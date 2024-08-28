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京都近郊「絕美空中露台」開箱！坐著登山纜車緩緩爬升俯瞰琵琶湖

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者黃亭詠

搭乘登山纜車，緩緩上升至海拔1000公尺處的The Biwako Terrace 琵琶湖觀景露台，記得找個視野無邊的眺景角落，選張隨心舒適的沙發座椅，靜靜待著；這是將天空收入眼底的絕佳觀景點，也是欣賞日本最大湖泊琵琶湖的首選之地。

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▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

屬於京都近郊的夏日空中樂園
漫步山頂的時候，天空觸手可及、景色明亮開闊，高空與湖水交織而成的氤氳氣息，清涼而令人陶醉，每刻變化都是奇妙的，每個瞬間也美到像是一幅畫，就像進入了另一個世界。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

一面湖、兩座山頭、三趟纜車，四周景色多變，前一秒是雲霧繚繞，下一秒又見陽光燦爛灑遍湖面，然而湖面如鏡，映照一片青藍色，湖面之上的天空卻是蒼藍色，這座名為The Biwako Terrace的琵琶湖空中露台，芳草如茵，花木繁盛，到處都能找到沙發、椅子或戶外臺階，尤其炎夏期間，更是成為京都人逢閒暇周末時，專程前往接近雲朵與天空的戶外樂園。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

從京都出發The Biwako Terrace 滋賀琵琶湖空中露台一日遊
從京都車站出發，乘坐JR湖西線列車，向著堅田、近江今津的方向，30分鐘過後，日本最大的湖泊－琵琶湖，就在右手方出現了，今天，琵琶湖空中露台一日遊的旅程展開，就從JR志賀車站（巴士班次表）轉乘至琵琶湖山腳下的纜車站開始。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

琵琶湖登山纜車帶著大家攀升至海拔 1108 公尺的打見山頂
先映入眼簾的是The Main Grand Terrace觀景露台，賞景之餘，咖啡、輕食、冰淇淋都能在此尋得，這是第一層夏日樂趣；山頂另一側，可以搭乘2段無料的空中吊掛纜車，前往另一座海拔1174公尺的蓬萊山頂，那兒也有許多兒童遊具樂園和大片草坪，能與四周高空美景近距離接觸，這是第二層夏日樂趣。

最後，抵達終點也是制高點的Café 360全景觀景平台，這裡有占地廣闊的木棧道觀景臺階與數個架高遮陽棚，讓眺望琵琶湖的壯麗視角有了不一樣的層次，這才得到第三層夏日樂趣。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

從琵琶湖前往打見山登山纜車
隨著登山纜車不斷上升海拔高度，琵琶湖四季自然風光就在透明玻璃纜車車廂外展開，從山麓搭乘日本最快速的纜車，只需5分鐘就能抵達海拔1,108公尺的打見山頂。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

打見山The Biwako Terrace／The Main 琵琶湖觀景台
The Biwako Terrace／The Main 琵琶湖觀景台是登山纜車出來後遇到的第一個觀景平台，The Main共有數個大小不同的觀景露台，每個露台都有寬敞的木甲板和一個漂亮的水池，也根據各個不同的高度和方位，得以觀賞不同角度的琵琶湖美景。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

打見山The Main Grand Terrace
Grand Terrace是一座階梯式木製露台，一望無際俯瞰整座琵琶湖泊，是不可錯過的露台。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

打見山｜The Main North Terrace
The Main North Terrace是一個以無邊際設計和延伸至湖面的長廊，日落時分景色尤為迷人，待在這兒，人潮較少，是個享受湖景與寧靜時刻的絕佳露台。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

打見山｜The Main Terrace Cafe Lounge 觀景台咖啡廳
The Main Terrace Café Lounge觀景台咖啡廳 位於 The Main 的中心位置，內部裝潢呈現舒適時髦、寬敞宜人的現代感木質調裝潢風格，陽光透過大片落地窗照射入室，特別是晴朗的天氣，更能清楚一覽琵琶湖與周邊城市景色；餐點的部分，供應午餐米食如天丼與咖哩飯、三明治、義式冰淇淋、提拉米蘇與甜點、咖啡、近江紅茶與煎茶、瓶裝果汁和酒精飲料。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

打見山前往蓬萊山｜無料吊椅纜車
前往蓬萊山可以步行或是搭乘無料的雙人、四人吊椅纜車，對於不曾滑雪過的人來說，搭乘吊椅纜車眺望美景是一個獨特的體驗。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

蓬萊山｜The Biwako Terrace／Cafe 360

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

蓬萊山｜架高遮陽棚

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

蓬萊山｜手作兒童遊具樂園

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

後記
當我站在打見山頂時，放眼望去幾乎沒有視線阻礙，琵琶湖的湖水在陽光照射下，呈現出深藍色的澄淨，地平線勾勒出微微弧度，彷彿像是從太空中俯瞰這顆藍色星球視覺震撼，深深觸動我的內心。

▲▼俯瞰琵琶湖的最佳位置，京都近郊一日遊的夏日空中樂園。（圖／CJ夫人提供）

滋賀琵琶湖空中露台 The Biwako Terrace

網址：https://www.biwako-valley.com/
門票：登山纜車來回票價3500日圓，琵琶湖空中露台的戶外休憩空間都是免費開放，也包含無料搭乘的2段吊掛雙人纜車。

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