東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

只要來到小飛俠夢幻島，就能永遠得到無拘無束的童年、無盡的冒險，彼得潘角色問世已經超過120年，而小飛俠彼得潘是迪士尼於1953年重新推出的動畫電影作品，2024年日本東京迪士尼海洋構件屬於小飛俠彼得潘的專屬主題園區：小飛俠夢幻島。

園區元素包含海盜船、骷髏島、美人魚礁湖、神祕洞穴和大大小小藏寶區域、2個遊樂設施：小飛俠夢幻島3D歷險記和奇妙仙子妙妙小車，以及一間由粗大樹幹樹枝構成的樹屋主題餐廳。

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你可以永遠當個小男孩

小飛俠彼得潘是7年級世代的童年，帥氣翱翔天際的彼得潘、溫柔堅強的溫蒂、狡猾的虎克船長、呆萌傻呼呼的走失男孩、充滿魔力的奇妙仙子，一行人飛往夢幻島，與走失男孩一起展開對抗虎克船長、海盜們的冒險故事，度過了好幾個童年的漫長暑假。

屬於小飛俠的夢不落帝國

小飛俠夢幻島園內佔地相當大，設計規劃許多適合攝影留念的小飛俠彼得潘世界觀元素，像是藏匿寶藏和古老海盜符號的海盜船、神祕洞穴與幽暗森林，相當適合慢慢探索與挖掘細節巧思；其中最經典的就是停泊在骷髏島之前的虎克船長海盜船，船上裝飾著骷髏、海盜和交叉骨旗幟，船身也布滿了戰鬥痕跡。

▲被挑起的野性冒險不只如此，當穿過骷髏島和夢幻島周邊小徑，也會發現不少海盜暗藏玄機的線索，每一個角落都有夠帥氣、野性，超好拍。

遊樂設施｜小飛俠夢幻島3D歷險記

遊樂設施小飛俠夢幻島3D歷險記

須配戴3D眼鏡乘坐的3D遊樂設施；全程隨小飛俠彼得潘飛翔，上上下下穿越夢幻島各處，聯手解救被虎克船長劫持孩子們的冒險體驗。雖然沒有預約到遊樂設施時段，但有搭乘的朋友說很精采、很好玩，屬於新園區之中，追求刺激大人會喜歡設施。

遊樂設施｜奇妙仙子妙妙小車

遊樂設施｜奇妙仙子妙妙小車

小飛俠彼得潘最紅的角色或許不是彼得潘，而是奇妙仙子，也因此他自己擁有一個獨立遊樂設施，主要是設計給兒童搭乘，讓孩子們跟著奇妙仙子到處送包裹的小火車體驗。

美食餐廳｜瞭望台，又名走失男孩的秘密避難所

以夢幻島的走失男孩住所為背景搭建的餐廳空間，到處都能見到失事船隻殘骸、漂流物、睡衣寢具等擺件。餐點部分，瞭望臺野餐屋，也以炸物拼盤、巧克力布朗尼、酸橙果凍慕斯為主。

爆米花推車｜小飛俠鐘樓爆米花桶＆BBQ烤牛肉口味

夢幻泉鄉分別推出冰雪奇緣、魔髮奇緣和小飛俠彼得潘爆米花桶，我特別喜歡以小飛俠彼得潘設計的鐘樓造型爆米花桶，以彼得潘和小叮噹為主角，桶身繪有彼得潘與孩子們在夢幻島的冒險場景、飛越倫敦大笨鐘的經典場景，爆米花桶造型也是鐘樓造型設計，採半透明效果，到了夜晚還可以打開小夜燈（已附電池），背在身上，根本是園區內最亮眼。

小飛俠彼得潘周邊商品｜世界市集EMPORIO與夢幻泉鄉禮品店

如果想要購買小飛俠彼得潘與小叮噹周邊商品，可以前往「世界市集的EMPORIO，需於Disney Resort APP提前預約」與東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店一樓的「夢幻泉鄉禮品店」，小飛俠彼得潘專屬周邊商品包含頭箍、娃娃、文具、吊飾、毛巾、杯碗、擺飾品、走失男孩T-shirt等，特別提醒一下，雖然夢幻泉鄉禮品店營業時間到晚上21點，但我在晚上20點半抵達門口，就已經被告知本日營業結束，如果想購物一定要提早前往。

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉入場資格

夢幻泉鄉新園區與進入其他園區、遊樂設施最大的不同在於「目前它不並開放任何排隊入內的方式」，只提供持有夢幻泉鄉新園區內②遊樂設施的standby pass預約等候卡（免費服務）或Disney Premium Access迪士尼尊享卡（收費服務）者，才能在指定時段入內。

入場方式：以下①和②兩者均須具備

①東京迪士尼海洋的園區票券 請備妥可供遊客進入東京迪士尼海洋的園區票券

②適用遊樂設施的預約等候卡（Standby Pass，以下簡稱SP）或付費服務－迪士尼尊享卡（Disney Premium Access，以下簡稱DPA）

官方說明：

遊客進入東京迪士尼海洋後，請透過東京迪士尼度假區官方 App （英文版）取得夢幻泉鄉其中一項遊樂設施的預約等候卡（Standby Pass，以下簡稱SP）或收費服務－迪士尼尊享卡（Disney Premium Access，以下簡稱DPA），遊客僅可體驗取得的遊樂設施（有指定時段），不過數量有限，建議提早入園購買。

實際操作分享

Disney Premium Access迪士尼尊享卡（付費服務，以下簡稱DPA）：雖然可以透過付費保證進入新園區，但據說票券數量稀少，我在開幕日整日都沒有顯示名額釋出，因此，建議提早抵達迪士尼海洋的人優先購買DPA（可能是7點或8點抵達者），如果晚到者，直接主攻刷免費的standby pass吧

Standby Pass預約等候卡（免費服務，以下簡稱SP）

Standby Pass一共提供夢幻泉鄉三項設施的等候預約，預約條件是（1）已取得的預約等候卡記載的指定時段開始後(※1距上次取得時間須間隔 60 分鐘)、（2）上次取得時間的 2 小時後；以我們為例，9：13成功預約到樂佩公主天燈盛會（Rapunzel’s Lantern Festival）的18：25至19：25的時段，13：30突然又預約到小飛俠夢幻島3D歷險記（Peter Pan’s Never Land Adventure）的14：25至15：25的時段，總結來說，成功進入新園區時間從18：25變成14：25了。

Standby pass之夢幻泉鄉餐廳預約（免費預約）

這個是現場工作人員的推薦，她看我連刷DPA和standby pass都失敗，就跟我說試試看夢幻泉鄉內的幾間餐廳，只要有預約成功也可以入園！我也確實原本已經預約到瞭望臺野餐屋（Lookout Cookout，但是因為APP操作時需要線上訂餐，我使用信用卡刷卡時，無法用手機收到簡訊，所以原本看到的時段，就這樣沒有了（幸好後來有再刷到小飛俠遊樂設施的standby pass資格）

補充說明：

參考其他網友的經驗，說即便有預約夢幻泉鄉餐廳，但是如果沒有夢幻泉鄉遊樂設施的入場資格，也無法入園，大家請再次確認喔！總之，我相信入場規則會繼續再優化，但先分享2024年6月6日新園區開幕現況給大家！

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

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