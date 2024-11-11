強颱後大佳河濱「向日葵躺平」卻還活著　花農：花況約剩2周

▲大佳河濱公園近2萬盆向日葵，也在颱風肆虐下被迫「躺平」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

康芮強颱導致北市眾多行道樹不支倒下，各地花海也難逃其害。其中，大佳河濱公園種植近2萬盆向日葵，也在颱風肆虐下被迫「躺平」，放眼望去，花海幾乎是呈現150度傾斜角度，但仍努力存活著。據有種植經驗的花農表示，大概再一周花朵會開始慢慢變黑，再兩周花期差不多結束。

▲▼大佳河濱公園昨（10日）花況。（圖／記者彭懷玉攝）



北市水利處早在日前於大佳河濱公園、美堤河濱公園撒播種子，10月底進入花期，因碰上康芮強颱來襲，11月初花況不如預期，記者於昨（10日）抵達大佳河濱公園，發現橙花黑心、橙花綠心2品種向日葵雖被強風吹得歪斜，大片植株呈現「躺平」狀態，不過花朵仍努力綻放，展現令人敬佩的正能量。

▲▼橙花黑心、橙花綠心2品種向日葵雖被強風吹得歪斜，大片植株呈現「躺平」狀態，不過花朵仍努力綻放。（圖／記者彭懷玉攝）



同時，又名圓仔花的千日紅，以及波斯菊和柳葉馬鞭草種植在不同區域，為整體花海增添色彩。而花海中仍保留「大南瓜」萬聖裝飾，也能捕捉到松山機場飛機、圓山大飯店同框畫面。想把握最後一波花期的民眾，可從基9號疏散門進入河濱，朝噴泉方向就能發現向日葵蹤跡。

▲又名圓仔花的千日紅，以及波斯菊和柳葉馬鞭草種植在不同區域。（圖／記者彭懷玉攝）