一日遊。如果懶惰規劃交通或安排行程，可以參加因特拉肯出發的瀑布一日遊，會造訪這邊跟勞特布魯嫩的兩個瀑布。

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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