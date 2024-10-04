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韓國老闆把關口味！高雄韓餐激推血腸豬肉湯飯　拉絲熱狗酸甜必吃

虎麗笑嗨嗨

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虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者黃亭詠

大韓米熱狗是隱藏在漢神巨蛋與瑞豐夜市附近的韓式料理店，由韓國老闆親自掌勺，選用韓國進口食材料理，人氣首推必點米熱狗，有多種口味選擇，血腸愛好者推薦必吃血腸豬肉湯飯，老闆自製血腸吸附濃醇湯汁很美味；另外鹹甜下飯的醬螃蟹也記得來一份，搭配海苔包著吃更香醇。

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馬鈴薯莫札熱狗

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲馬鈴薯莫札熱狗100元，吃起來酥酥軟Q，裹一層甜甜糖粒再加上綿密的馬鈴薯。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲可以淋上多種醬料品嚐，酸甜夠味。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲趁熱享用會有療癒的起司拉絲瀑布。

血腸

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲血腸250元這是韓國老闆自製，口感扎實軟Q有淡淡鹹味，可以搭配胡椒粉品嚐。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

血腸豬肉湯飯320元 （附白飯＋泡菜）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲湯頭濃郁甘醇，血腸吸附湯汁軟嫩好吃，還有豬肉、蔬菜、豆芽等配料，口感非常豐富。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲加上一份泡菜、白飯頗有飽足感。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲吸附湯汁的血腸更香醇好吃。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲白飯可以泡血腸豬肉湯享用。

血腸年糕 220元
血腸年糕加上韓式辣醬拌炒，吃起來甘甜香辣，搭配魚板、水煮蛋吃起來口感豐富。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

釜山黑輪湯

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲釜山黑輪湯210元，推薦加辣更好吃，這鍋是選用韓國進口的黑輪烹煮，口感軟嫩甘醇湯頭帶有香辣感很唰嘴。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

醬螃蟹一隻套餐490元 （附白飯＋泡菜＋黃豆芽＋海苔）
韓國老闆特製醬螃蟹軟嫩帶有鹹甜滋味，可以淋在白飯上享用，或是用海帶將蟹肉、泡菜、黃豆芽一起包著吃。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲醬螃蟹拌白飯享用超療癒。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲用海苔包著吃更香醇。

甘醬炸雞280元

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲甘醬炸雞可選辣或不辣，辣度固定，炸雞口感外酥裡嫩，包覆醬汁甜甜的富含辣勁，滋味香醇。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

糖醋炸雞320元

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲喜歡酸甜滋味就選擇糖醋炸雞，雞肉厚實軟嫩，有淡淡的鮮香，裹上醬汁吃起來酸甜開胃。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

朱古米套餐

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

朱古米套餐（小章魚＋五花肉＋海苔＋炒飯）690元 （附泡菜＋黃豆芽）
愛吃烤肉就來一份朱古米套餐，有小章魚、五花肉，可以搭配海苔、泡菜及黃豆芽享用，吃完肉和小章魚還可以炒飯，非常有飽足感。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲現炒小章魚豬五花份量很足，加上韓式辣醬拌炒鹹甜香辣，章魚脆嫩鮮美，豬五花Q嫩好吃。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲小章魚脆嫩鮮美。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲吃完留一點醬汁和配料，加入米飯、蔬菜、起司一起炒飯享用更滿足。

蟹味海苔飯捲120元

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲蟹味海苔飯捲口感扎實，加上蟹肉棒、午餐肉、紅蘿蔔等配料，吃起來甜甜涮嘴。

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲冷拌海螺麵490元、酸酸甜甜的很開胃，螺肉Q嫩鮮美，還有豐富時蔬的脆脆口感。

菜單 MENU

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

空間及餐廳外觀

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

▲▼大韓米熱狗(高雄)韓國老闆開的店，激推血腸豬肉湯飯，必吃馬鈴薯莫札熱狗及醬螃蟹。（圖／虎麗提供）

大韓米熱狗

地址：高雄市左營區正心街51號
營業時間：周二至周日 11：00－14：00、16：00－20：30／周一公休
電話：07－5562636

虎麗笑嗨嗨
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