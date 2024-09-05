高雄夜貓注意！獨門松露茸香拉麵香氣渾厚、濃郁系蒜香雞口感溫潤

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

萩（ㄑㄧㄡ ）沢（ㄗㄜˊ）料理是左營裕誠路上新開的拉麵店，餐館鄰近河堤社區，由金牌名廚團隊精心料理，全天供餐開到半夜，夜貓子可以來吃宵夜，拉麵高湯使用大量雞骨熬煮，以低溫烹調呈現清香爽口感，可以品嚐到自然甘醇風味，內用可以免費加湯、加麵，吃起來很有滿足感！

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松露愛好者一定要試試松露茸香拉麵

這道是招牌必吃口味，獨家特製的松露茸高湯喝起來爽口又富含松露香氣，搭配Q彈麵條、叉燒肉、舒肥雞胸肉；喜歡濃厚一點推薦點蒜香雞ス—プ，雞骨熬煮高湯加現磨蒜泥，富含蒜香及滑順口感。另外別錯過每日限量的松露叉燒飯，米飯淋上醬汁炙燒充滿層次風味，拌入叉燒和松露超唰嘴，還有附台灣柚子粉特製的柚子清湯。

▲進店就會看見金牌名廚團隊的獎牌及獎狀，多位廚師皆有豐富的料理經歷。

自熬高湯料理

▲拉麵使用大量雞骨熬煮高湯料理，清湯採低溫熬煮，呈現清香爽口感。

▲加入現煮甩水的拉麵。

▲麵條完全吸附湯汁。

▲每一碗拉麵都會搭配炙燒的叉燒肉、舒肥雞胸肉。

主餐附漬物小菜

▲主餐皆附漬物小菜，滋味酸甜爽口，還能吃到有淡淡東方美人茶香的溏心蛋。

松露茸香拉麵 290元

可以自選搭配：麵硬、湯體正常、麵量正常，可免費加湯＆加麵，這道松露茸香拉麵是招牌必吃口味，獨家特製的松露茸高湯喝起來清香甘醇，加上Q彈麵條、叉燒肉、舒肥雞胸肉很有滿足感。

▲松露茸香高湯爽口開胃，有濃厚的松露香氣。

▲麵條Q彈有嚼勁，吸附湯汁很唰嘴。

▲炙燒過的叉燒有濃郁油脂香氣。

▲舒肥雞胸肉能嚐到九層塔清香味，肉質軟嫩。

蒜香雞ス—プ 270元

喜歡濃郁風味可以選擇濃厚雞湯拉麵，這碗蒜香雞ス—プ使用雞骨熬煮的高湯，加上自家現磨的蒜泥，乳白色湯底喝起來溫潤滑順，有濃醇的蒜香及淡淡奶香味。

▲乳白湯底濃郁香醇但仍保有爽口感。

▲Q彈拉麵吸附濃厚雞湯香醇好吃。

▲一樣能吃到炙燒的叉燒肉、舒肥雞胸肉。

▲無辣不歡推薦自己取用辣椒醬，加入調製就是一碗地獄拉麵。

▲辣椒醬是選用朝天椒炒製，非常辛辣。

松露叉燒飯 250元 （蒜香／魚介／松露 擇一）

有附一碗湯，每日限量的叉燒飯也很推薦試試，自己選擇喜歡的風味，虎麗是點松露叉燒飯，每一份都會搭配漬物小菜及柚子清湯。

▲叉燒飯會先淋醬炙燒，讓米飯充滿香氣。

▲叉燒也是先炙燒增添層次風味。

▲將上松露與醬汁米飯拌勻，吃起來有濃郁松露香氣及甘醇滋味。

▲柚子清湯是特別選用台灣柚子製作的柚子粉，加上高湯喝起來甘醇帶有淡淡的柚香味。

炸物

▲吃拉麵可以加點炸物享用更滿足。

萩茸松露脆薯 90元

▲脆薯加上松露充滿濃郁香氣，鹹香唰嘴。

唐揚雞もも肉 45元

▲雞腿製作的唐揚雞肉質厚實鮮嫩，有淡淡鹹甜滋味，外層麵衣酥酥不油膩。

京都油粿花枝條 45元

▲這道外層是酥酥的油條，花枝Q嫩鮮香。

花枝海老排 40元

▲花枝海老排口感脆嫩，鮮香甘醇。

飲品

▲瓶裝水是免費供應。

菜單

空間及餐廳外觀

萩沢料理 （私廚拉麵）

地址：高雄市左營區裕誠路209號

營業時間：12：00－00：00（每周二公休）

電話：07－5507－077

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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