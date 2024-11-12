士林菊展「動物派對」11／29開跑！14展區亮點先看　點燈延至9點

▲2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場。（2023資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2024士林官邸菊展將在11月29日至12月15日登場，今年主題為「菊伴動物派對」，聚焦「環境永續」、「菊花百科」及「動物派對」三大主軸，打造14個特色展區。同時，展期間延長賞花時間至晚間9點，想避開人潮，不妨趁下班後來賞花，藉此陶冶身心！

▲「士林官邸菊展」是年末最大型花展。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

亮點1：環保創意與全球生態的動物派對主題

今年士林官邸菊展以「菊伴動物派對」為主題，從福林路大門口進入，會發現14個展區以全球不同氣候區的景致為藍圖，打造台灣區、熱帶雨林區、海洋區、澳洲區等動物棲息地，有台灣黑熊、梅花鹿等動物綠雕。



此外，各展區皆採用環保回收材質製作裝置，並結合綠雕、造型菊與不同草花精心打造展區園藝創意，呈現花藝與生態的協調之美。

▲「士林官邸菊展」每年必看的大立菊。（2023資料照／記者彭懷玉攝）



亮點2：園藝技術與教育意涵

展區設計中展現了園藝管理所的專業技術，透過懸崖菊、造型菊、大立菊等特色菊花，搭配台灣及熱帶等多種環境風貌，讓民眾在賞花中了解植物育種技術，並增添了教育層面的深度，體現「環境永續」的核心理念。



亮點3：動物變裝打卡拿朝隈俊男系列公仔扭蛋

12月4日世界野生動物保育日特別企劃「動物派對扭起來」，民眾可報名活動，於11月30日著動物裝扮，完成指定任務即可獲得朝隈俊男系列公仔扭蛋，限量100名。

亮點4：今年首次打開的苗圃

首次打開的苗圃為大家展示大立菊的生長流程，以及公園處培植大立菊的研究點滴，能夠一睹大立菊千百朵盛開的成長面紗。



亮點5：開園延長至晚間9點

今年賞花時段延長至晚間9點，搭配花卉布置點綴夜間燈光，讓賞花體驗更加別緻迷人。

▲2024士林官邸菊展陳設規劃。＊點圖放大。（圖／公園處提供）



公園處處長藍舒凢表示，菊展做為「花IN台北」年度最後一場大型花展，匯聚了工作人員們的園藝技術、創意及努力，利用各式大、中、小菊並搭配菊科草花，搭配由公園處同仁們以近一年的時間培育的懸崖菊、造型菊、嫁接菊等打造豐富的花藝殿堂。

此外，也利用廢棄木頭、舊布料、椰纖等回收媒材製作展區裝置物件，生動呈現各氣候區動物與花藝間的結合，更與「不廢跨村實驗室」合作讓花藝充滿無限可能，也看見菊展全新風貌。

▲▼公園處同仁也利用廢棄木頭、舊布料、椰纖等回收媒材製作展區裝置物件。（圖／公園處提供）



公園處分享，民眾於士林捷運站下車後，從中山北路五段460巷的入口進入園區，即能看見以蝴蝶、甲蟲等昆蟲為主角的展區，穹頂下蝴蝶正駐留在花海中，裝飾點綴主景穹頂花海，再向前走幾步路，就會發現今年首次打開的苗圃，展示大立菊的生長流程，一睹大立菊千百朵盛開的成長面紗。

2024士林官邸菊展~菊伴動物派對

活動地點：士林官邸公園（北市士林區福林路60號）

活動日期：11月29日至12月15日

開放時間：

戶外展區上午8點至晚間9點

室內展館上午8點30分至晚間9點（八角亭僅開放至下午5點）