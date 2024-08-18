ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

七股隱藏版「臭豆腐珠寶盒」太浮誇！切開放進滿滿蚵仔超新鮮

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／台南好food遊、整理／實習記者張宜樺

藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業，原本夫家龍山里里長王文財就是當地有名的養蚵達人，恰好有次南縣區漁會找她們研發特色小吃，推動漁村觀光，潘宜玲心想把蚵仔結合臭豆腐，應該是很特別的創意！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

珠寶盒的由來
潘宜玲請廠商製作比手大的巨無霸臭豆腐，包入了自己製作的泡菜跟韓國海苔，淋上特製醬料，取名為珠寶盒，一打開就能看到滿滿的蚵仔，因為自己家裡就是養蚵的，所以可以放蚵不手軟，而且通常潘宜玲這一邊還在炸著臭豆腐，還要等著另一邊蚵仔新鮮現剝，才能製作成品，真的是新鮮直送。

七股隱藏版巨無霸臭豆腐位置
潘宜玲的珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）就開在七股龍山里里長的家門前，沒有特別明顯的招牌，導航直接定位潘宜玲の珠寶盒或台南市七股區龍山里153－2號即可。簡單的幾張桌椅就擺在家門前，很有台南鄉下人的味道。

販賣的品項除了臭豆腐外，都是以蚵仔為主的小吃
里長娘因為喜歡料理，有次幫漁會研發創意小吃才有了這個小攤子，因為是一人攤子平日客人若不多就不用等太久，里長娘還會跟你聊上幾句，但假日人多加上要現做，就得要耐心等待。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

蚵仔都是現剝
第一次來訪，請里長娘推薦我幾樣比較特別的餐點，才剛點完餐點，里長娘就跟我說：「我們的蚵仔都是現剝的，你要不要到屋子旁去看」，我這才繞到屋子旁看，原來這蚵仔真的是現剝的，連我們後來點的蚵仔湯，都是阿姨現場剝蚵，真的是新鮮直送。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

傳說中的珠寶盒 100元
取名為珠寶盒，是因為珍珠本就是從貝類、牡蠣而來，而給料不手軟的蚵仔就像是珍珠，裝在大塊方形的臭豆腐中盒子中，外觀超吸睛，打開時就如珍珠般讓人眼睛都亮了起來。

以大塊的臭豆腐酥炸後切開放進滿滿的蚵仔、自製的泡菜、韓國海苔、特製醬汁，臭豆腐介於豆腐與豆皮之間的口感，比較薄酥，飽滿又爆炸多的蚵仔吃來海味滿滿也充滿驚喜感。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

鹽酥臭豆腐 70元
喜歡鹽酥又重口味的，一定要選這款鹽酥臭豆腐，長條的臭豆腐口感更為酥脆，裡層的臭豆腐保有水分，起鍋後拌入蔥蒜胡椒，香氣滿滿，讓人一口接一口停不了就是它。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

傳統養生臭豆腐 70元
養生是切成方形的小塊臭豆腐，里長娘說不同臭豆腐是因應不同客群喜好，有些人喜歡小塊，有些人喜歡大塊或長條，傳統養生就是搭上泡菜的傳統吃法，大家可以點喜歡的吃法吃。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

蚵仔湯 100元
一碗100元的蚵仔湯，給料也是不手軟，蚵仔超多也很飽滿，新鮮就是美味。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

炸蚵仔酥 120元
雖然我們到訪時是冬天，剝蚵仔的阿姨說蚵仔還不夠肥美，但我覺得已經很大顆了，炸成這樣的蚵仔酥也是好美味，外層酥脆裡層咬下就是鮮。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

虱目魚柳 60元
虱目魚柳是里長娘推薦我點的，想不到吃了一塊就讓人停不了，僅僅是簡單的虱目魚柳加上胡椒，但魚肉的香酥就很迷人，涮嘴到不行，果然是簡單就很美味。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

桂花紅茶 30元
里長娘自製的古早味桂花紅茶淡淡的桂花香，喝起來不會太甜，讓人懷念起國中販賣機的十元桂花紅茶，復古的包裝也很可愛，這我也很喜歡。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

結論
兼具創意與美味的巨無霸蚵仔珠寶盒，一次可以吃到台灣經典的國民小吃臭豆腐，還可以吃到台南海線最鮮的蚵仔，吸睛度滿滿，全台灣只有這裡有，等你們來吃喔。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

Menu價格
臭豆腐系列除了傳說中的珠寶盒，還有四方形的傳統養生臭豆腐跟長條形加了蒜頭蔥花的鹽酥臭豆腐，三款各有不同特色，其餘多半為蚵仔料理。

▲▼藏身台南七股龍山里的隱藏版巨無霸臭豆腐，是里長夫人潘宜玲無心插柳開啟的美食事業。（圖／部落客台南好food遊授權提供，勿擅自翻攝）

潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）

地址：台南市七股區龍山里153－2號
電話：0937－883－719
營業時間：周一至日11：00－17：00 不定休

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

【你可能也想看】

看圖先痛風！台南最狂海鮮粥有「龍蝦雪蟹、60公分澎湖砲管」
通通吃到飽！部隊鍋199元、韓式燒肉399元　正宗醬醃生螃蟹超搶手
時尚雜誌ELLE評選「台灣最美8大茶屋之一」！都市秘境品茶至深夜

關鍵字： 潘宜玲の珠寶盒 養生臭豆腐珠寶盒 台南美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 台南好Food遊 珠寶盒 臭豆腐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

推薦閱讀

營業半世紀永康老冰店！一鍋堆滿7種料、澎湃份量多人分食超滿足

營業半世紀永康老冰店！一鍋堆滿7種料、澎湃份量多人分食超滿足

老店阿輝黑輪與順德牛肉湯都進榜　盤點台南8家米其林新入選餐廳

老店阿輝黑輪與順德牛肉湯都進榜　盤點台南8家米其林新入選餐廳

台南最強排隊芒果冰明天開賣　不接受電話預定「一律現場排隊」

台南最強排隊芒果冰明天開賣　不接受電話預定「一律現場排隊」

在地飄香20多年關東煮攤！中部流派大鍋燙炒麵＋秘製辣油太涮嘴

在地飄香20多年關東煮攤！中部流派大鍋燙炒麵＋秘製辣油太涮嘴

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

玩新竹城隍廟必吃百年肉燥飯！

玩新竹城隍廟必吃百年肉燥飯！

甲文青3款無咖啡因聯名飲品上市了

甲文青3款無咖啡因聯名飲品上市了

有夠下飯！澎湖「菠蘿風味」酸菜魚

有夠下飯！澎湖「菠蘿風味」酸菜魚

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「北部7夜間活動」時間、亮點一次收

星宇航空西雅圖開航影片吸睛百萬人

名勝世界郵輪航季加碼延到10／13！

20年「冒煙的喬墾丁店」9月熄燈

聾啞夫婦用心製作！台南飄香30年雞蛋糕

小巨蛋平價台菜！前五星飯店主廚掌廚

888元起！問鼎10周年再推吃到飽

桃園渡假酒店「1泊2食1人1650元起」

超可愛Kakao Friends聯名手搖杯來了

阿里山英迪格獲「最佳酒店大獎」3獎

熱門行程

最新新聞更多

金黃色夏日之旅　花蓮金針花季隆重登場

中央振興觀光再放利多　花蓮旅遊攻略一次看

玩新竹城隍廟必吃百年肉燥飯！

甲文青3款無咖啡因聯名飲品上市了

有夠下飯！澎湖「菠蘿風味」酸菜魚

盤點4家飯店粵菜港點吃到飽

foodpanda消暑優惠吃冰品買1送1

七股隱藏版「臭豆腐珠寶盒」太浮誇！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366