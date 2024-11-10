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雙北「3節慶活動」！新北耶誕城看最大LED城堡秀　聽演唱、逛市集

▲「2024新北歡樂耶誕城」11/15起開展，一連48天延續到明年元旦。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「2024新北歡樂耶誕城」11/15起開展，一連48天延續到明年元旦。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過不到兩個月迎來耶誕節，新北歡樂耶誕城將於11月15日正式開城，今年有8層樓高的耶誕主樹、面積最大的LED城堡主秀；而北市自來水園區「公館聖誕季」在11月30日登場；「德國市集」11月29日起一連三天快閃圓山花博，喜歡逛市集、拍燈飾的人快筆記。

▲「2024新北歡樂耶誕城」11/15起開展，一連48天延續到明年元旦。（圖／新北市觀旅局提供）

▲市民廣場前的竹筍耶誕樹化身「魔幻天使的百變耶誕樹」，會隨聲光變換顏色。（圖／新北市觀旅局提供）

新北歡樂耶誕城
年末盛事「2024新北歡樂耶誕城」要來了！今年在11月15日開城後，市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場等區域都有絕美燈飾，市民廣場前的竹筍耶誕樹化身「魔幻天使的百變耶誕樹」，會隨聲光變換顏色；對面新北市府大樓牆面將化身為「8層樓高LED城堡」，上演絢麗光雕投影，民眾還能參與互動。

▲「2024新北歡樂耶誕城」11/15起開展，一連48天延續到明年元旦。（圖／新北市觀旅局提供）

▲對面新北市府大樓牆面將化身為「8層樓高LED城堡」，上演絢麗光雕投影。（圖／新北市觀旅局提供）

市府大廳及站前廣場分別設置「魔幻機械」動態燈組，會飄出雪花和泡泡，而變形金剛、哥吉拉與金剛、芭比等人氣IP將藏身萬坪公園「魔幻電影院」展區；紅遍全球的「小小兵」矗立中山、新府路口，跟各地旅客打招呼。廣受網美歡迎的天橋光廊也有8座，可以盡情美拍。

不只好拍，「魔幻耶誕演唱會」12月14日至15日強勢回歸，卡司目前雖未公布，已讓許多民眾引頸期盼。

2024新北歡樂耶誕城
活動時間：11/15-2025/1/1
主燈秀時間：每日17:30-23:00，每整點、半點一次，22:00後為無聲版
地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、台鐵東二門廣場、環狀線南廣場、萬坪公園、府中商圈
展區規劃：
「魔幻之城」：市民廣場、環狀線南廣場、板橋車站東二門
「魔幻莊園」：板橋車站站前廣場
「魔幻電影」：萬坪公園
「魔幻童話王國」：府中廣場 

▲「公館聖誕季」將於11月30日登場。（圖／翻攝自台北旅遊網）

▲2024「公館聖誕季」將於11月30日登場。（資料照／翻攝自台北旅遊網）
公館聖誕季
邁入第14屆的「公館聖誕季」將於11月30日登場，今年以「水博奇緣・百年樂章」為主題，在百年古蹟自來水博物館布置節慶花卉及燈光裝置，花卉佐燈飾點綴自來水園區，同時還會有抽獎、音樂表演等，12月21日將舉辦盛大的耶誕音樂會，以及公益市集「逗號市集」、胖卡餐車等一系列活動，壓軸由葉樹涵教授及台師大管樂隊攜手演出，一波波溫馨活動將延續至年底。

此外，活動期間還規畫5場「觀音山蓄水池」導覽，帶領民眾探訪超過百年歷史、擁有「地下水宮殿」美名的祕境。導覽預計於11月中開放線上報名，參與導覽的民眾還可獲得公館聖誕季專屬紀念品。

2024公館聖誕季
日期：11/30-12/31 09:00-20:00（周一休園）
地址：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）

▲▼德國聖誕市集。（圖／德國經貿辦事處提供）

▲德國聖誕市集圓山場將在11月29日開跑。（資料照／德國經貿辦事處提供）

德國聖誕市集
喜歡逛異國市集的民眾注意！由德國經濟辦事處主辦的「德國商品 X 聖誕市集」將在11月29日回歸，今年再度於圓山花博與板橋市民廣場開跑，各自有為期三天的市集，不只品嚐得到燉肉堡、甜點等德式傳統美食，也囊括希臘奶油雪球和蜂蜜核桃餅等歐式美食、熱紅酒，以及琳瑯滿目耶誕禮品，讓民眾免出國就能感受節慶氣氛。

德國聖誕市集
圓山場
日期：11/29-12/1
時間：11:00-21:00
地點：圓山花博公園 花海廣場（台北市中山區玉門街1號）

板橋場
活動日期：12/6-12/8
時間：11:00-22:00
地點：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 新北歡樂耶誕城 公館聖誕季 德國聖誕市集 台北市旅遊 耶誕城 耶誕活動

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