獨自一人也能完成的北海道雪地健行！不用嚮導、終點是懸崖觀景台

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱

歡迎來到知床的森林。從知床自然中心出發，「フレペの滝遊歩道」是一條不用任何雪地嚮導，也能獨自完成的雪地健行步道，終點是懸崖觀景台，俯瞰雪瀑布的乙女の淚、滿佈流冰的鄂霍次克海，以及遠方的知床連山。

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▲用一句北海道當地原住民愛奴族的話語來說：「知床 Shiretoko，是大地的盡頭」之意，也被稱為日本最後的天然淨土。

世界自然遺產地 知床半島

知床半島位於日本北海道東北部，距離北海道札幌市中心約420公里，開車約6.5小時，是一處深入鄂霍次克海，保留無數自然寶藏的窄長型半島，知床半島隨處都是絕景。

知床五湖、知床岬、知床嶺、雙美瀑布、一之瀑、乙女淚瀑布、羅臼湖、羅臼溫泉等各式各樣四季分明的海陸空景色，再加上鮮少人為干預與開發破壞的自然生態與原始野外環境，1964年成為日本第22座國立公園－知床國立公園，2005年亦以「位於北半球所能看見浮冰的最南地區之一」正式登錄世界自然遺產。

一個現代人重拾野性與感性的絕景之境

身為世界自然遺產地之一，知床半島的自然環境涵蓋海洋、陸地和淡水三大類別，是研究北半球寒冷地區生態系統的典型場所，也是夏季從事登山、健行、划艇，或冬季觀賞流冰、雪瀑、泡溫泉等戶外冒險體驗的最佳勝地。

近年更是隨著全球旅行趨勢注重生態旅行、綠色旅行等主題旅遊方式，鼓勵人們與大自然接觸，通過徒步旅行、自然環境觀察、野生動物觀察等項目，重拾人類與大自然和諧共存的尊重和同理心，讓知床半島出現愈來愈多喜愛沉浸大地原始自然之美的旅行者。

▲知床半島四季都是開放的，夏天氣候舒爽宜人，最多觀光人潮，冬天則是淡季。

知床自然中心（知床自然センター／Shiretoko National Park Nature Center）

厚厚的積雪、寒冷的氣候、崎嶇的地形與都會區不常見的野外生物，知床半島提供了絕佳的冒險體驗的機會，而知床自然中心（知床自然センター／Shiretoko National Park Nature Center）正是提供旅行者認識知床的自然景觀和文化歷史的專屬遊客中心。

陳列許多知床半島旅遊資訊

如地圖、指南和推薦步道路線，也有開放預約專業生態導覽、裝備租借如雪鞋、雨鞋、望遠鏡與冬季保暖物品等遊客服務。除此之外，知床自然中心也設有講座工作坊、影片觀賞劇場、紀念品商店和咖啡廳，讓大家休息、飲食和購物的場所。

從知床自然中心出發的散步道

放眼望去，冬季的知床自然中心，周圍覆蓋著厚厚的積雪，整個地區都變成銀白色的童話世界，而知床自然中心則是這座白雪森林冒險的起點。從這裡出發，一共有三條步道可以選擇，步行往返1公里／30分鐘的森づくりの道／シカ柵コース（Forest Keepers Trail Trail／Deer Fance Course）、步行往返2公里／60分鐘的フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）、步行往返5公里／120分鐘的森づくりの道 開拓小屋コース。

往返2公里／60分鐘フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）

與自然的第一聲對話，是雪鞋踩在積雪上發出咯吱的聲響，第二聲是自己的呼吸聲，第三聲則只剩下耳邊風聲和偶爾傳入遠方的鳥鳴；隨著足跡逐漸深入フレペの滝遊歩道之中，步道兩旁樹木覆蓋的白雪愈來愈厚，腳下積雪愈來愈少被踩過的足跡，在陽光照射下閃閃發光著，如同進入了一個冰雪童話世界。

▲從知床自然中心出發，沿著步道的清晰標識向流冰海域的那頭前進。

フレペの滝遊歩道（Furepe Waterfall Trail）步道全程約2公里

往返需時約60分鐘，是一條不需要任何雪地嚮導，適合能夠獨立步行的旅行者獨自探索​；這條長廊濃縮森林區、草原區、海岸區等多重北國才有的雪地環境，終點迎接你的是壯觀的鄂霍次克海與乙女の淚雪瀑展望台。

乙女の淚展望台

フレペの滝的瀑布水來自知床山脈，穿過層層連峰的地下水最終沿著斷崖滲出，一點一滴地慢慢滴，緩緩流入鄂霍次克海，形如少女的眼淚而得名，在冬季是會完全凍結，形成一片壯觀的冰瀑，冰瀑在陽光下閃爍著藍白色的光芒，呈現出夢幻般的色調，仿佛一條巨大透明的的水晶簾​，是フレペの滝遊歩道雪地健行的一大亮點。

北國之外的另一個世界

如同，當我站在乙女の淚展望台，同時捕捉雪地、冰瀑、流冰海域、野地森林和野生動物共同構成出那一個我完全無法想像的生存環境時，我不禁想到，若是此時此刻，沒有了手機、網路、電力、錢財或保暖衣物，我該怎麼辦？我該怎麼回到人類世界？又或者，我應該回到人類世界的原因是什麼？是因為我一定只能待在人類世界生存嗎？還是我想在人類世界得到一些什麼。

▲面對無聲寂靜的壯麗地貌，美得如此巨大而純淨，真的會讓人多了許多餘裕，思考人生。

後記

特地選擇早春時分的傍晚，在不干擾生態環境的情況下，獨自漫步知床半島這片雪白土地之上，天空、山脈和海洋在此相接，嚴酷環境中更加容易發現世界上最純粹的美好，特別是融雪時分，可能會遇到不少野生動物，包括棕熊、蝦夷鹿、赤狐或是海上躍起的海豚。

▲零零種種，看似天馬行空，卻是給予自己在真實不過的選擇與思考。

知床自然中心（知床自然センター／Shiretoko National Park Nature Center）

說明：享受在知床自然漫步，建議穿著運動鞋或健行鞋行走，或在知床自然中心租借雪鞋。如遇到下雨天，也可以租借雨鞋。

特別提醒1：知床雪地健行一定要特別注意跟棕熊有關的事

1.一定要發出聲音

2.隨時注意你的身邊

3.仔細觀察棕熊的足跡、糞便、氣味或是某處正在發出的噪音

4.別讓棕熊追蹤你的食物

特別提醒2：知床雪地健行遇到棕熊一定要特別注意事

1.別尖叫

2.不要從棕熊眼前跑走

3.保持冷靜

4.面對棕熊，慢慢後退，往反方向離開

特別提醒3：知床雪地健行一定要特別注意跟野生動物有關的事

1.與野生動物保持30至50公尺的距離

2.不要餵食

3.不要偏離步道

4.不要把野生動植物帶走

5.記得把垃圾帶走

6.如果在車上看到棕熊，不要下車

乙女之淚瀑布（フレペの滝）

地址：〒099－4356 北海道斜里郡斜里町遠音別村５３１

開放時間：全年皆可參觀（雪季建議租借雪鞋以便行走）

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