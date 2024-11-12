ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

士林菊展「動物派對」11／29開跑！14展區亮點先看　點燈延至9點

▲「2023士林官邸菊展」明（24日）起登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場，今年主題為「菊伴動物派對」，聚焦「環境永續」、「菊花百科」及「動物派對」三大主軸，打造14個特色展區。同時，展期間延長賞花時間至晚間9點，想避開人潮，不妨趁下班後來賞花，藉此陶冶身心！

▲「2023士林官邸菊展」明（24日）起登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「士林官邸菊展」是年末最大型花展。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

亮點1：環保創意與全球生態的動物派對主題
 今年士林官邸菊展以「菊伴動物派對」為主題，從福林路大門口進入，會發現14個展區以全球不同氣候區的景致為藍圖，打造台灣區、熱帶雨林區、海洋區、澳洲區等動物棲息地，有台灣黑熊、梅花鹿等動物綠雕。

此外，各展區皆採用環保回收材質製作裝置，並結合綠雕、造型菊與不同草花精心打造展區園藝創意，呈現花藝與生態的協調之美。 

▲「2023士林官邸菊展」明（24日）起登場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「士林官邸菊展」每年必看的大立菊。（2023資料照／記者彭懷玉攝）
亮點2：園藝技術與教育意涵
展區設計中展現了園藝管理所的專業技術，透過懸崖菊、造型菊、大立菊等特色菊花，搭配台灣及熱帶等多種環境風貌，讓民眾在賞花中了解植物育種技術，並增添了教育層面的深度，體現「環境永續」的核心理念。 

亮點3：動物變裝打卡拿朝隈俊男系列公仔扭蛋
12月4日世界野生動物保育日特別企劃「動物派對扭起來」，民眾可報名活動，於11月30日著動物裝扮，完成指定任務即可獲得朝隈俊男系列公仔扭蛋，限量100名。  

亮點4：今年首次打開的苗圃
首次打開的苗圃為大家展示大立菊的生長流程，以及公園處培植大立菊的研究點滴，能夠一睹大立菊千百朵盛開的成長面紗。 

亮點5：開園延長至晚間9點
 今年賞花時段延長至晚間9點，搭配花卉布置點綴夜間燈光，讓賞花體驗更加別緻迷人。

▲2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場。（圖／公園處提供）

▲2024士林官邸菊展陳設規劃。＊點圖放大。（圖／公園處提供）

公園處處長藍舒凢表示，菊展做為「花IN台北」年度最後一場大型花展，匯聚了工作人員們的園藝技術、創意及努力，利用各式大、中、小菊並搭配菊科草花，搭配由公園處同仁們以近一年的時間培育的懸崖菊、造型菊、嫁接菊等打造豐富的花藝殿堂。

此外，也利用廢棄木頭、舊布料、椰纖等回收媒材製作展區裝置物件，生動呈現各氣候區動物與花藝間的結合，更與「不廢跨村實驗室」合作讓花藝充滿無限可能，也看見菊展全新風貌。

▲2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場。（圖／公園處提供）

▲▼公園處同仁也利用廢棄木頭、舊布料、椰纖等回收媒材製作展區裝置物件。（圖／公園處提供）

▲2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場。（圖／公園處提供）

公園處分享，民眾於士林捷運站下車後，從中山北路五段460巷的入口進入園區，即能看見以蝴蝶、甲蟲等昆蟲為主角的展區，穹頂下蝴蝶正駐留在花海中，裝飾點綴主景穹頂花海，再向前走幾步路，就會發現今年首次打開的苗圃，展示大立菊的生長流程，一睹大立菊千百朵盛開的成長面紗。

2024士林官邸菊展~菊伴動物派對
活動地點：士林官邸公園（北市士林區福林路60號）
活動日期：11月29日至12月15日
開放時間：
戶外展區上午8點至晚間9點
室內展館上午8點30分至晚間9點（八角亭僅開放至下午5點）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 224士林官邸菊展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

送機票啦！限時抽星宇航空機票

送機票啦！限時抽星宇航空機票

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

士林官邸菊展11／29開跑！亮點先看

士林官邸菊展11／29開跑！亮點先看

藏壽司「板橋遠科店」11/19試營運

藏壽司「板橋遠科店」11/19試營運

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

紫爆花海！新竹「仙草秘境」已開6成

台中24小時「米街清粥小菜」宣布熄燈

老台北人的台式早餐！

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

台中米其林懶人包！收藏27家必比登

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

高雄60年隱藏版老字號無名麵攤！

巷弄寧靜咖啡隱身行天宮站平日不限時

雙11餐飲優惠一次看

熱門行程

最新新聞更多

高雄新航線+1！虎航1/21直飛北海道

桃園花彩節「3.6萬坪花毯」11/16開展

全家開賣超商首見「湯」義大利麵

開箱夢幻泉鄉！魔法奇緣天燈海超浪漫

12強賽美食應援優惠　肉食與海鮮控必吃

碰強震修半年！新月橋11／15開放通行

送機票啦！限時抽星宇航空機票

特搜8間最適合聚會的桌菜餐廳！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366