七股隱藏版「臭豆腐珠寶盒」太浮誇！切開放進滿滿蚵仔超新鮮

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好food遊、整理／實習記者張宜樺

藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業，原本夫家龍山里里長王文財就是當地有名的養蚵達人，恰好有次南縣區漁會找她們研發特色小吃，推動漁村觀光，潘宜玲心想把蚵仔結合臭豆腐，應該是很特別的創意！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



珠寶盒的由來

潘宜玲請廠商製作比手大的巨無霸臭豆腐，包入了自己製作的泡菜跟韓國海苔，淋上特製醬料，取名為珠寶盒，一打開就能看到滿滿的蚵仔，因為自己家裡就是養蚵的，所以可以放蚵不手軟，而且通常潘宜玲這一邊還在炸著臭豆腐，還要等著另一邊蚵仔新鮮現剝，才能製作成品，真的是新鮮直送。



七股隱藏版巨無霸臭豆腐位置

潘宜玲的珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）就開在七股龍山里里長的家門前，沒有特別明顯的招牌，導航直接定位潘宜玲の珠寶盒或台南市七股區龍山里153－2號即可。簡單的幾張桌椅就擺在家門前，很有台南鄉下人的味道。

販賣的品項除了臭豆腐外，都是以蚵仔為主的小吃

里長娘因為喜歡料理，有次幫漁會研發創意小吃才有了這個小攤子，因為是一人攤子平日客人若不多就不用等太久，里長娘還會跟你聊上幾句，但假日人多加上要現做，就得要耐心等待。

蚵仔都是現剝

第一次來訪，請里長娘推薦我幾樣比較特別的餐點，才剛點完餐點，里長娘就跟我說：「我們的蚵仔都是現剝的，你要不要到屋子旁去看」，我這才繞到屋子旁看，原來這蚵仔真的是現剝的，連我們後來點的蚵仔湯，都是阿姨現場剝蚵，真的是新鮮直送。

傳說中的珠寶盒 100元

取名為珠寶盒，是因為珍珠本就是從貝類、牡蠣而來，而給料不手軟的蚵仔就像是珍珠，裝在大塊方形的臭豆腐中盒子中，外觀超吸睛，打開時就如珍珠般讓人眼睛都亮了起來。

以大塊的臭豆腐酥炸後切開放進滿滿的蚵仔、自製的泡菜、韓國海苔、特製醬汁，臭豆腐介於豆腐與豆皮之間的口感，比較薄酥，飽滿又爆炸多的蚵仔吃來海味滿滿也充滿驚喜感。

鹽酥臭豆腐 70元

喜歡鹽酥又重口味的，一定要選這款鹽酥臭豆腐，長條的臭豆腐口感更為酥脆，裡層的臭豆腐保有水分，起鍋後拌入蔥蒜胡椒，香氣滿滿，讓人一口接一口停不了就是它。

傳統養生臭豆腐 70元

養生是切成方形的小塊臭豆腐，里長娘說不同臭豆腐是因應不同客群喜好，有些人喜歡小塊，有些人喜歡大塊或長條，傳統養生就是搭上泡菜的傳統吃法，大家可以點喜歡的吃法吃。

蚵仔湯 100元

一碗100元的蚵仔湯，給料也是不手軟，蚵仔超多也很飽滿，新鮮就是美味。

炸蚵仔酥 120元

雖然我們到訪時是冬天，剝蚵仔的阿姨說蚵仔還不夠肥美，但我覺得已經很大顆了，炸成這樣的蚵仔酥也是好美味，外層酥脆裡層咬下就是鮮。

虱目魚柳 60元

虱目魚柳是里長娘推薦我點的，想不到吃了一塊就讓人停不了，僅僅是簡單的虱目魚柳加上胡椒，但魚肉的香酥就很迷人，涮嘴到不行，果然是簡單就很美味。

桂花紅茶 30元

里長娘自製的古早味桂花紅茶淡淡的桂花香，喝起來不會太甜，讓人懷念起國中販賣機的十元桂花紅茶，復古的包裝也很可愛，這我也很喜歡。

結論

兼具創意與美味的巨無霸蚵仔珠寶盒，一次可以吃到台灣經典的國民小吃臭豆腐，還可以吃到台南海線最鮮的蚵仔，吸睛度滿滿，全台灣只有這裡有，等你們來吃喔。

Menu價格

臭豆腐系列除了傳說中的珠寶盒，還有四方形的傳統養生臭豆腐跟長條形加了蒜頭蔥花的鹽酥臭豆腐，三款各有不同特色，其餘多半為蚵仔料理。

潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）

地址：台南市七股區龍山里153－2號

電話：0937－883－719

營業時間：周一至日11：00－17：00 不定休

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►看圖先痛風！台南最狂海鮮粥有「龍蝦雪蟹、60公分澎湖砲管」

►通通吃到飽！部隊鍋199元、韓式燒肉399元 正宗醬醃生螃蟹超搶手

►時尚雜誌ELLE評選「台灣最美8大茶屋之一」！都市秘境品茶至深夜