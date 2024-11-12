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出口音樂節12／7登場！明起開放免費索票　還能賞耶誕樹、逛市集

▲捷運中山站市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲即日起至12月底前的每周五、六、日，由出口音樂節主題市集打頭陣，預熱音樂節和耶誕氣氛。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

在公布今年耶誕樹主題前，北捷率先揭曉「2024出口音樂節」消息，今年將於12月7日在捷運中山站與雙連站間的爵士廣場登場，邀來人氣樂團告五人、芒果醬Mango Jump等歌手接續開唱，想湊熱鬧的民眾，明（13日）起到「台北捷運Go」App索取「2024出口音樂節」限量入場券，一人領票可兩人同行。

▲「2024出口音樂節」將於12月7日在捷運中山站與雙連站間的爵士廣場登場。（圖／北捷提供）

▲▼「2024出口音樂節」將於12月7日登場，邀來告五人、芒果醬Mango Jump、洪珮瑜、大象體操、梁舒涵等歌手接棒登場。（圖／北捷提供）

▲「2024出口音樂節」將於12月7日在捷運中山站與雙連站間的爵士廣場登場。（圖／北捷提供）

邁向第14屆的「2024出口音樂節」又來了！今年將於12月7日晚間在捷運中山站與雙連站間的爵士廣場開唱，邀來人氣樂團告五人、芒果醬Mango Jump、洪珮瑜、大象體操、梁舒涵等歌手接棒登場，粉絲們能和樂團歌手共度美好夜晚。

民眾若想參加演唱會，北捷表示，凡加入「台北捷運Go」App成為會員，明（13日）上午10點起，於App活動頁面上回答台北捷運相關問答，答對所有問題，即可免費獲得入場券1張，採「一人領票、兩人同行」，北捷表示，票券1500張，採一人領票、兩人同行方式，索完為止。

捷運中山站近年已成時下男女逛街去處，除了精彩音樂會，即日起至12月底前的每周五、六、日，由出口音樂節主題市集打頭陣，捷運中山站及雙連站間擺滿各式各樣的攤位，如文創手作商品、飲料輕食、植栽花藝、寵物周邊品項等，或是巡遊附近巷弄，也有許多餐廳、咖啡廳、古著、潮流服飾、特色選物店可以盡情尋寶。

▲捷運中山站「心中山線形公園」近日已悄悄點亮耶誕燈飾，預計12/2開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼心中山線形公園高逾9公尺的「Jo Malone香氛耶誕樹」和燈海隧道。（2023資料照／記者彭懷玉攝）

▲捷運中山站「心中山線形公園」近日已悄悄點亮耶誕燈飾，預計12/2開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

每年的耶誕樹也是許多人關注焦點，繼2021年10公尺高的史努比耶誕樹打響熱度後，2022年是走北歐童話氛圍，2023年則有高逾9公尺的「Jo Malone香氛耶誕樹」，而今年耶誕樹和燈飾的主題尚未公布。北捷表示，耶誕主題仍在規劃中，預計在12月初配合「2024出口音樂節」完工開放，敬請期待。

關鍵字： 台北市旅遊 中山區旅遊 2024出口音樂節 捷運中山站 爵士廣場 心中山線形公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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